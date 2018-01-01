Описание

Tekce Overseas охватывает весь мир в 5 странах и 19 офисах, поддерживая своих клиентов всеми аспектами их жизненных амбиций.

С офисами в крупных международных городах и лучших местах отдыха ‘ Малага, Аликанте, Стокгольм, Стамбул, Анталия, Алания, Анкара, Бурса, Мерсин, Бодрум, Фетхие, Гирне, Трабзон, Ялова ’, Tekce предлагает своим клиентам широкий выбор специалистов и лучшие в своем классе советы.

Будучи агентством One Stop, мы предоставляем широкий спектр услуг до и после продажи, помимо покупки основного или вторичного имущества, такого как; консультационные услуги в юридическом консультировании, управление недвижимостью, аренда недвижимости, дизайн интерьера, экскурсия по мебели, подписка на коммунальные услуги, получение налогового идентификатора, открытие банковского счета и так далее.

Когда дело доходит до наших ценностей, наша давняя репутация строится на устойчивости, совершенстве, инновациях, целостности и доброте. Это то, что дает нашим клиентам, коллегам-инвесторам и деловым партнерам уверенность в работе с нами.