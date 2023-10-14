Купить жилую недвижимость в Муратпаше, Турция

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Жильё в Муратпаша, Турция

квартиры
141
дома
4
145 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Муратпаша, Турция
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Престижный жилой комплекс расположен в микрорайоне Алтынтас Аксуского на земельном участке п…
€149,730
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Муратпаша, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1
Представляем новый проект в городе Анталия, центральный район Муратпаша. Проект будет состоя…
€235,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Муратпаша, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:                  Город: Анталия                    Этаж/Этажность: 1/…
€54,700
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Муратпаша, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 6/6
Город: Анталья                     Этаж/Этажность: 6/6                       Район: Муратпа…
€58,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Муратпаша, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Расстояние до моря: 4.8км. Расстояние до Аэропорта: 15км. Закрытая территория на которой…
€86,400
Квартира в Муратпаша, Турция
Квартира
Муратпаша, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
€168,000
Квартира в Муратпаша, Турция
Квартира
Муратпаша, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
€127,963
Дуплекс в Муратпаша, Турция
Дуплекс
Муратпаша, Турция
Компания Stay Property предлагает новые дуплексы в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
€134,598
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Уютная квартира на берегу Средиземного моря! В стоимость включена полная чистовая отделка,…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира в Муратпаша, Турция
Квартира
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира в Муратпаша, Турция
Квартира
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира в Муратпаша, Турция
Квартира
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира в Муратпаша, Турция
Квартира
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Жизнь будет казаться нескончаемым отдыхом, благодаря проекту Viamar Acacia. Сотрудничая с на…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Уютная квартира на берегу Средиземного моря! В стоимость включена полная чистовая отделка,…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Уютная квартира на берегу Средиземного моря! В стоимость включена полная чистовая отделка,…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
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