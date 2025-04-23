Жилой квартал CC Towers

CC Towers — это современный жилой комплекс, расположенный в центре города Гирне (Кирения) на Северном Кипре. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов и дуплексов с высококачественной отделкой и современным дизайном.
Расположение:
Центр Гирне
Удобный доступ к городской инфраструктуре, включая магазины, рестораны и развлекательные заведения.
Характеристики комплекса:
10-этажное здание с лифтом.
Всего 140 квартир различных планировок: от студий до апартаментов с тремя спальнями.
Площади квартир варьируются от 46 м² до 353 м².
Открытая парковка для жителей.
Центральное отопление.
Удобства и особенности:
Высококачественные материалы и отделка.
Панорамные окна с видом на море и горы.
Современные кухни и ванные комнаты.
Близость к основным достопримечательностям и пляжам региона.
Примечания:
Комплекс сдан в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.
Доступны различные варианты планировок и цен.
Для получения дополнительной информации и актуальных предложений рекомендуется связаться с местными агентствами недвижимости или посетить официальный сайт комплекса.