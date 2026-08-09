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Купить жилую недвижимость в Эгейском регионе, Турция

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Бодрум
14
Мугла
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1 076 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$207,100
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Квартира 5 комнат в Бодрум, Турция
Квартира 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартиры с панорамным видом на море, личными бассейнами и садами в Гюмюшлюке, Бодрум, Турция…
$802,338
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Дуплекс 5 комнат в Фетхие, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Двухуровневая 4-комнатная квартира в комплексе в центре Фетхие Фетхие – один из самых популя…
$218,605
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 407 м²
Отдельные виллы в Бодруме с частными бассейнами и садами с видом на пристань Ялыкавак Роскош…
$2,28 млн
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
$1,16 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$333,661
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Площадь 362 м²
Вы найдете самую подходящую для вас квартиру в Махмутларе, Алания, с вариантами 1+1, 2+1 и д…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с собственными бассейнами в Мугле, Фетхие, Олюдениз Фетхие — одно из самых п…
$673,802
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные квартиры на берегу моря с собственным пляжем в Бодруме Предлагаем роскошные кварти…
$1,20 млн
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с крытым и открытым бассейном в Фаралье, Фетхие Фетхие, где находятся самые …
$993,096
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Квартира 1 спальня в Konak, Турция
Квартира 1 спальня
Konak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Погрузитесь в слияние здоровья, роскоши и удобства с этим новаторским проектом в Стамбуле. С…
$692,318
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Дуплекс 4 комнаты в Efeler, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 4/4
$1,83 млн
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$358,283
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Квартира в Аджипаям, Турция
Квартира
Аджипаям, Турция
Площадь 370 м²
$3,74 млн
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Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Blue Cove Villas
$3,48 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Отдельные дома рядом с пляжем и объектами инфраструктуры в Кушадасы, Айдын Стильные дома рас…
$970,397
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с бассейном и охраной рядом с пристанью для яхт Кушадасы Предлагаемые н…
$416,070
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Вилла 1 комната в Seydikemer, Турция
Вилла 1 комната
Seydikemer, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
Цена по запросу
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Агентство
Homes Gayrimenkul
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English
Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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Агентство
ISB Global Immobilien
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English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дом 5 комнат в Кушадасы, Турция
Дом 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$506,375
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Квартира в Кушадасы, Турция
Квартира
Кушадасы, Турция
Площадь 600 м²
$12,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$194,444
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Квартира 3 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 3 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в малоэтажном комплексе в Измире, Торбалы Квартиры находятся в район…
$127,172
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные отдельно стоящие виллы с частным бассейном и захватывающими видами на побережье в …
$1,04 млн
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Дом 4 комнаты в Чешме, Турция
Дом 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Сдвоенный дом в жилом комплексе в Алачаты, Чешме, в шаговой доступности от пляжа Ылыджа Этот…
$838,177
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в загородном районе недалеко от пляжа в Измире, Чешме Вилла расположена в ра…
$4,34 млн
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Вилла 10 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 910 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на море и роскошными характеристиками в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемый на продаж…
$8,42 млн
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Типы недвижимости в Эгейском регионе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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