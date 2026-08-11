Ускоренное получение гражданства Турции

О программе иммиграции

Преимущества турецкого гражданства

1. Безвизовые путешествия.

Гражданин Турции получает безвизовый доступ в 110 стран мира, включая Южную Корею, Сингапур и Японию, куда при наличии только российского паспорта нужно оформлять визу. Кстати, от российского паспорта вам отказываться не нужно – Турция разрешает двойное гражданство.

2. Возможность получить Шенгенскую визу типа С-2 на пять лет.

3. Доступ к мировой финансовой системе и открытию банковских счетов.

4. Налоговый льготы для бизнеса и право вести бизнес за рубежом.

5. Возможность упрощенного переезда в США по бизнес-визе E-2.

Виза E-2 не является иммиграционной и напрямую не ведет к получению Green Card, однако она позволяет жить, работать, вести предпринимательскую деятельность на территории Америки. Семьи заявителя также могут переехать в страну, а дети – получать американское образование.

6. Право приезда в страну в любое время даже в условии закрытых границ.

7. Прямое авиасообщение практически со всем миром.

8. Мягкий климат средиземноморья и близость моря.

9. Доступ к получению образования и к государственной турецкой медицине.

10. Перспектива получения европейского паспорта.

Турция в списке кандидатов на вступление в Евросоюз. Также ведутся обсуждения о предоставлении гражданам Турции свободного въезда в страны Шенгенского соглашения.

11. Право участвовать в других инвестиционных программах.

Среди важных плюсов также быстрый и понятный процесс подачи заявки, возможность получения гражданства для всей семьи и отсутствие необходимости декларировать активы и доходы, полученные в других государствах.

Условия получения турецкого паспорта

1. Покупка жилой или коммерческой недвижимости от $400 000.

С 13 июня 2022 года Правительство Турции повысило порог стоимости недвижимости для получения гражданства Турции за инвестиции. Теперь необходимо приобретение одного или нескольких объектов недвижимости на общую сумму от $400 000.

Это наиболее выгодный вариант капитализации инвестиционных возможностей и самый популярный путь участия в иммиграционной программе.

Есть возможность приобретения нескольких объектов недвижимости, как жилых, так и коммерческих.

Недвижимость можно сдавать для получения арендных выплат, а также выгодно продать через 3 года. Это никак не отразится на гражданстве ее бывшего владельца.

В марте 2021 года турецким правительством были приняты ряд поправок в правила приобретения недвижимости иностранными инвесторами для получения гражданства. Объект недвижимости должен участвовать в программе гражданства через внесения инвестиций не больше одного раза.

К примеру, если инвестор в Турции обзавелся недвижимостью, а потом по истечению обязательного инвестиционного срока решил ее продать, то покупатель не может рассчитывать на второй паспорт за покупку этого объекта недвижимости, потому что он (объект) уже участвовал в программе.

Также объект недвижимости не должен продаваться предыдущему хозяину. Это может быть турецкая компания или гражданин Турции. Если иностранный инвестор захочет продать недвижимость турецкому застройщику, у которого он ее приобрел, то решение о получении им гражданства может быть изменено.

По последним данным, россияне входят в тройку лидеров по количеству покупок жилья в Турции. Излюбленными местами для приобретения недвижимости остаются: Стамбул, Анталья и Анкара.

2. Денежные инвестиции на сумму $500000

Еще один путь для получения турецкого гражданства – инвестиции в основной капитал турецкой компании, подтвержденные Министерством промышленности и технологии, или депозит на сумму не менее $500000 в турецком банке на срок от 3 лет.

Кроме того возможна покупка государственных облигаций. Минимальный инвестиционный срок также составляет 3 года.

3. Создание рабочих мест

Создание собственной компании, зарегистрированной в Турции, и не менее 50 рабочих мест на срок от 3 лет. Для этого шага необходимо подтверждение Министерства труда и социального обеспечения Турции.