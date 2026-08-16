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Купить жилую недвижимость в Бейликдюзю, Турция

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537 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
$470,000
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Квартира 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Bloom Mansions
$395,000
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Квартира 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Roe Life Residence
$135,000
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Квартира 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Yucatan of Beylikdüzü
$350,000
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Sandy Villas
$435,345
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 469 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Referans Beylikdüzü
$382,000
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вы почувствуете мир и комфорт в каждом уголке своего дома в Мареа Дейзи, расположенном в Алт…
$480,000
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Квартира 3 спальни в , Турция
Квартира 3 спальни
, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Один из самых престижных комплексов с видом на Мраморное море в Стамбуле, комплекс предлагае…
$476,000
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 12
Просторные квартиры в 2 км от пристани для яхт в Бейликдюзю, Стамбул Эти стильные квартиры р…
$496,241
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Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 11
Квартиры в районе Бейликдюзю в Стамбуле в комплексе с террасой на крыше площадью 2000 м² Ква…
$325,043
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Квартира 5 спален в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 спален
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 319 м²
Shield Tower Project
$413,247
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Квартира 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Площадь 226 м²
Referans Beylikdüzü
$641,000
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на море в комплексе с крытым бассейном в Стамбуле, Бейликдюзю Эти готовые к…
$300,519
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Квартира 3 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
The Pathway Istanbul1
$531,381
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Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с высоким инвестиционным потенциалом рядом с пристанью для яхт в Бейликдю…
$288,028
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Квартира 3 спальни в Egitim Vadisi Bulvari, Турция
Квартира 3 спальни
Egitim Vadisi Bulvari, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Leal Istanbul
$478,000
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Квартира 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Big City Shangrila
$385,687
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 133 м²
$413,385
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Квартира 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Deluxe Grove
$515,000
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 500 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 7 спален в Бейликдюзю, Турция
Квартира 7 спален
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Marguerite Mansion
$635,369
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Blue Triumph is located on the coast of the Sea of ​​Marmara, which amazes with its magnific…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Цена по запросу
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Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
Canopus Villas
$750,000
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Retro Residence was designed to allow you to use all the facilities and opportunities of the…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Вы не можете насытиться удобством жизни на E5 в этом проекте, из которого открывается вид на…
Цена по запросу
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