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Zeray Construction Inc.

Турция, Gültepe, Miralay Mümtaz Cd. No:1, 41100 İzmit/Kocaeli
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Zeray Construction Inc.
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.zerayinsaat.com.tr
О застройщике

Обладая опытом и пониманием проектов, которые меняют стандарты, «Zeray» реализует жизненные проекты во многих различных областях с инновационной точки зрения. Принципы качества, чувство ответственности за окружающую среду и человеческую жизнь, а также понимание ценностей - одни из неизменных принципов «Zeray».

Наши основные принципы - создавать современные жилые помещения с новаторским подходом, чувством ответственности перед окружающей средой и человеческой жизнью.

Новостройки
Смотреть все 13 новостроек
Zeray Future Deluxe City
Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Наш проект расположен в районе Этимесгут в Анкаре, в новом жилом районе, наиболее
подходящем для зонирования и оценки. Он расположен в виде 4 блоков и 338 квартир
на площади 20.000 м2. Есть обычные квартиры от 1+1 до 4+1 и пентхаусы с бассейном.
Во всех наших апартаментах 4+1 есть турецкая баня и сауна. Наш проект имеет
круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в комплексе есть множество зон
активности, таких как спа, крытый бассейн, массажные кабинеты, фитнес, крытые и
открытые детские игровые площадки, йога, пилатес и кафе-лаунж в качестве общих
зон.

Zeray Dora Hill
Zeray Dora Hill
Измит, Турция
от € 116,090
85 м² 1 квартира
Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Наш проект состоит из 6 блоков и 430 квартир на площади 30.000 м2 в районе
Чайыркёй в Коджаэли расположены. В наших 7-этажных блоках есть дуплекс с садом,
дуплекс на крыше и обычные квартиры от 1+1 до 4,5+1.В рамках проекта в некоторых
наших квартирах есть сауна и турецкая баня. На территории нашего комплекса
есть крытый и открытый бассейны, крытая и открытая детские игровые площадки,
развлекательные зоны для взрослых, амфитеатр, кафе, баскетбольная площадка,
теннисный корт, фитнес, турецкая баня, сауна как общие зоны с круглосуточной
охраной.

Zeray Country Bahçecik
Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади
15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит
из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который
открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жить в трехэтажных дворцах.
Наш проект очарует вас своим архитектурным дизайном, превосходящим воображение
и в то же время скрывающим в себе всю изысканность и роскошь дворцов. Каждый
из наших особняков имеет большой сад площадью от 761 м2 и до 1328 м2. Состоящий
из 12 особняков, каждый особняк имеет собственный крытый и открытый бассейн,
сауну, турецкую баню, прачечную, комнату для хобби, комнату для прислуги, 6 спален с
ванными комнатами, выставочный зал для фотографий, 6 балконов, шоковую комнату,
лифт и крытую автостоянку.

Zeray Effect Kartepe
Zeray Effect Kartepe
Sarimese, Турция
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в качестве общих зон имеются пруд, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, снэк- бар и крытая автостоянка.Наш проект находится в самом центре города, в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Он также находится в 75 минутах езды от Стамбула, в 45 минутах от аэропорта Сабиха Гекчен, в 20 минутах от Сапанчи, в 35 минутах от Ялова и в 80 минутах от Бурсы.

Zeray Esil Kartepe
Zeray Esil Kartepe
Ataevler Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.

Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 16 блоков и 501
квартиры на площади 37.000 м2. позиционируется. Есть варианты дуплекса с садом,
дуплекса с террасой и обычных квартир от 1+1 до 4+1, площадью от 87 м2 до 464 м2. В
нашем проекте есть сауна и турецкая баня в апартаментах. На территории нашего
комплекса есть открытый и закрытый бассейны, детские игровые площадки, пруды,
амфитеатр, комнаты для хобби, фитнес, волейбольная площадка, баскетбольная
площадка, теннисный корт, кафетерии, турецкая баня, сауна, крытая автостоянка и
прогулочные зоны с круглосуточной охраной. Кроме того, наши блоки G и H специально
спроектированы, и у нас есть варианты квартир с собственными садами и бассейнами.

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Necdet Yapı

Necdet Yapı -- это одна из лучших и крупных строительных компаний в городе Дидим, Эгейское побережье.

Нашей целью является реализовывать выдающиеся проекты и стремиться строить апартаменты, где почувствуете себя счастливыми и в полной безопасности. 

Главная наша особенность - это то, что мы придаем большое значение экологическим и социальным факторам, качеству строительства, а также профессиональное сопровождение на всех этапах покупки.

Ozgun Gida San. ve Tic. Ltd. Sti.
Uzun Group Of Companies

Группа компаний Uzun была основана как семейный бизнес Гюрселем Узуном в Никосии в 1980 году. Компания серьезно и тщательно подходит к выполнению своей работы, предлагая людям качественное жилье и помогая им адаптироваться к окружающей среде и городу. Мы придаем особое значение эстетике и эмоциям, а не просто проводим инженерные работы. Мы стараемся изменить концепцию строительства в нашей стране. С момента своего основания группа компаний Uzun реализовала немало жилых и коммерческих проектов в регионах Северного Кипра. Сегодня мы входим в число ведущих компаний страны.  

Alnasser House

Alnasser House – это многонациональная команда профессионалов из разных стран мира с опытом работы в сфере недвижимости, маркетинга и прямых продаж. Наше видение Предоставление бесплатных услуг нашим клиентам и возможностей нашим партнерам и инвесторам со всего мира для создания комфортного образа жизни и достижения своих целей Наша миссия Предоставление комплексных услуг по продаже, аренде и инвестициям в недвижимость во всех городах Турции, а также трудоустройство заинтересованных людей

Altin-Turk

ALTIN TÜRK REAL ESTATE COMPANY- ведущая фирма в Турции, предоставляющая профессиональные услуги по продажам и маркетингу для инвесторов в недвижимость и проектов, связанных с развитием строительства на международном уровне.

Обладая более чем 15-летним опытом работы в сфере продаж и инвестиций, а также политической и юридической практики, мы получили глубокие знания, позволяющие нам помогать и обслуживать наших клиентов профессионально, соблюдая высокие стандарты качества услуг. Наша команда состоит из профессионалов, говорящих на турецком, английском, арабском, французском, персидском и русском языках, которые с радостью помогут вам в процессе вашего инвестирования.

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