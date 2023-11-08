Купить жилую недвижимость в Фатихе, Турция

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Жильё в Фатих, Турция

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29 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Комплекс расположен рядо…
€307,744
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/12
Комплекс расположен рядом с историческим центром Стамбула, с уникальным видом на Золотой Рог…
€514,466
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,94 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Количество этажей 3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,94 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,66 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Квартиры Рядом с Побережьем в Комплексе в Стамбуле. Роскошные квартиры находятся близко к мо…
€1,20 млн
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 4/4
Пентхаус для Инвестиций в Отличном Месте в Стамбуле, Фатих. Пентхаус после свежего ремонта о…
€164,000
Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Фатих, Турция
Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Особняк с Уникальными Видами в Стамбуле, Фатих. Особняк в Стамбуле расположен в районе Фатих…
€2,12 млн
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Меблированное Здание в Стамбуле, Подходящее для Airbnb. 5-этажное здание в Стамбуле находитс…
€1,49 млн
Дом 12 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 12 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Меблированное 5-Этажное Здание в Районе Фатих, Стамбул. 5-этажное здание в Стамбуле построен…
€1,57 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 5
Меблированное Угловое Здание в Стамбуле, Акшемсеттин. Здание в Стамбуле расположено в Акшемс…
€1,49 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Отремонтированное Здание с Новой Мебелью в Стамбуле. Предлагаемый многоквартирный дом состои…
€931,000
Дом 6 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 6 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 185 м²
Количество этажей 6
Жилое Здание с 6 Меблированными Квартирами в Фатихе. Жилое здание в Стамбуле находится в рай…
€689,000
Дом 8 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 8 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Угловое Жилое Здание с 4 Квартирами в Стамбуле, Фатих. Отремонтированное здание расположено …
€1,68 млн
Дом 4 спальни с кондиционером в Фатих, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером
Фатих, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
Новое Меблированное Здание с 4 Этажами в Стамбуле, Фатих. Здание расположено недалеко от про…
€1,68 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Отремонтированное и Меблированное Жилое Здание в Стамбуле. Здание в Стамбуле, недалеко от мо…
€1,57 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Здание После Ремонта в Фатихе, Балат с Террасами и Балконами. Отремонтированное жилое здание…
€1,49 млн
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 5
Готовое Здание в Стамбуле Рядом с Главной Дорогой. Здание в Стамбуле в районе Фатих имеет 5 …
€698,000
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 5
Меблированное Угловое Здание в Стамбуле, Фатих. Здание расположено в 600 м от моря в Стамбул…
€1,26 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 7/7
Квартира с Видом на Море Рядом с Голубой Мечетью в Фатихе. Квартира в Стамбуле находится в в…
€259,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 4
4-Этажное Жилое Здание с Террасой в Стамбуле, Фатих. 4-этажное здание расположено в районе Ф…
€1,12 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 6 спален с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Здание в Стамбуле с Кафе на 1 Этаже и Квартирами на 3 Этажах. Здание, расположенное в Стамбу…
€2,33 млн
Дом 13 спален с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 13 спален с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Меблированное Здание в Стамбуле, Фатих, Подходящее для Airbnb. Четырехэтажное многоквартирно…
€2,42 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 5
Меблированное и Отремонтированное Здание в Стамбуле. Здание, расположенное в Стамбуле, состо…
€1,49 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Угловое Здание в Центре Стамбула, Фатих. Здание в Стамбуле, Фатих, расположено на участке пл…
€838,000
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 515 449 м²
Современный проект недвижимости в центре города Проект предлагает универсальные офисные и…
€515,449
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные апартаменты в центре Стамбула Проект Cer Istanbul имеет привлекающий вид на ист…
€342,733
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Фатих, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Фатих, Турция
Комнаты 5
Площадь 274 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Ста…
€2,11 млн
Квартира в Фатих, Турция
Квартира
Фатих, Турция
Почему это свойство؟ Один из редких жилых комплексов в историческом Стамбуле, в древнем мун…
€2,01 млн
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