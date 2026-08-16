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Купить жилую недвижимость в Центральной Анатолии, Турция

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169
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548 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$103,528
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$120,301
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартиры в комплексе с богатой социальной инфраструктурой в Чанкая, Анкара Квартиры располож…
$237,852
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 комнаты в Mamak, Турция
Квартира 2 комнаты
Mamak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$62,927
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Квартира 3 комнаты в Mamak, Турция
Квартира 3 комнаты
Mamak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$83,710
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Квартира 1 комната в Mamak, Турция
Квартира 1 комната
Mamak, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$42,188
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$198,959
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Квартиры в комплексе с богатой социальной инфраструктурой в Чанкая, Анкара Квартиры располож…
$488,143
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Квартира 3 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 3 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
$5,76 млн
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Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 7/9
$3,02 млн
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Квартира 5 комнат в Cankaya, Турция
Квартира 5 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 19
Новая элитная недвижимость в комплексе с бассейном в престижном районе Чанкая Квартиры распо…
$356,275
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$418,739
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Квартира 5 комнат в Mamak, Турция
Квартира 5 комнат
Mamak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 37
Готовые к заселению квартиры с видом на город в Анкаре Квартиры находятся в районе Мамак — о…
$269,520
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Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Этаж 3/3
$6,63 млн
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Квартира 4 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 4 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 1/3
$2,73 млн
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Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
$1,61 млн
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Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/4
$7,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
$1,98 млн
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Квартира 5 комнат в Cankaya, Турция
Квартира 5 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 48
Готовые квартиры с видом на город и долину в проекте «Sinpaş Ege Vadisi» в Анкаре Квартиры н…
$665,124
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Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3/3
$3,72 млн
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Вилла 6 комнат в Karagozler Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Karagozler Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
$25,58 млн
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Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 17
Роскошные квартиры в комплексе с бассейном и торговым центром в Анкаре Чанкая – один из самы…
$141,122
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Дуплекс 6 комнат в Cankaya, Турция
Дуплекс 6 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Этаж 38/40
Квартиры с видом на долину в экологическом проекте в Чанкая, Анкара Экологически чистый прое…
$859,456
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Квартира 2 спальни в Bayir Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Bayir Mahallesi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Ялову. Это изысканное свойство охватывает 14…
$306,337
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Дуплекс 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
$3,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/4
$3,55 млн
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Пентхаус 5 комнат в Etimesgut, Турция
Пентхаус 5 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 427 м²
Этаж 21
Новые квартиры в мегапроекте в Анкаре, Этимесгут Совершенно новые квартиры находятся в мегап…
$1,47 млн
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Квартира 2 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/8
$1,73 млн
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Квартира 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Квартира 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/7
$3,00 млн
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Квартира 3 комнаты в Tepebasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Tepebasi, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
$2,03 млн
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Типы недвижимости в Центральной Анатолии

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Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

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