Zeray Construction Inc.
Турция, Gültepe, Miralay Mümtaz Cd. No:1, 41100 İzmit/Kocaeli
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2007
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
О застройщике
Обладая опытом и пониманием проектов, которые меняют стандарты, «Zeray» реализует жизненные проекты во многих различных областях с инновационной точки зрения. Принципы качества, чувство ответственности за окружающую среду и человеческую жизнь, а также понимание ценностей - одни из неизменных принципов «Zeray».
Наши основные принципы - создавать современные жилые помещения с новаторским подходом, чувством ответственности перед окружающей средой и человеческой жизнью.
Квартиры
Новостройки
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