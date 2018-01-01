Mezitli, Турция

Сдача в: 2022

ЖК: Soli Star.

Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н Соли.

Инвестиционный проект в районе Мезитли (Соли ), в 600 м. от Средиземного моря.

В комплексе 1 блок, дом газифицирован.

До Mersin Marina всего 15 мин. на общественном транспорте.

До университета всего 25 мин. на общественном транспорте.

Окончание строительства: июнь 2022 г.



Стоимость: 2+1, 75 кв. м. от 55.000€.

Стоимость зависит от выбранного этажа. В наличии квартиры на всех этажах.

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка 0% (остаток оплаты равными частями помесячно на 12 месяцев);

Особенности проекта: беседки для барбекю и отдыха, открытый Детский и взрослый бассейны, открытый паркинг, баскетбольная площадка, детская площадка, электрогенератор, газ, тренажерная площадка на свежем воздухе,

видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории.

Для более детальной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:

Александр +90 538 541 66 39