Купить жилую недвижимость в Бодруме, Турция

ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Бодрум
Жильё в Бодрум, Турция
Yalikavak
5
Очистить
307 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Бодрум, Турция
5
3
165 м²
1
Проект вилл с панорамным видом на заливы Гюмбет и Бодрум, спроектированы как одноэтажные стр…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном
Бодрум, Турция
3
2
146 м²
1
Новый проект вилл планировки 2+1 (146-188 м2) строится в самом сердце Бодрума. На Ваш выбор …
€369,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
5
3
247 м²
1
Шикарный проект вилл расположен в гавани Гюллюк, между апельсиновыми и оливковыми деревьями.…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
2
95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€551,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Derekoey, Турция
4
2
100 м²
2
Просторные Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Гюмюшлюка в Бодруме Квартиры расположены…
€377,000
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
Уединенная вилла, где несравненная роскошь встречается с красотой природы и шумом моря и все…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
4
3
177 м²
2
Виллы с Видом на Природу в Тихой Торбе в Бодруме Эти изысканные виллы являются частью бутико…
€940,000
Рекомендовать
Квартира
Бодрум, Турция
Эти захватывающие дух объекты недвижимости на продажу в Бодруме расположены в районе Адабуку…
€216,607
Рекомендовать
Вилла
Бодрум, Турция
Madnasa Turkbuku - это роскошный комплекс вилл, расположенный в красивых бухтах Бодрума, отк…
€2,82 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
2
1
76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
3
2
126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
4
151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря.Комплекс, где расположе…
€690,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
3
75 м²
Квартира в новом жилом комплексе в Бодруме в районе Адабюкю. Адабюкю — это тихий зеленый гор…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
2
58 м²
Новый привилегированный проект жилого комплекса в самом центре популярного района Бодрума в …
€182,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
4
156 м²
Новый проект вилл в Бодруме с собственной береговой линией.Каждая вилла имеет свой сад и вид…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
4
151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря. Комплекс, где располож…
€640,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бодрум, Турция
4
130 м²
Этот великолепный комплекс вилл расположен в городе Бодрум. Данный проект будет построен на …
€1,14 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
2
75 м²
Квартиры в новом комплексе в Бодруме. На территории комплекса Вы найдёте Бич-парк популярно…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с basseyn
Бодрум, Турция
5
255 м²
Новый жилой комплекс от проверенного застройщика. Отличный интерьерный дизайн, экстерьер в с…
€900,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Derekoey, Турция
3
1
69 м²
1/2
Квартиры в Бодруме в Центре Района Акьярлар Современные апартаменты расположены в районе Акь…
€480,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
6
4
185 м²
1
Отдельные Дома с Индивидуальными Бассейнами и Садами в Конаджике, Бодрум Современные частные…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
15
10
850 м²
4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,16 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Dagbelen, Турция
4
138 м²
2
Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция Предлагаются кварт…
€937,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Dagbelen, Турция
4
230 м²
2
Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция П…
€1,59 млн
Рекомендовать
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
13
497 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Yalikavak, Турция
6
170 м²
2
Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция Предлагаются элитные виллы …
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Islamhaneleri, Турция
3
68 м²
2
Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция Пред…
€462,705
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
11
Типы недвижимости в Бодрум
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Бодрум, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL