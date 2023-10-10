Купить жилую недвижимость в Измире, Турция

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Жильё в Измир, Турция
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204 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
3
1
2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€440,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
3
1
5/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€381,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
2
1
4/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€240,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
2
1
3/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€204,500
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
1
1/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€13,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
1
2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€123,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
4
2
2
С Видом на Эгейское море и закаты. проект состоит из 112 объектов Только у этого прое…
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
2
1
55 м²
1/2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€232,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
3
1
1/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса! Выход на …
€520,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
3
1
2/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса! Выход на …
€695,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с бытовой техникой
Bayrakli, Турция
2
1
45 м²
2/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€217,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с бытовой техникой, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Bayrakli, Турция
1
1
30 м²
3/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Karabaglar, Турция
4
2
150 м²
3/5
Квартира находится в одном из центральном районе города, недалеко от Американского колледжа,…
€120,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
5
3
2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
4
3
338 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
5
4
395 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
6
5
460 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4
205 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Егейский университет 7.3 km. Больница Докуз Эйлюль 8.7 km. Университет Яш…
€556,155
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
4
3
280 м²
1
В комплексе есть как виллы, так и квартиры. На территории: Открытый бассейн; Кафе; Фитне…
€1,72 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
2
84 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Егейский университет 7.3 km. Больница Докуз Эйлюль 8.7 km. Университет Яш…
€268,699
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
4
326 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Çesme марина...... 2 км. Залив AYA YORGİ ..... 5 км. Образовательно-обуча…
€954,748
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
4
279 м²
Расстояние до: Пляж BOYALIK ...... 300 м. Марина ALTIN YUNUS ..... 1 км. Аквапарк AQUA TO…
€971,629
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
2
83 м²
Наш ЖК расположен в центральной части города в 720 метрах от моря, этот магический проект ра…
€445,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
4
205 м²
Новый комплекс состоит из 3 блоков 843 квартир с планировкой 3+1. Площадь 205 м2 брутто ЖК р…
€715,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
6
220 м²
Наши виллы с индивидуальной планировкой и полезной площадью 5+1 220 м²; 100 метров до всемир…
€1,43 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
6
240 м²
Район , где Вы будете жить в гармонии с природой. Вы найдете все свои ожидания живя в прекра…
€1,37 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Эгейский регион, Турция
2
50 м²
Новый особенный бизнес проект. В проект включены квартиры 1+1, 2+1, 3+1, 3+1, дуплекс и 4+1…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
4
230 м²
Спокойная жизнь в природной экосистеме с ее природой, птичьим пением и чистым воздухом в Кем…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
2
50 м²
Частичка уюта в сердце Измира. Проект с ландшафтным участком. Планировки: 1+1 2+1 3+1 Хор…
€123,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Эгейский регион, Турция
2
50 м²
Башня которая поднимается, чтобы представить вам архитектуру и образ жизни, соответствующие …
€229,000
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