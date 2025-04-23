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Жилой квартал CC Towers

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$153,781
BTC
1.8291995
ETH
95.8761662
USDT
152 041.3171255
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25727
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

CC Towers — это современный жилой комплекс, расположенный в центре города Гирне (Кирения) на Северном Кипре. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов и дуплексов с высококачественной отделкой и современным дизайном.​

Расположение:

  • Центр Гирне

  • Удобный доступ к городской инфраструктуре, включая магазины, рестораны и развлекательные заведения.​

Характеристики комплекса:

  • 10-этажное здание с лифтом.​

  • Всего 140 квартир различных планировок: от студий до апартаментов с тремя спальнями.​

  • Площади квартир варьируются от 46 м² до 353 м².

  • Открытая парковка для жителей.​

  • Центральное отопление.​

Удобства и особенности:

  • Высококачественные материалы и отделка.​

  • Панорамные окна с видом на море и горы.​

  • Современные кухни и ванные комнаты.​

  • Близость к основным достопримечательностям и пляжам региона.​

Примечания:

  • Комплекс сдан в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.​

  • Доступны различные варианты планировок и цен.​

Для получения дополнительной информации и актуальных предложений рекомендуется связаться с местными агентствами недвижимости или посетить официальный сайт комплекса.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 173,444
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 301,603

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

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Жилой квартал CC Towers
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$153,781
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