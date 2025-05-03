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Lake Terrace Village
Мы очень рады представить Lake Terrace Village Kargicak Villas, наш проект элитного сегмента, над которым мы кропотливо работали в течениe долгого времени. Этот ценный проект с разумной инвестиционной стоимостью и высокой прибылью также открывает вам двери для получен…
«Группа компаний Илкем», которая начала свою деятельность с « Илкем Tekstil», основанной ею в 1998 году, работает в строительном, текстильном, мебельном и туристическом секторах. «Группа компаний Илкем», которой удалось обеспечить высокие стандарты качества жизни в проектах, которые она заве…
Профессиональные знания высокого профиля, накопленный опыт, использование высококачественных и современных технологий, отвечающих европейским стандартам качества, обеспечили строительным проектам KurtSafir признание в профессиональной и архитектурной среде, все проекты выполнены с отличным к…
ALTIN TÜRK REAL ESTATE COMPANY- ведущая фирма в Турции, предоставляющая профессиональные услуги по продажам и маркетингу для инвесторов в недвижимость и проектов, связанных с развитием строительства на международном уровне.
Обладая более чем 15-летним опытом работы в сфере продаж и инвест…
Nordic Property Construction — международная строительная компания с европейскими инвестициями. С 2015 года мы строим жилые комплексы, стремясь воплотить новую концепцию высокофункционального жилья на средиземноморском побережье.
Наша команда - сплав энергии и опыта, накопленных знаний и …
Наша строительная компания начала работать в 2017 году. За это время мы завершили строительство и сдали 6 наших проектов. В настоящее время более 13 проектов находятся в стадии строительства. Наша цель - стать важной, надежной компанией в Алании с качественными услугами в строительном сектор…