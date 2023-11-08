Купить жилую недвижимость в Мраморноморском регионе, Турция

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Жильё в Мраморноморский регион, Турция

Кадыкёй
48
Чекмекёй
47
Авджылар
43
Бююкчекмедже
41
Пендик
40
Ялова
35
Tahtakale Mahallesi
30
Фатих
29
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5 263 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Sarimese, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
New modern villa for sale in Kocaeli,Turkey 4 rooms 3 bedrooms,fully open windows with ga…
€182,401
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 242 м²
Этаж 4/3
Уникальная возможность приобрести инвестиционный проект таунхаусов под гражданство в районе …
€632,790
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 9/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€93,500
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€107,000
Квартира 6 спален с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 6 спален с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€272,600
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€194,200
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Квартиры на продажу is located in Kadikoy. Kadikoy is a district located on the Asian side o…
€182,600
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартиры на продажу is located in Kadikoy. Kadikoy is a district located on the Asian side o…
€219,100
Квартира 3 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с парковка в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с парковка
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартиры на продажу is located in Kadikoy. Kadikoy is a district located on the Asian side o…
€219,100
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Бурсе в Центре Района Нилюфер. Квартиры находятся в районе Нилюфер города Б…
€91,500
Квартира 1 комната в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Турция г.Стамбул Апартаменты с видом на море Строящийся объект. …
€169,950
Квартира 1 комната в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Турция г.Стамбул Апартаменты с доходом 8% Готовый жилой комплекс, …
€1,02 млн
Квартира 1 комната в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 81 м²
Турция г.Стамбул Апартаменты в центре Строящийся объект. Этот …
€458,350
Квартира 2 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Турция г.Стамбул Апартаменты в Кадыкёй Строящийся объект. Выгодный…
€350,200
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Аташехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Квартиры на продажу is located in Kadikoy. Kadikoy is a district located on the Asian side o…
€214,100
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом в Эюпсултан, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Квартиры на продажу находится в Эйюп. Эйюп - это район, расположенный в европейской части Ст…
€851,700
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подвалом в Эюпсултан, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подвалом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартиры на продажу находится в Эйюп. Эйюп - это район, расположенный в европейской части Ст…
€354,400
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом в Эюпсултан, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартиры на продажу находится в Эйюп. Эйюп - это район, расположенный в европейской части Ст…
€552,700
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с Онлайн-показ в Аташехир, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с Онлайн-показ
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры на продажу is located in Kadikoy. Kadikoy is a district located on the Asian side o…
€149,400
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€215,800
Квартира 3 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€195,500
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€210,800
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€202,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро и автомагистралью, Ст…
€498,470
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Бююкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, …
€1,08 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Ту…
€331,682
Квартира 2 спальни в Умрание, Турция
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Комплекс возводится рядом с Финансовым центром, на Азиатской части Стамбула в районе Умрание…
€439,634
Квартира 1 спальня в Умрание, Турция
Квартира 1 спальня
Умрание, Турция
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового…
€388,188
Квартира 3 спальни в Багджылар, Турция
Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, т…
€406,896
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Квартиры на продажу находится в Бейликдюзю. Стамбульский район Бейликдюзю расположен в европ…
€95,000

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с бассейном
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с видом на озеро
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