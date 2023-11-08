Купить жилую недвижимость в Эгейском регионе, Турция

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Эгейский регион
Жильё в Эгейский регион, Турция
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860 объектов найдено
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Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
587 м²
31/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€4,50 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
6
4
313 м²
23/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
189 м²
27/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€890,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
25/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€860,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
19/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€830,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
18/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€825,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
15/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€800,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
13/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€790,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
12/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€785,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
11/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€780,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
187 м²
10/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€775,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
193 м²
5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€775,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
193 м²
5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€755,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
193 м²
4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€750,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
193 м²
3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€745,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
193 м²
4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€745,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
200 м²
3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€740,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
170 м²
8/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€660,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
167 м²
7/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€655,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
170 м²
5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€640,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
170 м²
4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€635,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
170 м²
3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
167 м²
5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€630,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4
2
167 м²
4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€625,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Konak, Турция
4
2
167 м²
3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ* Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
€620,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Sarigerme, Турция
5
3
165 м²
1
Стильная и Просторная Вилла с Частным Садом и Бассейном в Мугла Сарыгерме Вилла имеет общую …
€491,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
5
4
180 м²
1/2
Просторная Отдельная Недвижимость в Нескольких Минутах Ходьбы от Всех Удобств в Фетхие Овадж…
€578,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
5
165 м²
Виллы, расположенные в одном из самых престижных районов Бодрума, не только могут похвастать…
€1,21 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Guelluek, Турция
4
130 м²
Этот уникальный проект, расположенный в живописном районе Милас Муглы, олицетворение роскоши…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Derekoey, Турция
3
147 м²
Добро пожаловать в живописный комплекс в Бодруме, место, где роскошь и комфорт сочетаются с …
€369,000
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