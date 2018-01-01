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ILKEM YAPI

Турция, Yeni mah., Ismet Inonu Blv. Beganya sit. В blok. No:48/H, 33330 Mezitli, Mersin
;
ILKEM YAPI
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
1999
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.ilkemyapimersin.com/?lang=en
О застройщике

«Группа компаний Илкем», которая начала свою деятельность с « Илкем Tekstil», основанной ею в 1998 году, работает в строительном, текстильном, мебельном и туристическом секторах. «Группа компаний Илкем», которой удалось обеспечить высокие стандарты качества жизни в проектах, которые она завершила с концепцией «Дора», построила 400 квалифицированных домов с проектами, которые она завершила на данный момент, и оправдала гордость быстрыми рекордами продаж и спросом, намного превышающим предложение во многих из этих проектов. Концепция «Дора», созданная « Илкем», направлена на учет всех деталей, которые являются более инновационными и могут удовлетворить потребности в каждом новом проекте, созданном путем преобразования идей в произведения искусства.

Услуги

▪️ Продажа жилой недвижимости в г. Мерсин;

▪️До продажный сервис;

▪️Продажный сервис;

▪️Послепродажный сервис сервис;

Новостройки
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Soli Star
Жилой комплекс Soli Star
Mezitli, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: ILKEM YAPI

ЖК: Soli Star.

Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н Соли.
Инвестиционный проект в районе Мезитли (Соли ), в 600 м. от Средиземного моря.
В комплексе 1 блок, дом газифицирован.
До Mersin Marina всего 15 мин. на общественном транспорте.
До университета всего 25 мин. на общественном транспорте.
Окончание строительства: июнь 2022 г.


Стоимость: 2+1, 75 кв. м. от 55.000€.

Стоимость зависит от выбранного этажа. В наличии квартиры на всех этажах.

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка 0% (остаток оплаты равными частями помесячно на 12 месяцев);
Особенности проекта: беседки для барбекю и отдыха, открытый Детский и взрослый бассейны, открытый паркинг, баскетбольная площадка, детская площадка, электрогенератор, газ, тренажерная площадка на свежем воздухе,
видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории.
Для более детальной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:
Александр +90 538 541 66 39

MARSHAL
Жилой комплекс MARSHAL
Мерсин, Турция
от € 68,202
70–110 м² 2 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: ILKEM YAPI

ILKEM MARSHALL

ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – ДЕКАБРЬ 2024

Страна: Турция

Провинция: Мерсин

Город: Эрдемли

Район: Томюк

Расстояние до моря: 550 м

Расстояние до пляжа: 550 м

Расстояние до трассы: 300 м

ПЛАНИРОВКИ Количество блоков: 5 (А▪️В▪️C▪️D▪️E)

Количество этажей в каждом блоке: 12

Количество квартир к комплексе: 566

Количество квартир на этаже в блоке А: 8

Количество квартир на этаже в блоке В: 13

Количество квартир на этаже в блоке C: 8

Количество квартир на этаже в блоке D: 8

Количество квартир на этаже в блоке E: 14

Блок А: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок В: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1

Блок С: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок D: квартиры 1+1 ▪️ 2+1

Блок E: квартиры 1+1 ▪️ 2+1 ▪️ 3+1

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ Квартира сдается с полной чистовой отделкой, частично меблирована и технически оснащена Центральное спутниковое ТВ Видео домофон Пожарная сигнализация Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей Межкомнатные двери Подвесной потолок из гипсокартона Окраска стен силиконовой водостойкой краской На полу плитка, многослойный ламинат, плинтуса Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом Металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками Отделка санузла керамической плиткой Шкафы и тумбы в санузле Сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Площадь территории: 26 000 m² Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Закрытая территория Открытая автопарковка Бассейн: открытый взрослый и детский. Закрытый взрослый Спортивные площадки Закрытый фитнес клуб Детские площадки Кинотеатр Беседки для отдыха Сауна, хамам, spa салон Зона барбекю Генератор

Основные характеристики квартиры 1+1

Брутто: 70,00 m²

Нетто: 55 00 m²

Количество санузлов: 1 Количество балконов: 1 (совмещенный)Прихожая: 8,70 m² Кухня + Гостиная: 25,50 m² Спальная комната: 11,20 m² Санузел: 3,65 m² Балкон: 5,95 m²

