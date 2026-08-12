Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Мраморноморском регионе, Турция

;
Стамбул
761
Фатих
800
Бейликдюзю
537
Эюп
282
Показать больше
5 520 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Premium Premium
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу рядом с метро в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из самых привлекательных…
$305,828
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
TOP TOP
Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Doga Kececioglu
Языки общения
English, Türkçe
Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский, Türkçe
TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
Большая современная квартира под ВНЖ в Стамбуле   Расположение: проспект Фулья Мехметч…
$226,113
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Дуплекс 7 комнат в Караджабей, Турция
Дуплекс 7 комнат
Караджабей, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$325,448
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 4 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$272,491
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 5 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на город и Босфор в комплексе рядом с побережьем в Ускюдаре, Стамбул Жилой …
$695,904
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры в новом жилом комплексе с инфраструктурой в Башакшехире, Стамбул Квартир…
$255,421
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$346,221
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на город и Босфор в комплексе рядом с побережьем в Ускюдаре, Стамбул Жилой …
$535,488
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с парковкой в Ялове Ялова – один из самых привлекател…
$74,473
Оставить заявку
Особняк 11 комнат в Фатих, Турция
Особняк 11 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 585 м²
Количество этажей 4
Исторический османский дом под реставрацию в Стамбуле Объект расположен в районе Фатих – одн…
$1,31 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры в новом жилом комплексе с инфраструктурой в Башакшехире, Стамбул Квартир…
$315,520
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$277,614
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 10/13
Квартира с 2 спальнями на продажу в жилом комплексе с парковкой в Османгази, Бурса Расположе…
$105,173
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$423,543
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на город и Босфор в комплексе рядом с побережьем в Ускюдаре, Стамбул Жилой …
$425,852
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Караджабей, Турция
Квартира 2 комнаты
Караджабей, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$125,854
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3
Двухуровневая квартира в туристическом районе в Стамбуле под инвестиции   Улица Таксим…
$145,130
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
$129,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Шишли, Турция
Квартира 4 спальни
Шишли, Турция
Количество спален 4
Площадь 111 м²
Ваш дом готов, в 15 минутах от аэропорта Ататюрк и в 20 минутах от недавно построенного аэро…
$299,000
Оставить заявку
Квартира 8 спален в Фатих, Турция
Квартира 8 спален
Фатих, Турция
Количество спален 8
Площадь 670 м²
Ваше личное пространство, где город уступает природе   Представьте утро, наполненное аромато…
$2,14 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Novus Paradise
$171,314
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Hadimkoy Yolu Caddesi, Турция
Квартира 5 спален
Hadimkoy Yolu Caddesi, Турция
Количество спален 5
Площадь 287 м²
Новое определение роскошного жилья, Carver Hall в Бююкчекмедже ждет, когда вы сделаете замеч…
$1,15 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Фатих, Турция
Квартира 1 спальня
Фатих, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Bridge Houses
$649,348
Оставить заявку
Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Coastline Gardens
$926,281
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в , Турция
Вилла 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$12,50 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Фатих, Турция
Квартира 3 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Royal Anatolia
$389,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 14
Роскошная квартира с 8-этажной парковкой и открытым бассейном на крыше в Стамбуле, Бешикташ …
$1,10 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 9
Современные квартиры с видом на море и бассейном в Бююкчекмедже, рядом с яхт-мариной Эти эле…
$1,80 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Мраморноморском регионе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти