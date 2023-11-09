Купить жилую недвижимость в Центральной Анатолии, Турция

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Жильё в Центральная Анатолия, Турция
Анкара
252
Cankaya
113
Altindag
19
Cankiri
19
Kecioeren
19
Кырыккале
19
Mamak
10
Невшехир
5
Etimesgut
4
Ata Mahallesi
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247 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Анкара, Турция
3
1
65 м²
6
Выгодно Расположенные Новые Квартиры в Анкаре, Чанкая Новые квартиры в Анкаре расположены в …
€91,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
2
130 м²
30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€290,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
3
1
190 м²
6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€97,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yapracik, Турция
3
2
212 м²
21
Квартиры для Инвестиций в Комплексе с Бассейном в Анкаре в Районе Этимесгут Новые квартиры р…
€176,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yapracik, Турция
3
1
137 м²
Квартиры с Уникальной Архитектурой в Анкаре, Этимесгут. Новые квартиры в роскошном комплексе…
€143,000
Рекомендовать
Квартира
Mahmutlar, Турция
Что такое Башни Себечи в Алании, Махмутлар? CEBECI TOWERS Проект современного проекта расп…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
2
1
92 м²
38
Квартиры с Видом на Долину в Тематическом Проекте Элитной Недвижимости в Анкаре Недвижимость…
€207,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
3
1
74 м²
4
Новые Квартиры со Стильным Дизайном в Небольшом Проекте в Анкаре, Инджек Новые квартиры расп…
€94,500
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
4
2
191 м²
6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€107,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Sincan, Турция
5
2
170 м²
14
Новые Просторные Квартиры в Анкаре, Еникент. Роскошные квартиры в Анкаре расположены в новом…
€123,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Sincan, Турция
3
71 м²
49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
€240,130
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Etimesgut, Турция
3
310 м²
21
Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция Резиденц…
€280,896
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
2
1
55 м²
6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€60,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
3
1
85 м²
6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€85,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
4
1
120 м²
6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€122,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
1
105 м²
6
Квартиры Под Ключ с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Квартиры в Анкаре расположены в жилом к…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
110 м²
6
Квартиры Под Ключ с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Квартиры в Анкаре расположены в жилом к…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
2
110 м²
6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€113,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
150 м²
6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
3
2
125 м²
16
Роскошные Квартиры в Охраняемом Комплексе в Анкаре, Турция Квартиры с современным дизайном р…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Yapracik, Турция
5
2
268 м²
Квартиры с Уникальной Архитектурой в Анкаре, Этимесгут. Новые квартиры в роскошном комплексе…
€293,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Altindag, Турция
2
1
70 м²
1/4
Готовые Квартиры с Просторными Интерьерами в Анкаре, Алтындаг Новые квартиры в Анкаре распол…
€51,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
2
1
50 м²
4
Новые Квартиры Рядом с Озером Моган в Анкаре, Гёльбаши Гёльбаши – один из самых популярных ж…
€83,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
115 м²
6
Квартиры с Отдельным Садом в Новом Проекте в Анкаре, Чанкая Анкара – столица и один из важне…
€137,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
1
100 м²
6
Квартиры с Отдельным Садом в Новом Проекте в Анкаре, Чанкая Анкара – столица и один из важне…
€109,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
5
2
190 м²
18
Просторные Квартиры в Анкаре в районе Кечиорен, Оваджик, в Комплексе Семейного Типа Предлага…
€282,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
5
3
220 м²
32
Квартиры в 32-Этажной Высотке в Районе Кечиорен, Оваджик Квартиры в Анкаре расположены в рай…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
5
2
215 м²
48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€363,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
173 м²
48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€314,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
1
113 м²
48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€251,000
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