Купить жилую недвижимость в Мугле, Турция

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Жильё в Мугла, Турция

Бодрум
89
Фетхие
12
Мармарис
11
Yalikavak
5
Dalaman
3
Milas
3
501 объект найдено
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1
Проект вилл с панорамным видом на заливы Гюмбет и Бодрум, спроектированы как одноэтажные стр…
€1,15 млн
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1
Новый проект вилл планировки 2+1 (146-188 м2) строится в самом сердце Бодрума. На Ваш выбор …
€369,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 1
Шикарный проект вилл расположен в гавани Гюллюк, между апельсиновыми и оливковыми деревьями.…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€548,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Derekoey, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Гюмюшлюка в Бодруме Квартиры расположены…
€375,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Очаровательный Дом с Частным Бассейном в Мугла Фетхие В этом очаровательном доме есть систем…
€1,10 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Дом в центре города в Goeltuerkbuekue, Турция
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Дом в центре города в Goeltuerkbuekue, Турция
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
Уединенная вилла, где несравненная роскошь встречается с красотой природы и шумом моря и все…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Виллы с Видом на Природу в Тихой Торбе в Бодруме Эти изысканные виллы являются частью бутико…
€936,000
Квартира 1 спальня в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Современный привлекательный комплекс в 850 метрах от моря, для спокойной жизни и  отдыха.  Л…
€187,171
Квартира в Бодрум, Турция
Квартира
Бодрум, Турция
Эти захватывающие дух объекты недвижимости на продажу в Бодруме расположены в районе Адабуку…
€216,081
Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Madnasa Turkbuku - это роскошный комплекс вилл, расположенный в красивых бухтах Бодрума, отк…
€2,81 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря.Комплекс, где расположе…
€690,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Квартира в новом жилом комплексе в Бодруме в районе Адабюкю. Адабюкю — это тихий зеленый гор…
€269,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Новый привилегированный проект жилого комплекса в самом центре популярного района Бодрума в …
€182,000
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Новый проект вилл в Бодруме с собственной береговой линией.Каждая вилла имеет свой сад и вид…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря. Комплекс, где располож…
€640,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Эти новые современные виллы расположены в самом популярном курортном районе Фетхие ,Чалыш. О…
€617,825
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Эти виллы с тремя спальнями, расположенные в Коджа Чалыш, Фетхие, были построены по самым вы…
€661,142
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Наша компания рада представить вам уникальный новый проект в самом центре Фетхие с видом на …
€364,768
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Современные новые апартаменты на продажу в Фетхие,расположенны всего в 200 метров от пляжа! …
€353,369
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Дом расположен в комплексе состоящего с 11 одинаковых вилл, в поселке Оваджик- Олюдениз пляж…
€336,270
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Современные новые виллы на продажу в Фетхие,расположенны всего в 200 метров от пляжа. Общая…
€667,981
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Благодаря тому, что пляж Чалыш находится в нескольких минутах ходьбы, а множество супермарке…
€547,152
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Новые современные виллы на продажу в Фетхие ,в пешей доступности к знаменитому пляжу и набер…
€746,634
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бодрум, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этот великолепный комплекс вилл расположен в городе Бодрум. Данный проект будет построен на …
€1,14 млн

Типы недвижимости в Мугла

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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