Основные характеристики квартиры 2+1

Брутто: 110,00 m²

Нетто: 88 00 m²

Количество санузлов: 2

Количество балконов: 2

Прихожая: 8,50 m²

Кухня + Гостиная: 32,00 m²

Спальная комната: 15,80 m²

Детская комната: 13,60 m²

Санузел 1: 3,90 m²

Санузел 2: 3,95 m²

Балкон 1: 2,80 m²

Балкон 2: 7,45 m²

Основные характеристики квартиры 3+1

Брутто: 140,00 m² Нетто: 116 00 m² Количество санузлов: 3 Количество балконов: 1 Прихожая: 6,85 m² Коридор: 2,85 m² Кухня + Гостиная: 38,80 m² Спальная комната: 16,50 m² Гардеробная: 2,80 Детская комната 1: 11,80 m² Детская комната 2: 12,15 m² Санузел 1: 2,50 m² Санузел 2: 3,40 m² Санузел 3: 3,85 m² Балкон: 14,50 m²

 

ROYAL TERRACE
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Мерсин, Турция
от € 86,389
80 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI

ЖК: ROYAL TERRACE расположен в новом развивающемся спальном районе, который выбрали многие рускоязычные семьи.

Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.

Мерсин Марина в 20 минутах езды на авто.


Начало строительства: январь 2022 года
Окончание строительства: январь 2023 года

Стоимость: 2+1 80 кв.м от 54.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;


От застройщика: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка и многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса.

Особенности проекта: закрытая территория, видеонаблюдение, охрана, автопарковка (открытая), бассейн (открытый), детская площадка (открытая), беседки для отдыха, зона барбекю, генератор.


Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:
Александр +90 538 541 66 39

TECE PANAROMA
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Мерсин, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI

ЖК:TECE PANAROMA - это уникальный комплекс с закрытым паркингом, хаммамом, зоной SPA, фитнес залом.
Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.

Начало строительства: июнь 2021 г.
Окончание строительства: июнь 2023 г.

Стоимость:
2+1 110 кв.м от 66.000€
3+1 130 кв.м от 76.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;
От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина.

Особенности проекта: аквапарк, SPA с сауной, турецкий хаммам, открытый бассейн, закрытый фитнес зал, подземный паркинг, баскетбольная площадка, детская площадка, беседки для барбекю и релакса, детский и взрослый бассейны, электрогенератор, дом газифицирован, тренажерная площадка на свежем воздухе, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории.


Для более детальной информации пишите звоните на любой месенджер:
Александр +90 538 541 66 39

ELZA REZIDENCE
Жилой комплекс ELZA REZIDENCE
Мерсин, Турция
Сдача в: 2022
Застройщик: ILKEM YAPI

Основные характеристики ЖК ELZA REZIDENCE
▪️Адрес: Турция, Мерсин, Мезитли, Тедже
▪️Ada №: 197
▪️Parsel №: 5
▪️Площадь строительного участка (m²): 3650
▪️Комплекс подключен к центральной газовой системе
▪️Начало строительства: строительство начато
▪️Окончание строительства: июль 2022 г

▪️Количество блоков: 1
▪️Количество тажей: Z (о)+14
▪️Квартиры: 2+1 и 3+1
▪️Количество квартир на этаже: 5

Стоимость:
2+1 60 кв.м от 57.000€
3+1 83 кв.м от 68.000€

🔲Особенности территории:
▪️Закрытая территория
▪️Видеонаблюдение
▪️Охрана
▪️Автопарковка (открытая)
▪️Бассейн (открытый)
▪️Детская площадка (открытая)
▪️Генератор

🔲Локация:
▪️Расстояние до морской набережной (m): 6000
▪️Расстояние до пляжа (m): 600
▪️Расстояние до трассы (m): 200

🔲Инфраструктура:
▪️Супермаркет (m): 100
▪️Открытый рынок (m): 350
▪️Торговый центр (m): 400
▪️Кафе и ресторан (m): 100
▪️Аптека (m): 1000
▪️Больница (m): 2500
▪️Университет (m): 1500
▪️Школа (m): 1000
▪️Детский сад (m): 1000
▪️Городской транспорт (m): 150
▪️Парк/Park (m): 200

Для более подробной инфрации пишите мне в любой месенджер: Александр.

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Наши агенты в Турции
Александр Степаненко
Александр Степаненко
8 объектов
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ALTIN TÜRK REAL ESTATE COMPANY- ведущая фирма в Турции, предоставляющая профессиональные услуги по продажам и маркетингу для инвесторов в недвижимость и проектов, связанных с развитием строительства на международном уровне.

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