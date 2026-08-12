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Купить жилую недвижимость в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
1902
Аланья
294
Муратпаша
2036
Мерсин
1710
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9 280 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Редкая одноэтажная вилла с видом на море в Каргыджаке на участке площадью 700 м². Для тех, к…
$443,595
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Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
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Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в Анталии | Первый взнос всего 35% | Рассрочка на 10 месяцев Совреме…
$115,500
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи. Расстоян…
$192,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/7
Речь идёт не о квартире, а о коммерческой недвижимости: вы приобретаете 1/10 долю в отельном…
$30,883
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
UP UP
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В отличие от многих высотных зданий в регионе Алания, Maris Premiere - это бутик, малоэтажны…
$205,228
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$108,096
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишПлощадь территории комплекса - 8.100 м2Комплекс состоит из 3…
$107,705
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/15
Квартира 1+1 в комплексе с бассейном в Томюке, МерсинЭтажность 15Этаж 2До моря 400 мВид на г…
$68,035
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$108,096
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 10/14
Новая квартира 1+1 в комплексе рядом с морем в Тедже, МерсинКомплекс состоит из 3 блоковБлок…
$64,576
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 13
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишКомплекс состоит из 1 блокаРасстояние до моря - 200 мКомплек…
$108,071
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Квартира 2 комнаты в Алиэфенди, Турция
Квартира 2 комнаты
Алиэфенди, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/10
Квартира 1+1 с видом на бассейн в Shine Residence, Демирташ, Алания Предлагается к продаж…
$69,345
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Alanya-home
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$188,204
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 3+1 в Каргыджаке, Алания | Частный бассейн, Панорамный вид на море Предла…
$334,058
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Alanya-home
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 5+1 с панорамным видом на море в Каргыджаке, Алания Предлагается к продаж…
$529,885
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Alanya-home
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 15
Квартиры 2+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$108,071
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 15
Квартиры 1+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$58,948
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Квартира 5 комнат в Каргыджак, Турция
Квартира 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продажа виллы 4+1 в Аланье, Каргыджак — 250 м², меблированная, с панорамным видом Предлаг…
$502,790
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Alanya-home
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 8/11
Предлагается к продаже просторная меблированная квартира 2+1 в Махмутларе, Аланья, расположе…
$165,323
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Alanya-home
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Вилла в Исхаклы, Турция
Вилла
Исхаклы, Турция
$195,382
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$101,737
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 13
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишКомплекс состоит из 1 блокаРасстояние до моря - 200 мКомплек…
$58,948
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры с видом на горы и город в стильном комплексе с богатой инфраструктурой в Оба, Алань…
$137,223
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Предлагается к продаже полностью меблированная квартира планировки 1+1 в современном жилом к…
$117,621
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Alanya-home
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Отдельностоящая дизайнерская смарт-вилла с бассейном и садом в Каргыджаке, Алания Каргыджак …
$1,91 млн
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$58,961
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Дом в Каргыджак, Турция
Дом
Каргыджак, Турция
$1,21 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$61,274
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
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