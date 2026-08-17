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Купить жилую недвижимость в Бодруме, Турция

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368 объектов найдено
Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные отдельно стоящие виллы с частным бассейном и захватывающими видами на побережье в …
$1,04 млн
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
Квартиры у моря с выходом на собственный пляж в районе Битез, Бодрум Эти квартиры расположен…
$818,016
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Проект Blue Nest 10, расположенный в Испартакуле Авчилар, ждет вас со всеми привилегиями! Ка…
Цена по запросу
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море и природу в Бодруме, Мугла Квартиры с красивым видом на море и прир…
$703,665
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Отель-подобные виллы в Бодруме Адабуку с частным пляжем и пристанью Marina Расположенные в Б…
$1,45 млн
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 5
Площадь 625 м²
Project ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самых краси…
$2,99 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме. Окружённый сосновыми …
$704,004
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Дуплекс 6 комнат в Бодрум, Турция
Дуплекс 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Количество этажей 1
Квартиры в привилегированном проекте в Бодруме, Тюркбюкю, на первой береговой линии Предлага…
$3,20 млн
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 727 м²
'Умиротворенность'. Пожалуй, самое красивое слово о Zeft Golkoy. Это место, где можно услыша…
$9,68 млн
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж 2/2
Отдельные виллы с частными бассейнами и видом на море в Бодруме Виллы расположены в престижн…
$2,63 млн
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Дом 17 комнат в Бодрум, Турция
Дом 17 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 17
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 982 м²
Каменные загородные дома на лоне природы в Бодруме, Гёлькёй Загородные дома с видом на море …
$4,45 млн
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе с бассейном рядом с пляжем в Бодруме, Турция Предлагаемые на продажу кв…
$630,422
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
Квартиры с системой «умный дом» в комплексе с общим бассейном в Бодруме, Бардакчи Квартиры р…
$519,375
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Квартира 2 комнаты в Gumusluk, Турция
Квартира 2 комнаты
Gumusluk, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Квартира 1+1 с полной мебилировкой и комплектом бытовой техники .  Резиденция с бассейном в …
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 517 м²
Количество этажей 2
Частные отдельные виллы с системой «умный дом» в Бодруме Тюркбюкю с его частными бухтами, кр…
$17,71 млн
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартиры с системой «умный дом» в проекте с богатой внутренней инфраструктурой в Бодруме, Гю…
$251,012
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Дом, полный мира и безопасности, ждет вас с панорамным видом на Стамбул.Wide Blue приветству…
$689,145
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 100 м²
Инвестируйте в одну из самых высоких башен Стамбула и наслаждайтесь уникальным видом на горо…
$4,32 млн
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на море и природу в Бодруме, Мугла Квартиры с красивым видом на море и прир…
$820,943
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Вилла 5 комнат в Gumusluk, Турция
Вилла 5 комнат
Gumusluk, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Вилла в Бодруме: роскошная жизнь на Эгейском побережье! Эксклюзивная вилла в Бодруме, рай…
$1,34 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
В Бахчеливере растет инновационная жизнь. Умные дома Privasol обещают вам безопасную и комфо…
$2,88 млн
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
У вас будет возможность пожить среди природных чудес Алании Авсаллар в горах Калонор. С его …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 625 м²
Project ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самых краси…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Уютные отдельные виллы в Бодруме в охраняемом комплексе Отдельностоящие виллы расположены в …
$511,454
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Дом 2 спальни в Бодрум, Турция
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Инвестиционная возможность: Свойства Sea-View с системами умного дома в Бодруме Гумуслук Рас…
$1,23 млн
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Дом 6 спален в Бодрум, Турция
Дом 6 спален
Бодрум, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 498 м²
Расположенные в живописном районе Гумуслук в Бодруме, эти роскошные отдельно стоящие виллы п…
$3,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Квартира в Центре Бодрума с панорамным видом на город , море и замок Святого Петра Компле…
$480,000
НДС
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Retro Residence был разработан, чтобы позволить вам использовать все средства и возможности …
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Уникальные отдельные виллы в Бодруме с видом на море и современными жилыми помещениями Совре…
$2,96 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Бодрум, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
Квартиры с системой «умный дом» в комплексе с общим бассейном в Бодруме, Бардакчи Квартиры р…
$508,965
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