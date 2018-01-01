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Tekce Overseas

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı 5/3, 07235, Antalya, Turkey
;
Tekce Overseas
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2004
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Lietuvių, Български, Svenska, Italiano, Hungarian, Türkçe, 简体中文, Dutch
Веб-сайт
Веб-сайт
tekce.com
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Описание

Tekce Overseas охватывает весь мир в 5 странах и 19 офисах, поддерживая своих клиентов всеми аспектами их жизненных амбиций.  

С офисами в крупных международных городах и лучших местах отдыха ‘ Малага, Аликанте, Стокгольм, Стамбул, Анталия, Алания, Анкара, Бурса, Мерсин, Бодрум, Фетхие, Гирне, Трабзон, Ялова ’, Tekce предлагает своим клиентам широкий выбор специалистов и лучшие в своем классе советы.

Будучи агентством One Stop, мы предоставляем широкий спектр услуг до и после продажи, помимо покупки основного или вторичного имущества, такого как; консультационные услуги в юридическом консультировании, управление недвижимостью, аренда недвижимости, дизайн интерьера, экскурсия по мебели, подписка на коммунальные услуги, получение налогового идентификатора, открытие банковского счета и так далее.

Когда дело доходит до наших ценностей, наша давняя репутация строится на устойчивости, совершенстве, инновациях, целостности и доброте. Это то, что дает нашим клиентам, коллегам-инвесторам и деловым партнерам уверенность в работе с нами.

Квартиры
Смотреть все 3 227 объектов
Квартира 3 спальни в Арнавуткёй, Турция
Квартира 3 спальни
Арнавуткёй
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Стамбуле, Арнавуткёй. Квартиры в Стамбуле, Арнавуткёй…
€ 172,000
Квартира 1 спальня в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня
Махмутлар центр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 11
Квартиры у Моря на Первой Береговой Линии в Элитном Комплексе в Алании, Махмутлар Роскошные …
€ 277,000
Квартира 3 спальни в Анталья, Турция
Квартира 3 спальни
Анталья
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Современным Дизайном в Центре Анталии в Районе Муратпаша Муратпаша – один из цент…
€ 212,000
Квартира 1 спальня в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня
Махмутлар центр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 10
Инвестиционные Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Махмутларе, Аланья Квартиры располо…
€ 172,000
Дома
Смотреть все 1 262 объекта
Дуплекс 4 спальни в Kadriye, Турция
Дуплекс 4 спальни
Kadriye
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Современным Дизайном в Выгодном Месте в Анталии, Кадрие Новые квартиры находятся …
€ 235,000
Вилла 4 спальни в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Бассейном в Аланье, Бекташ, с Видом на Город и Море Бекташ является популя…
€ 1,180,000
Дом 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
Просторные Двухэтажные Виллы с Обширными Садами в Стамбуле. Виллы со стильным дизайном в Ста…
€ 916,000
Вилла 4 спальни в Etimesgut, Турция
Вилла 4 спальни
Etimesgut
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Собственным Большим Садом в Анкаре, Баглыджа Роскошные виллы в Анкаре расп…
€ 412,000
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 85 объектов
Офис 2 спальни в Hacilar, Турция
Офис 2 спальни
Hacilar
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€ 179,000
Офис 1 спальня в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня
Yuezuencueyil Mahallesi
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/22
Офисные Помещения по Выгодным Ценам в Нилюфере, Бурса. Современные офисы находятся недалеко …
€ 79,500
Магазин в Kapouti, Турецкая Республика Северного Кипра
Магазин
Kapouti
Площадь 892 м²
Количество этажей 4
Коммерческая Недвижимость с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте, Северный Кипр Продаются…
€ 793,000
Офис 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Офис 3 спальни
Мраморноморский регион
Комнаты 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€ 1,970,000
Земельные участки
Смотреть все 37 объектов
Земельные участки в el Castell de Guadalest, Испания
Земельные участки
el Castell de Guadalest
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Участок под Жилую Застройку с Панорамным Видом в Гуадалесте, Аликанте, Коста-Бланка Данный у…
€ 410,000
Земельные участки в Фуэнхирола, Испания
Земельные участки
Фуэнхирола
Площадь 531 м²
Земельный Участок под Строительство Идеальной Виллы в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых …
€ 149,000
Земельные участки в Santa Pola, Испания
Земельные участки
Santa Pola
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Жилую Застройку в Выгодном Месте в Аликанте, Коста-Бланка Земля распол…
€ 171,000
Земельные участки в Benalmadena, Испания
Земельные участки
Benalmadena
Площадь 802 м²
Земельный Участок с Видом на Море в Бенальмадене с Подведенной Водой и Электричеством Участо…
€ 315,000
Наши агенты в Турции
Saiyora Khudoiberdieva
Saiyora Khudoiberdieva
4 611 объектов
İhsan Erol
İhsan Erol
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TREM GLOBAL
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Добро пожаловать в TREM GLOBAL Легкие инвестиции в недвижимость. Мы больше, чем просто компания по недвижимости. Trem Global предлагает комплексные решения, которые сочетают в себе инвестиции в зарубежную недвижимость, а также иммиграционные и юридические консультации по вопросам гражданства. Наша команда предоставляет комплексные консультационные услуги ведущим инвесторам, семейным предприятиям, банкам, инвестиционным компаниям, предприятиям и частным клиентам по всему миру. Поделитесь с нами своими ожиданиями. Позвольте нам предложить вам индивидуальные и персональные решения. Вы можете запланировать бесплатный звонок для первой консультации прямо сейчас.

