Купить жилую недвижимость в Бейликдюзю, Турция

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Жильё в Бейликдюзю, Турция

квартиры
106
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27
133 объекта найдено
Квартира 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€422,000
Квартира 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€346,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€258,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструктур…
€168,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 217 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€525,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€373,500
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 226 м²
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной инфрастру…
€607,526
Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,42 млн
Дом 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,38 млн
Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 257 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,02 млн
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфра…
€405,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственн…
€540,000
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственн…
€400,000
Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с собственн…
€220,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 206 м²
Элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфра…
€480,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 4
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€231,000
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрас…
€168,000
Квартира 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Новый элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый элитный компл…
€690,000
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный ко…
€230,000
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем в Бейликдюзю, Турция
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с …
€1,02 млн
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€171,350
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной по…
€236,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€280,000
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собств…
€185,500
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 10
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с со…
€220,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 12
Новая элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€350,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с со…
€270,000
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