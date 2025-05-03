Global Estate

Турция, Мраморноморский регион

Мы ведем бизнес, основанный на удержании и рекомендации, а это означает, что большинство клиентов являются постоянными покупателями и продавцами или людьми, которых рекомендуют друзья и члены семьи. У нас также есть ценные рекомендации для юристов по недвижимости, агентов по недвижимости,…