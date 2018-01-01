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Polat Group

Yeni Mah. Ataturk Bulvari No:90/B Didim AYDIN TURKEY
;
Polat Group
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Туристический комплекс Polat Life Complex
Туристический комплекс Polat Life Complex
Didim, Турция
от
€110,000
Застройщик: Polat Group
Современные апартаменты с 1,2 и 3 спальнями и дуплексы полностью меблированы и готовы к переезду в – Direct From Developer Мы в Министерстве внутренних дел Турции рады представить комплекс Polat Life, который является нашей собственной разработкой, расположенной в Дидиме недалеко от Марина Роуд. Совершенно новая, современная и роскошная двухкомнатная квартира с 3 спальнями с огромной частной террасой на крыше. Мы предлагаем три спальни, семейную ванную комнату, отдельный гардероб, просторный, светлый и светлый просторный салон и кухню открытой планировки. Вы войдете в двухуровневую квартиру со стальной двери, есть прихожая с выходом в две спальни и туалет. С широкой лестницей вы достигнете верхнего этажа, где вы найдете главные спальни и семейную ванную комнату. Просторный светлый и светлый салон и кухня открытой планировки также находятся на верхнем этаже. С двойной проскальзывающей дверью вы получите доступ к большой частной террасе на крыше. Двухуровневая квартира - это готовое к использованию место жительства со всем кухонным оборудованием, белыми товарами, мебелью для спальни и гостиной и уличной мебелью.  Предлагается на рынке недвижимости Didim с мебелью, как видно на фотографиях, с электрическими ставнями, москитными сетками, современной оборудованной кухней и ванными комнатами. Это недвижимость стоимостью в деньги с привлекательным ценником и планом беспроцентной оплаты до 3 лет. Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания в Didim Turkey.  Слишком хорошо, чтобы его пропустили. Отличные объекты сайта. Эти современные апартаменты и дуплексы в Дидиме на продажу находятся примерно в 3,5 км от пляжа Алтинкум. Несмотря на то, что в этом районе вы найдете множество местных магазинов, баров и ресторанов в нескольких минутах ходьбы, а также городской микроавтобус на пляжах, курортный центр и другие районы вокруг прекрасного полуострова Эгейского моря для тех, кто любит выходить и собирается исследовать местную местность более глубоко. 50 Квартир расположены в обнесенной стеной и закрытой среде, 2 отдельных современных квартала, которые будут окружены обширными ландшафтными садами, которые предлагают, Обширные ландшафтные сады Открытый бассейн, детский бассейн Доступна инвалидная коляска Широкие солнечные террасы Турецкая Баня Сауна СПОРТ Соковый бар Электрические жалюзи и противомоскитные сетки на всех окнах и раздвижных дверях Рядом с местными магазинами, супермаркетами, кафе и ресторанами маршрут мини-автобуса Подъемники в обоих блоках Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания. Вы будете чувствовать себя привилегированным в этом комплексе, спроектированном с вашим комфортом и приоритетами с учетом его жизненного пространства. В целом, эта современная квартира станет идеальным домом для семьи, которая хочет переехать или отдохнуть с большим общим бассейном, отлично подходит для отдыха для семей или идеальной инвестиции в Дидим, недалеко от местных удобств, в нескольких минутах езды от пляжа и центра города, с большим количеством открытого жилого пространства, отличным расположением. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Didim, Турция
от
€258,000
Застройщик: Polat Group
Ключевые Готовые Современные и Роскошные Отдельные Виллы в Дидим Алтинкум Турция.  Роскошные дома в элитном месте в Дидиме, расположенном примерно в 4 км от D-Marin в Дидиме, этот район предлагает спокойствие и стиль жизни, а также легкий доступ к центру Алтинкум и многим другим курортам Дидим, расположенным в самом сердце полуострова, окруженного природой. Мы очень рады предложить эти совершенно новые современные отдельно стоящие виллы на продажу, проект из 16 отдельных вилл, расположенных в центре эксклюзивного города Дидим. Дидим является одним из самых посещаемых городов провинции Айдын и находится всего в 50 км от аэропорта Бодрума. Благодаря мягкому климату, экономически эффективным расходам на проживание и множеству альтернатив, подходящих на любой вкус, это город, востребованный как инвесторами, так и людьми, которые ищут летний дом. 3 Bed Modern Detached Villas for Sale от Polat Group, лидера региона и локомотива строительного сектора... Наш новый проект, разработанный в Efeler Mahallesi, самый ценный жилой район Дидима, состоит из 16 вилл, каждая из которых имеет площадь земли 260м2 и площадь внутреннего использования 220м2, на земле 4233м2 в общей сложности. Каждая вилла имеет отдельный вход, отдельный сад с различными фруктовыми и оливковыми деревьями и газон, интегрированный с большим уходом, и независимую садовую зону, разделенную лимонными соснами и садовыми стенами. Каждая вилла имеет 3 спальни, в 1 из которых есть ванная комната, 2 ванные комнаты, очень большая и просторная кухня и гостиная, а также прачечная и гладильная комната. Этот привлекательный проект, в котором традиционная архитектура региона сочетается с нашим фирменным опытом Polat Group, находится всего в 4 км от D-Marin и 3-го залива с его фасадами, облицованными натуральным камнем, отдельной парковкой, полуолимпийским открытым бассейном и солнечной террасой. Этот привлекательный проект, где вы будете жить в мире и удовольствии со своей семьей и близкими, имеет систему безопасности с камерами 24/7, сотрудники службы безопасности, а частная парковка для каждой виллы, ждет своих новых хозяев дома. Polat Prime, который раздвигает границы роскоши и качества с его полуолимпийским открытым бассейном, ландшафтными зонами, качеством продукции и безупречным дизайном, сделает вашу жизнь бесшовной со всеми эргономичными комнатами; гостиная и кухня имеют очень функциональный дизайн, что делает их залитыми солнцем с утра до вечера, родительская ванная комната, прачечная. Его виллы - уникальный проект, который во всех смыслах обращается к вашим мечтам и ожиданиям. Хотя расположение Polat Prime Villas очень близко ко всем жилым районам, оно находится в очень спокойном и безмятежном месте. Это очень предпочтительное место для проживания из-за привлекательности его местоположения. -МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ- ВСТРОЕННЫЙ: FRANKE БРЕНД SET OF 5 (Oven, Hob, Hood, Microwave и Sink) ГРАНИТ: 1-й КЛАСС Аква Гранит 60X120 ФИНИШИ: Винса Ревотех ЗАТВОР: Винса Уинстор ВИТРИФИЦИРОВАННЫЙ: Vitra ГРУППА АРМАТУРЫ: ECA ПАРКЕТ: AGT бренд 1-й класс 10мм Сочлененный Ламинат КРЫША: Система Мегарона Кремита МЕБЕЛЬ: 1-й класс Лакированный Кухонный Шкаф, Межкомнатные двери Мы делаем вас владельцем дома с привлекательными условиями оплаты, разумными ценами и преимуществом без комиссии продаж от строительной компании.  Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Наши агенты в Турции
Belma Bozlak
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Наша компания «Zera Homes» - занимает одно из лидирующих позиций на рынке недвижимости города Алании, является лицензированным агентством недвижимости, а так же строительной компанией на побережье Средиземного моря с 2010 года. В наибольшей степени наша компания может похвастаться весьма обширной и актуальной базой различных объектов недвижимости. Нашей главной задачей является удовлетворение требований покупателей.

Наша цель

Долгосрочные и взаимовыгодные отношения с клиентами, удовлетворение желаний и запросов наших покупателей, поддержка репутации надежной, солидной и динамично развивающейся Компании, стремление занять лидирующие позиции на рынке недвижимости.

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