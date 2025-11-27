Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Производство

Производственные помещения в Турции

коммерческая недвижимость
324
рестораны
6
отели
63
офисы
37
Показать больше
Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 25 м² в Odunpazari, Турция
Производство 25 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 25 м²
$231,36 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти