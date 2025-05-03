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jasmine group

Турция, Оба
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:25
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Жилой комплекс Lake Terrace Village
Жилой комплекс Lake Terrace Village
Каргыджак, Турция
от
$132,810
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Lake Terrace Village Мы очень рады представить Lake Terrace Village Kargicak Villas, наш проект элитного сегмента, над которым мы кропотливо работали в течениe долгого времени. Этот ценный проект с разумной инвестиционной стоимостью и высокой прибылью также открывает вам двери для получен…
Застройщик
jasmine group
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Наши агенты в Турции
mehmet dinsever
mehmet dinsever
2 объекта
Другие застройщики
ILKEM YAPI
Турция, Мезитли
Год основания компании 1999
Новостройки 10 Жилая недвижимость 11
«Группа компаний Илкем», которая начала свою деятельность с « Илкем Tekstil», основанной ею в 1998 году, работает в строительном, текстильном, мебельном и туристическом секторах. «Группа компаний Илкем», которой удалось обеспечить высокие стандарты качества жизни в проектах, которые она заве…
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KurtSafir
Турция, Яйлалы
Год основания компании 2007
Новостройки 6 Жилая недвижимость 10
Профессиональные знания высокого профиля, накопленный опыт, использование высококачественных и современных технологий, отвечающих европейским стандартам качества, обеспечили строительным проектам KurtSafir признание в профессиональной и архитектурной среде, все проекты выполнены с отличным к…
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Altin-Turk
Турция, Мраморноморский регион
ALTIN TÜRK REAL ESTATE COMPANY- ведущая фирма в Турции, предоставляющая профессиональные услуги по продажам и маркетингу для инвесторов в недвижимость и проектов, связанных с развитием строительства на международном уровне. Обладая более чем 15-летним опытом работы в сфере продаж и инвест…
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Nordic Property
Турция, Аланья
Новостройки 7
Nordic Property Construction — международная строительная компания с европейскими инвестициями. С 2015 года мы строим жилые комплексы, стремясь воплотить новую концепцию высокофункционального жилья на средиземноморском побережье. Наша команда - сплав энергии и опыта, накопленных знаний и …
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IKY GROUP ALANYA
Турция, Аланья
Новостройки 10 Жилая недвижимость 22
Наша строительная компания начала работать в 2017 году. За это время мы завершили строительство и сдали 6 наших проектов. В настоящее время более 13 проектов находятся в стадии строительства. Наша цель - стать важной, надежной компанией в Алании с качественными услугами в строительном сектор…
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