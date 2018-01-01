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Mercury Group

Турция, Jadranski put b.b.
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Mercury Group
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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English, Русский
Наши агенты в Турции
Ирина Кошевая
Ирина Кошевая
21 объект
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Kultu Elmak Gayrimenrul
2 объекта
BRILLIANT Real Estate

Компания, специализирующаяся на продаже недвижимости в средиземноморском регионе, консалтинге в сфере иммиграции и инвестиций в недвижимость.

Мы помогаем нашим клиентам найти дом мечты. Обеспечить их семьи качественным уровнем жизни. Платить справедливые налоги. Зарабатывать деньги в прозрачных и безопасных условиях.

Pasha Group
7 объектов

Компания Pasha Group оказывает консалтинговые услуги по подбору и покупке недвижимости в Турции. Мы работаем с 2018 года и сотрудничаем только с проверенными застройщиками, поэтому можем гарантировать вам чистоту и безопасность сделок. 

 Если вы планируете жить в Турции или хотите надежно инвестировать в перспективный и быстроразвивающийся рынок турецкой недвижимости, наша команда консультантов Pasha group готова вам в этом помочь.

Мы предоставляем нашим клиентам трансфер из аэропорта, бронирование отеля,  тур по проектам, получение гражданства в срок от  3 до 6 месяцев и открытие счета в банке, также поможем подготовить и оформить  все необходимые документы.

Park estate
356 объектов
Агентство недвижимости PARK ESTATE, входит в группу компаний KOSTA GROUP, работает на рынке недвижимости в Турции уже более 5 лет и является одним из ведущих агентств в Махмутларе. Наши специалисты – это команда профессионалов, которые всегда готовы предоставить консультацию по вопросам аренды, продажи или приобретения недвижимости. Вся наша работа и каждая услуга в частности, проводится при неукоснительном соблюдении морально-этических норм и правил, а также законодательства Турции. Приобретение квартиры или виллы за границей – очень серьезный шаг в жизни каждого, кто его совершает. Мы всегда ставим себя на место клиента, который к нам обратился, и оказываем свои услуги с наивысшим качеством.
Realty World UTM Gayrimenkul
37 объектов

Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.

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