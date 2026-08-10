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Купить жилую недвижимость в Измире, Турция

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Konak
46
Чешме
40
Урла
19
Борнова
9
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191 объект найдено
Квартира 1 спальня в Konak, Турция
Квартира 1 спальня
Konak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Погрузитесь в слияние здоровья, роскоши и удобства с этим новаторским проектом в Стамбуле. С…
$692,318
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Квартира 3 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 3 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в малоэтажном комплексе в Измире, Торбалы Квартиры находятся в район…
$127,172
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Дом 4 комнаты в Чешме, Турция
Дом 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Сдвоенный дом в жилом комплексе в Алачаты, Чешме, в шаговой доступности от пляжа Ылыджа Этот…
$838,177
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TekceTekce
Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в загородном районе недалеко от пляжа в Измире, Чешме Вилла расположена в ра…
$4,34 млн
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Квартира 1 спальня в Konak, Турция
Квартира 1 спальня
Konak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Расположенные в пышном зеленом районе Сарыер, одном из самых дружественных к природе районов…
$675,886
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Вилла 7 комнат в Чешме, Турция
Вилла 7 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла рядом с пляжем в Чешме, Измир Вилла расположена в Фенерджибурну в регионе Че…
$2,32 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Этаж 1/2
Стильные виллы недалеко от моря в Измире, Чешме Чешме, расположенный на западном побережье И…
$1,42 млн
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Дом 5 комнат в Урла, Турция
Дом 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/3
Новые двухквартирные дома с садом и бассейном в тихом районе Урла, Измир Дома расположены в …
$547,995
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Квартира 3 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 3 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/8
Квартиры в комплексе в престижном районе Чигли в Измире Квартиры находятся в районе Чигли, н…
$447,413
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Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/15
Квартиры в комплексе с обширной инфраструктурой в Измире Борнова – быстро развивающийся райо…
$199,945
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
$4,88 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$1,14 млн
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Вилла 5 комнат в Урла, Турция
Вилла 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Дома с индивидуальным дизайном, бассейнами и садами в Урле, Измир В Урле, одном из самых тих…
$1,16 млн
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Этаж 1/1
Просторные виллы с частными бассейнами и садами в Кекликтепе, Урла, Измир Урла, один из самы…
$2,61 млн
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Дом 5 комнат в Урла, Турция
Дом 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/3
Новые виллы у моря в Измире с террасами и бассейнами Эти роскошные виллы находятся в престиж…
$547,995
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/8
Квартиры рядом с набережной в охраняемом комплексе в Конаке, Измир Конак – один из самых важ…
$388,452
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Квартира 2 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 2 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/8
Квартиры в комплексе в престижном районе Чигли в Измире Квартиры находятся в районе Чигли, н…
$224,285
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 337 м²
Этаж 1/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$1,28 млн
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Вилла 6 комнат в Фоча, Турция
Вилла 6 комнат
Фоча, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Этаж 1/3
Отдельностоящая просторная вилла с парковкой в Фоче, Измир Эта вилла в Фоче объединяет совре…
$1,11 млн
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Вилла 5 комнат в Guzelbahce, Турция
Вилла 5 комнат
Guzelbahce, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Этаж 1/1
Готовая к заселению меблированная отдельная вилла в Измире, Гюзельбахче Гюзельбахче — это од…
$3,37 млн
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Вилла 5 комнат в Guzelbahce, Турция
Вилла 5 комнат
Guzelbahce, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/3
Просторная вилла с видом на море в Измире, Турция, с частным садом и парковкой Район Гюзельб…
$684,204
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 445 м²
Этаж 1/3
Частный дом в загородной зоне недалеко от Алачаты и пляжа Ылыджа в Чешме, Измир Дом располож…
$4,68 млн
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Дом 4 комнаты в Фоча, Турция
Дом 4 комнаты
Фоча, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Виллы на берегу моря в охраняемом комплексе в Фоче, Измир Этот проект предлагает уникальный …
$379,086
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Квартира 3 комнаты в Урла, Турция
Квартира 3 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
$14,59 млн
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Квартира 3 комнаты в Karabaglar, Турция
Квартира 3 комнаты
Karabaglar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/9
Квартиры с видом на город в новом здании в Измире в районе Полигон Эти квартиры расположены …
$178,336
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Квартира в Konak, Турция
Квартира
Konak, Турция
Инвестиционный проект 4★ отеля под управлением Wyndham в Измире Уникальная возможность до…
$35,000
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Hotel Invest
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Дом 5 комнат в Менёмен, Турция
Дом 5 комнат
Менёмен, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
Виллы с 4 спальнями на продажу в Измире, Менемен, Виллакент Виллакент в Менемене – один из б…
$473,858
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Дом 6 комнат в Урла, Турция
Дом 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1/2
Виллы на берегу моря в Урле, Измир: с собственными бассейнами, садами и террасами Урла — оди…
$578,783
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Квартира 2 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 2 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в малоэтажном комплексе в Измире, Торбалы Квартиры находятся в район…
$91,469
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 16/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$763,030
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