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Коттеджи в Турции

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kemalpasa, Турция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kemalpasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х эт…
€1,34 млн
Коттедж 2 спальни с furnishings в Dogansehir, Турция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Dogansehir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 310 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€360,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
недорогая
элитная
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