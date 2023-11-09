Купить жилую недвижимость в Центральной Анатолии, Турция

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Жильё в Центральная Анатолия, Турция

Анкара
252
Cankaya
113
Altindag
19
Cankiri
19
Kecioeren
19
Кырыккале
19
Mamak
10
Невшехир
5
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247 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Анкара, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Анкара, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Выгодно Расположенные Новые Квартиры в Анкаре, Чанкая Новые квартиры в Анкаре расположены в …
€91,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 30
Продажа Квартир в Элитном Комплексе в Анкаре, Оран Предлагаемые на продажу современные кварт…
€290,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€97,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yapracik, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yapracik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 21
Квартиры для Инвестиций в Комплексе с Бассейном в Анкаре в Районе Этимесгут Новые квартиры р…
€176,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yapracik, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yapracik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Квартиры с Уникальной Архитектурой в Анкаре, Этимесгут. Новые квартиры в роскошном комплексе…
€143,000
Квартира в Mahmutlar, Турция
Квартира
Mahmutlar, Турция
Что такое Башни Себечи в Алании, Махмутлар?  CEBECI TOWERS Проект современного проекта расп…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 38
Квартиры с Видом на Долину в Тематическом Проекте Элитной Недвижимости в Анкаре Недвижимость…
€207,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры со Стильным Дизайном в Небольшом Проекте в Анкаре, Инджек Новые квартиры расп…
€94,500
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Видом на Город в Комплексе в Анкаре в Районе Пурсаклар Квартиры с современным диз…
€107,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Sincan, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Sincan, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 14
Новые Просторные Квартиры в Анкаре, Еникент. Роскошные квартиры в Анкаре расположены в новом…
€123,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Sincan, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Sincan, Турция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
€240,130
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Etimesgut, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Etimesgut, Турция
Комнаты 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 21
Новая резиденция с бассейном и спа-центром рядом со станцией метро, Анкара, Турция Резиденц…
€280,896
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€60,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€85,500
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Квартиры для Инвестиций в Анкаре, Чанкая, по Разумным Ценам. Проект в Анкаре, Чанкая распола…
€122,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 6
Квартиры Под Ключ с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Квартиры в Анкаре расположены в жилом к…
€80,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Квартиры Под Ключ с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Квартиры в Анкаре расположены в жилом к…
€100,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€113,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€160,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yenimahalle, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yenimahalle, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 16
Роскошные Квартиры в Охраняемом Комплексе в Анкаре, Турция Квартиры с современным дизайном р…
€155,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Yapracik, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Yapracik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Квартиры с Уникальной Архитектурой в Анкаре, Этимесгут. Новые квартиры в роскошном комплексе…
€293,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Altindag, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Altindag, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
Готовые Квартиры с Просторными Интерьерами в Анкаре, Алтындаг Новые квартиры в Анкаре распол…
€51,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goelbasi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры Рядом с Озером Моган в Анкаре, Гёльбаши Гёльбаши – один из самых популярных ж…
€83,500
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Отдельным Садом в Новом Проекте в Анкаре, Чанкая Анкара – столица и один из важне…
€137,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Отдельным Садом в Новом Проекте в Анкаре, Чанкая Анкара – столица и один из важне…
€109,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 18
Просторные Квартиры в Анкаре в районе Кечиорен, Оваджик, в Комплексе Семейного Типа Предлага…
€282,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 32
Квартиры в 32-Этажной Высотке в Районе Кечиорен, Оваджик Квартиры в Анкаре расположены в рай…
€320,000
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€363,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€314,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 48
Готовые Квартиры в Новом Жилом Комплексе в Анкаре, Оран Квартиры на продажу находятся в Анка…
€251,000

Типы недвижимости в Центральная Анатолия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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