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Vesta Real Estate работает на рыке недвижимости 10 лет. Это много или мало? Оптимально! Мы молоды и полны сил. При этом имеем солидный опыт в сфере недвижимости и готовы предоставить рекомендации. Наши принципы остаются неизменными с первого дня работы • В базе – только проверенные предложения. Ежедневное пополнение и корректировка • Безопасность. Мы сотрудничаем с крупными надежными застройщиками и добросовестными частными инвесторами • Интересы клиента – превыше всего. Мы ищем варианты по нескольким десяткам параметров • Прозрачность работы – условия сотрудничества четко прописаны в договоре • Долгосрочное сотрудничество – наша цель. Предлагаем услуги управления инвестиционной недвижимостью В Vesta Real Estate над каждым проектом работает слаженная команда – риэлторы, юристы, страховые агенты, переводчики, управляющие инвест-проектами. Мы на связи от момента обращения до получения документов на недвижимость.

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NSM Real Estate одна из самых надёжных компаний по недвижимости и застройщик в Турции. Более 11 лет мы успешно работаем на турецком рынке недвижимости. Большая база объектов любого типа, собственные проекты и довольные клиенты – лучший показатель эффективности нашей работы. Энергичная сертифицированная компания, построенная на сочетании опыта и знания рынка недвижимости в Алании, прочных деловых связей с нашими партнерами и безупречной репутации. Наши ключевые партнеры в сфере банковских услуг, мебельные компании, магазины товаров для дома помогают нам предлагать расширенный сервис для наших клиентов.

Well Homes Gayrimenkul
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Мы рады приветствовать вас на сайте недвижимости. Агентство Well Homes Gayrimenkul Готово предложить вам большой спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в г. Мерсин (Турция), оптимальные цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках – от элитной недвижимости до апартаментов эконом-класса. Понимаем ваши цели и оперативно подбираем объекты с достойным уровнем комфорта проживания и приумножением вложенных средств.

 

Основной принцип нашей работы – всегда действовать в интересах клиента. Наши профессионализм и опыт, в сочетании с турецким гостеприимством, позволяют нашим клиентам чувствовать себя комфортно с первых минут обращения и далее, на всех этапах покупки недвижимости и адаптации в Турции. Обращаясь к специалистам Well Homes Gayrimenkul, вы можете быть уверены, что вам предложат лучший сервис, уважение и заботу, и, конечно, недвижимость, оптимально подходящую под ваш запрос

Panorama Homes Network
20 объектов

   С момента существования компании , мы достигли отличных результатов! Мы подарили улыбки и стабильность сотням людей из десятков стран мира.

   Стратегией компании является ни только продажа-покупка недвижимости, но и стабильные дружеские отношения с нашими клиентами.  

Почему Panorama Homes?

- В первую очередь - это безопасность! Наши агенты будут вести сделку на русском языке, для полного понимания происходящего;

-Благодаря многолетнему опыту рабты в сфере недвижимости, мы можем предложить отличный сервис;

- Наши поекты созданы профессионалами своего дела с многолетним опытом работы , с использованием высококачественных материалов  

- После преобретения жилья , наша компания предлагает Вам бесплатный сервис недвижимости в течение первого года; 

- Трансфер в аэропорт 

- Мы работаем по Европейским стандартам но с Турецким гостеприимством!

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