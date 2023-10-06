Купить жилую недвижимость в Стамбуле, Турция

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Realting.com
Турция
Жилая
Стамбул
Жильё в Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi
844
Бейликдюзю
133
Ускюдар
69
Кючюкчекмедже
66
Кагытхане
51
Эсеньюрт
51
Эюпсултан
51
Шишли
50
Башакшехир
47
Чекмекёй
47
Бююкчекмедже
44
Кадыкёй
44
Картал
43
Tahtakale Mahallesi
30
Фатих
29
Бакыркёй
27
Maslak Mahallesi
26
Зейтинбурну
25
Пендик
25
Умрание
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4 044 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3
1
36/38
The project includes residential and commercial real estate, A block hotel B suite and C blo…
€149,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2
1
14/38
ЖК состоит из 4 блоков В проекте жилая и коммерческая недвижимость , A блок отель …
€99,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
1
105 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€313,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2
1
70 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€222,000
Рекомендовать
Квартира 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
7
1
214 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€422,000
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
6
1
168 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€346,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
114 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€258,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
58 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
1
204 м²
Новый инвестиционный комплекс в Бююкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый инвестицион…
€982,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
217 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€525,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
113 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€373,500
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
1
170 м²
Новый комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктуро…
€737,814
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
3
1
226 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€607,526
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
1
85 м²
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственной инфра…
€266,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
1
125 м²
Новый комплекс в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€387,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
1
90 м²
Новый комплекс в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной ин…
€275,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
1
90 м²
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую инвестиц…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
1
95 м²
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую инвестиц…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
1
125 м²
Новый комплекс в Багджыларе Представляем Вашему вниманию новую комплекс с собственной инфра…
€332,770
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
200 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,42 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
1
150 м²
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую инвестиц…
€326,000
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
6
1
278 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,38 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
5
1
257 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,02 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
1
87 м²
Новая резиденция в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной ин…
€306,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
2
1
63 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€217,240
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
1
88 м²
Новая резиденция в Кягытхане Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственной ин…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
1
82 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€861,717
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
4
1
126 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€576,310
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
3
1
154 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€599,022
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Квартира 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6
1
399 м²
Новый элитный комплекс в Аташехире Рады Вам представить новый элитный комплекс с собственно…
€2,25 млн
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