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Global Estate

Турция, Аланья
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 года 10 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский
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Об агентстве

Недвижимость на побережье Средиземного моря.  Турция, Алания. 

Продажа и долгосрочная аренда.

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Андрей Романенко
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