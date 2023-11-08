Купить жилую недвижимость в Эгейском регионе, Турция

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Жильё в Эгейский регион, Турция

Мугла
559
Измир
239
Бодрум
101
Айдын
48
Konak
36
Yalikavak
33
Tuerkmen Mahallesi
27
Bayrakli
25
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860 объектов найдено
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Площадь 587 м²
Этаж 31/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€4,50 млн
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Этаж 23/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€1,60 млн
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 27/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€890,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 25/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€860,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 19/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€830,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 18/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€825,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 15/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€800,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 13/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€790,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 12/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€785,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 11/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€780,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 10/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€775,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€775,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€755,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€750,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€745,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€745,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€740,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 8/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€660,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 7/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€655,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€640,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€635,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€630,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€630,000
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€625,000
Квартира 3 спальни в Konak, Турция
Квартира 3 спальни
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€620,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Sarigerme, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Sarigerme, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1
Стильная и Просторная Вилла с Частным Садом и Бассейном в Мугла Сарыгерме Вилла имеет общую …
€491,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Просторная Отдельная Недвижимость в Нескольких Минутах Ходьбы от Всех Удобств в Фетхие Овадж…
€578,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Виллы, расположенные в одном из самых престижных районов Бодрума, не только могут похвастать…
€1,21 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Guelluek, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этот уникальный проект, расположенный в живописном районе Милас Муглы, олицетворение роскоши…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Derekoey, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Derekoey, Турция
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Добро пожаловать в живописный комплекс в Бодруме, место, где роскошь и комфорт сочетаются с …
€369,000

Типы недвижимости в Эгейский регион

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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