Global Estate

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Компания, специализирующаяся на продаже недвижимости в средиземноморском регионе, консалтинге в сфере иммиграции и инвестиций в недвижимость.
Мы помогаем нашим клиентам найти дом мечты. Обеспечить их семьи качественным уровнем жизни. Платить справедливые налоги. Зарабатывать деньги в проз…
Агентство недвижимости PARK ESTATE, входит в группу компаний KOSTA GROUP, работает на рынке недвижимости в Турции уже более 5 лет и является одним из ведущих агентств в Махмутларе.
Наши специалисты – это команда профессионалов, которые всегда готовы предоставить консультацию по вопросам а…
Мы ведем бизнес, основанный на удержании и рекомендации, а это означает, что большинство клиентов являются постоянными покупателями и продавцами или людьми, которых рекомендуют друзья и члены семьи.
У нас также есть ценные рекомендации для юристов по недвижимости, агентов по недвижимости,…