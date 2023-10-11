Купить жилую недвижимость в Бодруме, Турция

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Жильё в Бодрум, Турция

Yalikavak
5
307 объектов найдено
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1
Проект вилл с панорамным видом на заливы Гюмбет и Бодрум, спроектированы как одноэтажные стр…
€1,15 млн
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Новый проект вилл планировки 2+1 (146-188 м2) строится в самом сердце Бодрума. На Ваш выбор …
€369,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 1
Шикарный проект вилл расположен в гавани Гюллюк, между апельсиновыми и оливковыми деревьями.…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€551,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Derekoey, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Гюмюшлюка в Бодруме Квартиры расположены…
€377,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Дом в центре города в Goeltuerkbuekue, Турция
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Дом в центре города в Goeltuerkbuekue, Турция
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
Уединенная вилла, где несравненная роскошь встречается с красотой природы и шумом моря и все…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Виллы с Видом на Природу в Тихой Торбе в Бодруме Эти изысканные виллы являются частью бутико…
€940,000
Квартира в Бодрум, Турция
Квартира
Бодрум, Турция
Эти захватывающие дух объекты недвижимости на продажу в Бодруме расположены в районе Адабуку…
€216,607
Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Madnasa Turkbuku - это роскошный комплекс вилл, расположенный в красивых бухтах Бодрума, отк…
€2,82 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря.Комплекс, где расположе…
€690,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Квартира в новом жилом комплексе в Бодруме в районе Адабюкю. Адабюкю — это тихий зеленый гор…
€269,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Новый привилегированный проект жилого комплекса в самом центре популярного района Бодрума в …
€182,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Новый проект вилл в Бодруме с собственной береговой линией.Каждая вилла имеет свой сад и вид…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря. Комплекс, где располож…
€640,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этот великолепный комплекс вилл расположен в городе Бодрум. Данный проект будет построен на …
€1,14 млн
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Квартиры в новом комплексе в Бодруме. На территории  комплекса Вы найдёте Бич-парк популярно…
€370,000
Вилла 4 спальни с basseyn в Бодрум, Турция
Вилла 4 спальни с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Площадь 255 м²
Новый жилой комплекс от проверенного застройщика. Отличный интерьерный дизайн, экстерьер в с…
€900,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Derekoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Бодруме в Центре Района Акьярлар Современные апартаменты расположены в районе Акь…
€480,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Бодрум, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Отдельные Дома с Индивидуальными Бассейнами и Садами в Конаджике, Бодрум Современные частные…
€1,45 млн
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,16 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция Предлагаются кварт…
€937,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция П…
€1,59 млн
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 13
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Yalikavak, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Yalikavak, Турция
Комнаты 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция Предлагаются элитные виллы …
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Islamhaneleri, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Islamhaneleri, Турция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция Пред…
€462,705

Типы недвижимости в Бодрум

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Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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