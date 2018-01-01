Didim, Турция

от €110,000

Современные апартаменты с 1,2 и 3 спальнями и дуплексы полностью меблированы и готовы к переезду в – Direct From Developer Мы в Министерстве внутренних дел Турции рады представить комплекс Polat Life, который является нашей собственной разработкой, расположенной в Дидиме недалеко от Марина Роуд. Совершенно новая, современная и роскошная двухкомнатная квартира с 3 спальнями с огромной частной террасой на крыше. Мы предлагаем три спальни, семейную ванную комнату, отдельный гардероб, просторный, светлый и светлый просторный салон и кухню открытой планировки. Вы войдете в двухуровневую квартиру со стальной двери, есть прихожая с выходом в две спальни и туалет. С широкой лестницей вы достигнете верхнего этажа, где вы найдете главные спальни и семейную ванную комнату. Просторный светлый и светлый салон и кухня открытой планировки также находятся на верхнем этаже. С двойной проскальзывающей дверью вы получите доступ к большой частной террасе на крыше. Двухуровневая квартира - это готовое к использованию место жительства со всем кухонным оборудованием, белыми товарами, мебелью для спальни и гостиной и уличной мебелью. Предлагается на рынке недвижимости Didim с мебелью, как видно на фотографиях, с электрическими ставнями, москитными сетками, современной оборудованной кухней и ванными комнатами. Это недвижимость стоимостью в деньги с привлекательным ценником и планом беспроцентной оплаты до 3 лет. Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания в Didim Turkey. Слишком хорошо, чтобы его пропустили. Отличные объекты сайта. Эти современные апартаменты и дуплексы в Дидиме на продажу находятся примерно в 3,5 км от пляжа Алтинкум. Несмотря на то, что в этом районе вы найдете множество местных магазинов, баров и ресторанов в нескольких минутах ходьбы, а также городской микроавтобус на пляжах, курортный центр и другие районы вокруг прекрасного полуострова Эгейского моря для тех, кто любит выходить и собирается исследовать местную местность более глубоко. 50 Квартир расположены в обнесенной стеной и закрытой среде, 2 отдельных современных квартала, которые будут окружены обширными ландшафтными садами, которые предлагают, Обширные ландшафтные сады Открытый бассейн, детский бассейн Доступна инвалидная коляска Широкие солнечные террасы Турецкая Баня Сауна СПОРТ Соковый бар Электрические жалюзи и противомоскитные сетки на всех окнах и раздвижных дверях Рядом с местными магазинами, супермаркетами, кафе и ресторанами маршрут мини-автобуса Подъемники в обоих блоках Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания. Вы будете чувствовать себя привилегированным в этом комплексе, спроектированном с вашим комфортом и приоритетами с учетом его жизненного пространства. В целом, эта современная квартира станет идеальным домом для семьи, которая хочет переехать или отдохнуть с большим общим бассейном, отлично подходит для отдыха для семей или идеальной инвестиции в Дидим, недалеко от местных удобств, в нескольких минутах езды от пляжа и центра города, с большим количеством открытого жилого пространства, отличным расположением. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС