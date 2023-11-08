Купить жилую недвижимость в Мраморноморском регионе, Турция

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Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Жильё в Мраморноморский регион, Турция
Кадыкёй
48
Чекмекёй
47
Авджылар
43
Бююкчекмедже
41
Пендик
40
Ялова
35
Tahtakale Mahallesi
30
Фатих
29
Бакыркёй
27
Mudanya
26
Maslak Mahallesi
25
Арнавуткёй
25
Санджактепе
25
Besevler Mahallesi
24
Niluefer
24
Merkez Mahallesi
21
Ayazaga Mahallesi
19
Goektuerk Merkez Mahallesi
18
Багджылар
17
Бахчелиэвлер
16
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5 263 объекта найдено
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Sarimese, Турция
4
2
250 м²
2
New modern villa for sale in Kocaeli,Turkey 4 rooms 3 bedrooms,fully open windows with ga…
€182,401
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Башакшехир, Турция
5
5
242 м²
4/3
Уникальная возможность приобрести инвестиционный проект таунхаусов под гражданство в районе …
€632,790
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
2
1
68 м²
9/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€93,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
3
1
97 м²
1/9
Стильные Меблированные Квартиры в Бурсе. Меблированные квартиры 1+1 и 2+1 в Бурсе расположен…
€107,000
Рекомендовать
Квартира 6 спален с балконом, с лифтом, с Онлайн-показ
Мраморноморский регион, Турция
6
3
225 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€272,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
3
1
145 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€194,200
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Аташехир, Турция
3
1
65 м²
Квартиры на продажу is located in Kadikoy. Kadikoy is a district located on the Asian side o…
€182,600
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Аташехир, Турция
3
1
75 м²
Квартиры на продажу is located in Kadikoy. Kadikoy is a district located on the Asian side o…
€219,100
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с парковка
Аташехир, Турция
3
1
80 м²
Квартиры на продажу is located in Kadikoy. Kadikoy is a district located on the Asian side o…
€219,100
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
3
1
100 м²
1/5
Новые Квартиры в Бурсе в Центре Района Нилюфер. Квартиры находятся в районе Нилюфер города Б…
€91,500
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
1
55 м²
Турция г.Стамбул Апартаменты с видом на море Строящийся объект. …
€169,950
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
1
90 м²
Турция г.Стамбул Апартаменты с доходом 8% Готовый жилой комплекс, …
€1,02 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
1
81 м²
Турция г.Стамбул Апартаменты в центре Строящийся объект. Этот …
€458,350
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2
67 м²
Турция г.Стамбул Апартаменты в Кадыкёй Строящийся объект. Выгодный…
€350,200
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Аташехир, Турция
3
2
66 м²
Квартиры на продажу is located in Kadikoy. Kadikoy is a district located on the Asian side o…
€214,100
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Эюпсултан, Турция
4
2
191 м²
Квартиры на продажу находится в Эйюп. Эйюп - это район, расположенный в европейской части Ст…
€851,700
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с подвалом
Эюпсултан, Турция
2
1
63 м²
Квартиры на продажу находится в Эйюп. Эйюп - это район, расположенный в европейской части Ст…
€354,400
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Эюпсултан, Турция
3
2
110 м²
Квартиры на продажу находится в Эйюп. Эйюп - это район, расположенный в европейской части Ст…
€552,700
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с Онлайн-показ
Аташехир, Турция
2
1
55 м²
Квартиры на продажу is located in Kadikoy. Kadikoy is a district located on the Asian side o…
€149,400
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
3
1
90 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€215,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Мраморноморский регион, Турция
3
1
107 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€195,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
3
1
123 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€210,800
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Мраморноморский регион, Турция
3
1
70 м²
Квартиры на продажу находится в Малтепе. Малтепе - это район, расположенный на азиатской сто…
€202,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
3
140 м²
11
Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро и автомагистралью, Ст…
€498,470
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Бююкчекмедже, Турция
4
386 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, …
€1,08 млн
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Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Мраморноморский регион, Турция
4
130 м²
6
Новая резиденция с бассейнами и садами рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Ту…
€331,682
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Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
2
2
124 м²
Комплекс возводится рядом с Финансовым центром, на Азиатской части Стамбула в районе Умрание…
€439,634
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Квартира 1 спальня
Умрание, Турция
1
82 м²
Комплекс расположенный в районе Атанехир на Азиатской части Стамбула недалеко от финансового…
€388,188
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Квартира 3 спальни
Багджылар, Турция
3
2
149 м²
Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, т…
€406,896
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видеонаблюдением
Мраморноморский регион, Турция
3
2
110 м²
Квартиры на продажу находится в Бейликдюзю. Стамбульский район Бейликдюзю расположен в европ…
€95,000
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