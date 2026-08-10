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Купить жилую недвижимость в Стамбуле, Турция

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Фатих
799
Бейликдюзю
538
Эюп
282
Башакшехир
260
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5 088 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
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Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу рядом с метро в Малтепе, Стамбул Малтепе – один из самых привлекательных…
$306,368
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Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
TOP TOP
Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Doga Kececioglu
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Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$135,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры в новом жилом комплексе с инфраструктурой в Башакшехире, Стамбул Квартир…
$315,520
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Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1
Большая современная квартира под ВНЖ в Стамбуле   Расположение: проспект Фулья Мехметч…
$226,113
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 5
Инвестиционные квартиры с богатой инфраструктурой в Башакшехире, Стамбул Квартиры на продажу…
$461,144
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$277,614
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры в новом жилом комплексе с инфраструктурой в Башакшехире, Стамбул Квартир…
$255,421
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Квартира 5 комнат в Башакшехир, Турция
Квартира 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 5
Инвестиционные квартиры с богатой инфраструктурой в Башакшехире, Стамбул Квартиры на продажу…
$551,293
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Квартира 3 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на море и город в охраняемом комплексе в Аташехире, Стамбул Эти квартиры ра…
$422,756
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Инвестиционные квартиры с богатой инфраструктурой в Башакшехире, Стамбул Квартиры на продажу…
$285,470
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3
Двухуровневая квартира в туристическом районе в Стамбуле под инвестиции   Улица Таксим…
$145,130
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Квартира 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 565 м²
Retro Residence was designed to allow you to use all the facilities and opportunities of the…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 3 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 18
Элитная недвижимость с видом на море в Стамбуле, Зейтинбурну Предлагаемые квартиры находятся…
$987,315
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Квартира 2 спальни в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Seaport Residences
$278,500
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Квартира 1 комната в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Blue Triumph находится на побережье Мраморного моря, которое поражает своей великолепной ист…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Referans Beylikdüzü
$460,000
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Квартира 1 комната в Кадыкёй, Турция
Квартира 1 комната
Кадыкёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 спальни
Зейтинбурну, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Sevenhills - это особенный проект на берегу Зейтинбурну, одном из самых популярных мест в Ст…
$1,94 млн
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Квартира 2 спальни в Фатих, Турция
Квартира 2 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Apex Heights
$388,799
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Квартира 1 комната в Бейкоз, Турция
Квартира 1 комната
Бейкоз, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Фатих, Турция
Квартира 3 спальни
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Blue Swan
$145,900
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Квартира 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Площадь 232 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
$191,361
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Квартира 1 комната в Кагытхане, Турция
Квартира 1 комната
Кагытхане, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
$1,10 млн
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Квартира 1 спальня в Adile Nasit Bulvari, Турция
Квартира 1 спальня
Adile Nasit Bulvari, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Мы создали жизнь, превосходящую ваши мечты...Эти высотные апартаменты и частные бассейны на …
$100,000
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Квартира 1 комната в Эюп, Турция
Квартира 1 комната
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Mirador Kartal - это совершенно новый проект, который позволит вам в полной мере окунуться в…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Сарыер, Турция
Квартира 1 комната
Сарыер, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 178 м²
Проект Windfall Bodrum был воплощен в жизнь в Бодруме. С площадью строительства 10.996 квадр…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бешикташ, Турция
Квартира 1 комната
Бешикташ, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 341 м²
Кошуйолу Supreme строится как 5 блоков на 25 участках земли. Проект включает 184 резиденции …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Султанбейли, Турция
Квартира 1 комната
Султанбейли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 281 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Квартиры 3+1 с просторными балконами с видом на озеро в Кючюкчекмедже Кючюкчекмедже, располо…
$340,946
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Параметры недвижимости в Стамбуле, Турция

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