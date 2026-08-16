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Купить жилую недвижимость в Мезитлях, Турция

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713 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
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Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, ТеджеКомплекс состоит из 2 блоковКвартиры 1+1Площадь: 60 м2 брутто / 46…
$58,994
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 9/13
Светлая квартира 1+1 в Томюке, МерсинЭтажность - 13Этаж - 9Дом сдан, искан полученДо пляжа 5…
$62,464
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, ТеджеКомплекс состоит из 2 блоковКвартиры 2+1Площадь: 70 м2 брутто / 56…
$108,155
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, ТеджеКомплекс состоит из 2 блоковКвартиры 1+1Площадь: 60 м2 брутто / 46…
$61,307
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 12/15
Просторная квартира 1+1 с видом на бассейн в Мерсине, АрпачбахшишБлок ВЭтажность - 15Этаж - …
$63,571
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, ТеджеКомплекс состоит из 2 блоковКвартиры 2+1Площадь: 70 м2 брутто / 56…
$101,793
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 14/15
$91,889
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 8/15
$79,175
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 9/14
Новая квартира 1+1 у моря в Мерсине, ТомюкКомплекс состоит из 2 блоковКомплекс в высокой ста…
$54,309
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 12/15
$89,578
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 10/15
$82,643
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 5/15
$79,175
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 13
Новый комплекс квартир комфорт классаМерсин, Мезитли, ТеджеГазифицированный район городской …
$73,147
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 15
Новостройка Мерсина, ЧешмелиКомплекс состоит из 3 блоков на 15 этажейНулевой этаж + 14 этаже…
$106,939
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, Мезитли Комплекс премиум класса Комплекс состоит из 1 блока Окончание с…
$125,768
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 14
Недорогие квартиры со стильным дизайном в комплексе в Мерсине, Тедже Недорогие квартиры на п…
$63,474
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/15
Квартира 1+1 в комплексе с бассейном в Томюке, МерсинЭтажность 15Этаж 2До моря 400 мВид на г…
$68,035
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 13
Комплекс премиум-класса в Мерсине, Эрдемли, АяшОдин блок на 13 этажейПлощадь - 65 м2 брутто …
$115,379
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 12/12
Квартиры в обособленном комплексе у моря в Мерсине, Мезитли Мерсин, жемчужина Средиземноморь…
$105,657
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 12/12
Квартиры в обособленном комплексе у моря в Мерсине, Мезитли Мерсин, жемчужина Средиземноморь…
$68,952
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 9/14
Новый комплекс квартир в Мерсине, ТеджеКвартира 2+1 с двумя большими террасамиКомплекс сдан,…
$97,184
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 14
Готовые квартиры в комплексе с аквапарком в Мерсине Мерсин – одна из провинций с самой длинн…
$138,905
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 10/15
$86,110
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 8/15
$82,643
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 5/11
Новая квартира 1+1 у моря в Чешмели, МерсинЭтажность 11Этаж 5Расстояние до моря - 300 мОриен…
$56,939
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Дуплекс 3 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$293,091
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 15
Квартиры 1+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$61,260
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 12/15
$89,578
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 6/12
Квартира с 1 спальней для инвестиций в Мезитли, Мерсин Мерсин – один из ключевых городов Сре…
$64,617
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