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Купить жилую недвижимость в Анталье, Турция

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Аланья
294
Муратпаша
2035
Аксу
509
Коньяалты
320
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7 539 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Редкая одноэтажная вилла с видом на море в Каргыджаке на участке площадью 700 м². Для тех, к…
$443,595
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Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
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Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в Анталии | Первый взнос всего 35% | Рассрочка на 10 месяцев Совреме…
$115,500
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи. Расстоян…
$192,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/7
Речь идёт не о квартире, а о коммерческой недвижимости: вы приобретаете 1/10 долю в отельном…
$30,883
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
UP UP
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В отличие от многих высотных зданий в регионе Алания, Maris Premiere - это бутик, малоэтажны…
$205,228
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Квартира 5 комнат в Каргыджак, Турция
Квартира 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продажа виллы 4+1 в Аланье, Каргыджак — 250 м², меблированная, с панорамным видом Предлаг…
$502,790
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Alanya-home
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/12
Продаётся квартира 1+1 в Mahmutlar, Yekta Trade Center Предлагается уютная меблированная …
$154,174
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Alanya-home
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Квартира 5 комнат в Серик, Турция
Квартира 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/3
Полностью меблированная двухуровневая квартира с 4 спальнями в комплексе с развитой инфрастр…
$310,650
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$189,543
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Дом 6 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Виллы в комплексе с крытой парковкой и видом на лес в Коньяалты Этот эксклюзивный комплекс в…
$1,13 млн
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Вилла в Исхаклы, Турция
Вилла
Исхаклы, Турция
$195,382
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Анталии, Алтынташ Квартиры на продажу располож…
$167,981
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Квартира 1+1 в современном комплексе Kavi Dreams, район Оба, Алания Предлагается к продаж…
$113,905
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Alanya-home
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Квартира 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/6
Vista Orange Residence | Квартира 2+1 в Карджыджаке, Аланья Предлагается к продаже кварти…
$136,205
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Alanya-home
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Квартира 1+1 с собственным садом в Moonlight Villa, Конаклы (Аланья) Предлагается квартир…
$70,184
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Alanya-home
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/12
GOLD AURA 3 / МАХМУТЛАР Продаётся уютная квартира 1+1 с мебелью в районе Махмутлар (Алани…
$92,044
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Alanya-home
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$541,404
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Предлагается к продаже полностью меблированная квартира планировки 1+1 в современном жилом к…
$117,621
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Alanya-home
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Квартира 2 комнаты в Алиэфенди, Турция
Квартира 2 комнаты
Алиэфенди, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/10
Квартира 1+1 с видом на бассейн в Shine Residence, Демирташ, Алания Предлагается к продаж…
$69,345
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Alanya-home
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Квартира в Махмутлар, Турция
Квартира
Махмутлар, Турция
$104,050
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$183,156
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Квартира 3 спальни в Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
2+1 в центре Анталии — отдельная кухня, 86 м², рядом MarkAntalya Квартира для тех, кто хочет…
$78,331
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 6
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Анталии, Алтынташ Квартиры на продажу располож…
$189,543
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Вилла площадью 410 м.кв. с отделкой премиум-класса с городе Алания и в 650 метрах от побереж…
$805,388
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Дом 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Меблированная вилла рядом с пляжем и инфраструктурой в Каргыджаке, Алания Алания – одно один…
$443,491
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Меблированная квартира 1+1 в жилом комплексе Aqua Residence, район Кестель, Алания. Отличный…
$93,404
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Alanya-home
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Квартира в Махмутлар, Турция
Квартира
Махмутлар, Турция
$74,954
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 8/11
Предлагается к продаже просторная меблированная квартира 2+1 в Махмутларе, Аланья, расположе…
$165,323
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Alanya-home
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Квартира 2 комнаты в Серик, Турция
Квартира 2 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$105,173
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Типы недвижимости в Анталье

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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