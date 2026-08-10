Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Фатих
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Фатихе, Турция

;
квартиры
684
дома
115
799 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Seaport Residences
$278,500
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Apex Heights
$388,799
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Фатих, Турция
Квартира 3 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Blue Swan
$145,900
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 спальни в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Quality İstanbul
$509,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Фатих, Турция
Квартира 4 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Green Poem
$139,900
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Greentown Kartepe
$123,488
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Lenmon Gate
$382,902
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Фатих, Турция
Квартира 4 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 361 м²
Grand Residence
$5,21 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Фатих, Турция
Квартира 3 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
IconIst
$260,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Площадь Султанахмет, Турция
Квартира 3 спальни
Площадь Султанахмет, Турция
Количество спален 3
Площадь 143 м²
ТУРЦИЯ.СТАМБУЛ.СЧАСТЬЕ🌏🇹🇷 БУТИКОВЫЙ ПРОЕКТ С КВАРТИРАМИ ПОД ТУРЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО В АКТИВН…
$468,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Metropolitan Serenity
$446,656
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Urban Oasis Residences
$844,000
Оставить заявку
Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Coastline Gardens
$926,281
Оставить заявку
Квартира 25 спален в Фатих, Турция
Квартира 25 спален
Фатих, Турция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
340 Riverside Crescent
$681,564
Оставить заявку
Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Petunia Villas Houses
$416,097
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Vita Brine
$214,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Фатих, Турция
Квартира 3 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Sega Metropark
$406,240
Оставить заявку
Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Project расположен в одном из самых престижных районов региона Аликанте, на побережье Коста …
$486,895
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Фатих, Турция
Квартира 4 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Diomeda Life
$370,000
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Фатих, Турция
Дом 9 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажное здание с меблированными квартирами в 250 м от главной улицы и побережья в Бал…
$1,61 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Ambiance of Sefaköy
$260,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Vacation Spot
$202,748
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Фатих, Турция
Квартира 3 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 265 м²
Grand Residence
$3,90 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Lagoonella
$251,983
Оставить заявку
Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 840 м²
Cordis Lacus
$2,44 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Фатих, Турция
Квартира 4 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 4
Площадь 281 м²
Oblive Town
$794,323
Оставить заявку
Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Green Stone Paradise
$973,000
Оставить заявку
Квартира 8 спален в Фатих, Турция
Квартира 8 спален
Фатих, Турция
Количество спален 8
Площадь 475 м²
Vibrancity Istanbul
$3,30 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Фатих, Турция
Квартира 3 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Vista Royale
$368,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Diomeda Life
$380,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти