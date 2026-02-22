  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Agios Epiktitos
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Agios Epiktitos, Северный Кипр

Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
В Чаталкёй, где девственная природа встречается с прохладными волнами Средиземного моря, возвышаются 26 вилл, созданных под знаком NorthernLAND. В NorthernLAND Villas: Чаталкёй ваша дверь откроется в глубокую синеву Средиземноморья. Зелень, Синева и Роскошь Благодаря великолепному расп…
THE HUB PROPERTY LTD
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Жилой квартал Karaca Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$569,942
Год сдачи 2024
GP real estate
Жилой квартал High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$120,321
GP real estate
Жилой квартал Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
GP real estate
Жилой квартал Velux
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
GP real estate
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$443,288
Год сдачи 2023
GP real estate
Жилой квартал Vista Life
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$265,973
Год сдачи 2024
GP real estate
Жилой квартал My House Elegant
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$709,261
Год сдачи 2024
GP real estate
