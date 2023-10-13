Купить жилую недвижимость в Мерсине, Турция

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Жильё в Мерсин, Турция
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2 490 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
110 м²
5
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Тедже. В пешей дос…
€39,999
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Мерсин, Турция
2
1
55 м²
2/6
М13 Мерсин, Эрдемли рядом с ТЦ Новасити. 📌 Квартира 1+1, новая мебель в квартире никто не …
€53,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
2
1
80 м²
7/14
Квартира 1+1 общая 80 м2 Жилая площадь 55м2 На 7 этаже из 14 Вся мебель и техника остаё…
€69,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
100 м²
8/9
Мерсин, район Мезитли (микрорайон Давултепе) Квартира 2+1 Площадь 100 м2 На 8 этаже из 9 …
€74,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
2
1
55 м²
7
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 55 м2, которая находится в комплексе района Тедже. …
€83,250
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kuzucu, Турция
4
140 м²
7
Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция Предлагаются просторные комф…
€396,871
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Toroslar, Турция
3
61 м²
14
Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Т…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Toroslar, Турция
2
52 м²
14
Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция Предлагают…
€104,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
2
1
60 м²
1
Представляем новый проект жилого комплекса в Томюк. Проект с отельной инфраструктурой, котор…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
3
1
45 м²
1
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в Соли, Мезитли. Жилой комплекс б…
€66,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
3
1
70 м²
1
Началось строительство жилого комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из одного 7-ми этаж…
€76,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
3
1
55 м²
1
Полным ходом идет строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из одного 14-ти э…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
3
1
71 м²
1
Представляем проект жилого комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из трех 14-ти этажных …
€84,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
100 м²
6
Продажа квартиры в Турции. Квартира в провинции Мерсин, район Тедже. Квартира продается с ме…
€63,499
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
1
90 м²
2
Продажа квартиры в Турции. Провинция Мерсин, район Соли. В пешей доступности сетевые магазин…
€57,449
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
3
2
90 м²
2
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Соли. Вся инфрастр…
€59,999
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
120 м²
9
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Давултепе. Расстоя…
€52,399
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
60 м²
5
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Соли. Квартира про…
€55,699
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
2
1
74 м²
3/3
Внимание ! Premium комплекс ! 1+1, 2+1, 3+1, Дуплекс, Виллы 1+1 75 метров, с чистовой …
€40,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
3
1
58 м²
1
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в одном из центральных районов Ме…
€68,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
3
1
125 м²
4/9
Мерсин, район Тедже Квартира 2+1 4 этаж С мебелью и техникой Комплекс 2019 года Газ зав…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
70 м²
3
Продажа квартиры в Турции. Расположенна в провинции Мерсин, район Арпачбахшиш. Отличная инфр…
€52,699
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
2
1
75 м²
2
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Арпачбахшиш. Расст…
€41,699
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
55 м²
6
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Тедже. В пешей дос…
€40,499
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
85 м²
10
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Енишехир. Квартира…
€34,799
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
49 м²
5
Продажа квартиры в Турции. Квартира находится в провинции Мерсин, район Тедже. Предложение и…
€33,499
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
60 м²
1/8
М14 Квартира в русскоговорящем районе Тедже. Квартира планировки 1+1, 45/60м2, 1 высокий эта…
€65,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2
1
1/14
новый инвестиционный комплекс с собственной полной инфраструктурой. Расположенный в районе Т…
€30,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
2
1
64 м²
1
Представляем новый проект, который расположится на благоустроенной территории одного из круп…
€76,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
2
1
32 м²
1
Начинается строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс будет состоять из одного 13-ти э…
€36,000
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