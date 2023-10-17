Купить жилую недвижимость в Средиземноморском регионе, Турция

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Жильё в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
19706
Sekerhane Mahallesi
6099
Аланья
6072
Мерсин
2447
Gazipasa
432
Муратпаша
140
Коньяалты
104
Doesemealti
103
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22 151 объект найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Demirtas, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Demirtas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/2
Детали резиденции  Продается двухуровневая квартира 4 + 1 планировка в современном комплекс…
€252,000
Квартира 1 спальня в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/13
🏠UGUR TOWER finished project, 2nd Turkish floor Here is 500 meters on foot to the seaside o…
€75,000
Квартира в Муратпаша, Турция
Квартира
Муратпаша, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 8/10
Расстояние до моря 600 метров. Комплекс из одного блока в 10 этажей. В комплексе: - От…
€73,125
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/10
Расстояние до моря 350 метров. Комплекс состоит из 1 ьлока в 10 этажей.   В комплексе:…
€66,600
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Тедже. Квартира пр…
€46,999
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Алания, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Дом сдан в августе 2023 года   Инфраструктура комплекса: Бассейн, сауна, Фитнес, Ох…
€31,200
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/10
Расстояние до моря 600 метров.   В комплексе: - Открытый бассейн; - Фитнес; -…
€54,405
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 12
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Каргыпынары. Кварт…
€38,199
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/15
NSM-141501    Новый комплекс в Тедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€58,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
В продаже квартира в самом центре Алании, район пляжа Клеопатры, до моря 300м. В пешей досту…
€45,000
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположенна в провинции Мерсин, район Арпачбахшиш. Квар…
€31,999
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/10
— Особенности квартиры: • Входная дверь из стали для вашей безопасности; • Лаковые меж…
€74,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/7
Мерсин, район Меркез Квартира 2+1 Площадь 100 м2 Газ проведен 4 этаж из 7 2 санузла С …
€62,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/5
Алания, район Оба Квартира 2+1 Площадь 99 м2 1 этаж Комплекс 2008 года До моря 200 м 1…
€69,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8/9
ААлания, район Джикджилли Квартира 1+1 2013 год постройки Площадь 60 м2 8 этаж из 9 Ква…
€82,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Алания, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/10
Алания, центр города Квартира с ремонтом, без мебели Квартира 1+1 Площадь 80 м2 Жилая пл…
€60,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
Алания, район Оба Квартира 2+1 Площадь 110 м2 2 санузла 2 этаж из 5 Балкон 12 м2 Компл…
€71,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Алания, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2
В открытом для получения ВНЖ районе Тосмур продается меблированная квартира планировки 2+1, …
€170,500
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на шестом этаже жилого комплекса. Кварт…
€181,500
Дуплекс в Лара, Турция
Дуплекс
Лара, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры-пентхаусы в районе Лара - Анталия.В жилом к…
€530,806
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 3
Представляем Вашему вниманию квартиру 3+1 в районе Давултепе (Мезитли). Квартира имеет общую…
€168,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 4
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на 4 этаже пятнадцатиэтажного жилого ко…
€132,000
Квартира в Каракокали, Турция
Квартира
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира в Тосмуре.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 125 м2, расс…
€255,000
Квартира в Махмутлар центр, Турция
Квартира
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 120 м2, а…
€279,000
Квартира в Алания, Турция
Квартира
Алания, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе пре…
€205,000
Квартира в Махмутлар центр, Турция
Квартира
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу квартира в Каргыджаке.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 53 м2, а …
€135,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белек, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
Меблированная недвижимость в элитном комплексе: Рай для игроков в гольф в Белеке Недвижимост…
€178,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Белек, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
Меблированная недвижимость в комплексе с бассейном рядом со всеми удобствами в Анталии, Беле…
€110,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000

Типы недвижимости в Средиземноморский регион

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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