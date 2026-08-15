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Купить жилую недвижимость в Аланье, Турция

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3 221 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Premium Premium
Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Редкая одноэтажная вилла с видом на море в Каргыджаке на участке площадью 700 м². Для тех, к…
$449,979
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
UP UP
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В отличие от многих высотных зданий в регионе Алания, Maris Premiere - это бутик, малоэтажны…
$205,228
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Меблированная 3-комнатная квартира в Махмутларе с просторной гостиной. Эта меблированная 3-к…
$103,841
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 8/11
Предлагается к продаже просторная меблированная квартира 2+1 в Махмутларе, Аланья, расположе…
$165,323
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 7/12
Продажа квартиры 2+1 в Махмутларе, Аланья, в 250 метрах от моря Предлагается к продаже пр…
$153,762
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Alanya-home
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла 3+1 в Аланье, Каргыджак Предлагается к продаже просторная двухуровневая в…
$369,480
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TekceTekce
Квартира 5 комнат в Каргыджак, Турция
Квартира 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продажа виллы 4+1 в Аланье, Каргыджак — 250 м², меблированная, с панорамным видом Предлаг…
$502,790
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Alanya-home
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Резиденция Art City — Гюллерпинари / Аланья Эта трехкомнатная квартира в центре Алании распо…
$317,293
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Квартира 4 комнаты в Исхаклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Исхаклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Меблированная вилла в Алании-Демирташе с видом на море и 4 комнатами. Эта вилла в Алании Дем…
$194,991
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 с частным бассейном на продажу в Каргыджаке, Аланья Предлагается к продаже прос…
$496,488
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 9
ЦенаКвартира, 1+1Этаж: 2, , 48m², €63,000
$72,493
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Этот прекрасно спроектированный дуплекс с 3 спальнями расположен в престижном районе Клеопат…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
ЦенаКвартира, 2+1Этаж: 6, , 120m², €140,000
$161,096
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Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Этаж 8/9
$346,753
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Площадь 103 м²
Этаж 8/9
$392,986
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
ЦенаКвартира, 1+1Этаж: 4, , 60m², €64,000
$73,644
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Вилла 9 комнат в Аланья, Турция
Вилла 9 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 7+2Этаж: 1, , 430m², €2,600,000Расположенная на живописном побережье Алании, эта …
$2,99 млн
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 8/9
$300,519
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Квартира 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 4/5
Расположенный прямо на берегу моря в Махмутларе, одном из самых популярных районов Алании, э…
$230,133
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 175m², €236,000
$271,562
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Уютный комплекс на берегу моря среди сосновых лесов в Авсалларе. О строит…
$126,402
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Вилла 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1, 179m², €330,000
$379,726
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3
Что вы получаете: светлую квартиру 2+1 площадью 110 м², расположенную на 3 этаже, юго-западн…
$148,436
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Квартира 1 спальня в Махмутлар, Турция
Квартира 1 спальня
Махмутлар, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Ищете недорогую недвижимость в Алании? Эта квартира 1+1 в популярном комплексе «Garden Life …
$88,065
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Квартира 3 спальни в Аланья, Турция
Квартира 3 спальни
Аланья, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Rosy Garden Alanya
$306,121
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7
Квартира с видом на горы и море в жилом комплексе из 3 блоков в Алании Алания – один из самы…
$147,601
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Квартира 1 спальня в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Bella Land
$159,090
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
ЦенаКвартира, 2+1Этаж: 2, , 72m², €170,000Окунитесь в атмосферу современной жизни на побереж…
$195,616
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В продаже квартиры в комплексе Victory Garden Oba: Фото квартир вышлем по запросу! …
$142,882
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
ЦенаКвартира, 1+1Этаж: 1, , 55m², €56,749
$65,589
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