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Купить жилую недвижимость в Мерсине, Турция

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Мезитли
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1 707 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
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Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 7/14
Новостройка Мерсина, Эрдемли, КоджахасанлыКомплекс премиум класса ILKEM LEMONСовременная арх…
$79,566
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$58,961
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 8/14
Квартира 2+1 в новом доме с газовым отоплением Мерсин, ТеджеПлощадь участка земли 9190 м2Дом…
$66,949
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$61,274
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/15
Квартира 1+1 в комплексе с бассейном в Томюке, МерсинЭтажность 15Этаж 2До моря 400 мВид на г…
$68,035
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 11/14
Новостройка Мерсина, Эрдемли, КоджахасанлыКомплекс премиум класса ILKEM LEMONСовременная арх…
$81,873
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$108,096
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 15
Квартиры 1+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$58,948
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишПлощадь территории комплекса - 8.100 м2Комплекс состоит из 3…
$101,369
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$101,737
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$61,274
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 15
Квартиры 1+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$61,260
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишПлощадь территории комплекса - 8.100 м2Комплекс состоит из 3…
$107,705
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 10/14
Новая квартира 1+1 в комплексе рядом с морем в Тедже, МерсинКомплекс состоит из 3 блоковБлок…
$64,576
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 15
Квартиры 2+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$108,071
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 13
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишКомплекс состоит из 1 блокаРасстояние до моря - 200 мКомплек…
$58,948
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 13
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишКомплекс состоит из 1 блокаРасстояние до моря - 200 мКомплек…
$108,071
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$58,961
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 15
Квартиры 2+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$101,714
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 13
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишКомплекс состоит из 1 блокаРасстояние до моря - 200 мКомплек…
$101,714
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 12/15
Просторная квартира 1+1 с видом на бассейн в Мерсине, АрпачбахшишБлок ВЭтажность - 15Этаж - …
$63,571
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$108,096
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$101,737
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Дуплекс 6 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в пешей доступности от всей инфраструктуры в Мерсине, Мезитли Мерсин — это од…
$522,138
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Квартира 1 комната в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 1 комната
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Blue Triumph расположен на побережье Мраморного моря, поражающего своей великолепной историе…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/10
$44,500
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Квартира 2 комнаты в Эрдемли, Турция
Квартира 2 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 2
Площадь 70 м²
$62,923
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 10
Новые квартиры в пешей доступности от пляжа в Мезитли, Мерсин Мезитли — один из самых популя…
$83,990
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Квартира 1 комната в Elvanli, Турция
Квартира 1 комната
Elvanli, Турция
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж -1/10
$43,344
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