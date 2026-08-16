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Купить жилую недвижимость в Мугле, Турция

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664 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Вилла 7 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 7 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Этаж 2/2
Дом с просторным садом рядом с пляжем в Фетхие. Дом в Фетхие расположен недалеко от объектов…
$879,190
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Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Расположенные недалеко от древних руин Миндоса в очаровательном районе Гумуслук в Бодруме, э…
$2,16 млн
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Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
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Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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ISB Global Immobilien
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
Отдельные меблированные виллы в Бодруме в шаговой доступности от объектов инфраструктуры Вил…
$3,72 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Golden Rose
$614,562
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Квартира 2 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Квартиры в проекте с общим бассейном в шаговой доступности от пляжа в Фетхие, Мугла Роскошны…
$160,357
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Вилла 3 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Уютные отдельные виллы в Бодруме в охраняемом комплексе Отдельностоящие виллы расположены в …
$338,666
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Дом 4 комнаты в Фетхие, Турция
Дом 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Роскошный особняк у моря (ялы) с частным пирсом на острове Шовалье, Фетхие Этот уникальный п…
$2,55 млн
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Квартира 5 спален в Kizilagac, Турция
Квартира 5 спален
Kizilagac, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$1,99 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Просторные отдельные виллы с видом на море и природу в Бодруме, Турция Виллы с 6 спальнями р…
$1,85 млн
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити в Фетхие, Турция, с видом на море Проект …
$1,15 млн
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 138 м²
Project ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самых краси…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🏡 Вилла в Узюмлю, Фетхие 15 минут до моря, тихая локация на возвышенности, в окружении хв…
$1,000,000
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Просторные квартиры с собственным пляжем и уникальным видом на море в Бодруме, Кючюкбюк Квар…
$635,663
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с садом в Мугле, Милас, в окружении природы Отдельные виллы расположены в Бо…
$360,902
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Недвижимость по разумной цене в окружении природы в Миласе, Мугла Недвижимость в Миласе расп…
$185,078
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Вилла 3 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Вилла с двумя спальнями с панорамным видом на море в живописном районе Бодрума. Вилла рас…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Отдельные виллы в Бодруме в жилом проекте с системой «умный дом» Гюллюк – популярное место о…
$827,068
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 453 м²
Windfall Yalıkavak
$2,90 млн
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Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Blue Cove Villas
$3,48 млн
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 6
Площадь 260 м²
Все привилегии проживания в центре ждут вас в этом проекте! Как бы вы хотели жить в центре г…
Цена по запросу
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Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Aztek Villas
$968,225
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Квартиры с видом на озеро в Адабюкю, Бодрум, с системой "умный дом" Квартиры расположены в р…
$188,548
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 170 м²
С видом на канал Стамбул, Lakeside Heaven имеет 408 резиденций и 25 магазинов. Разработанный…
$2,36 млн
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальный комплекс с инфраструктурой в 200 м…
$194,733
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1
Виллы с панорамным видом на море и частным бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Гюмюшлюк, одно из с…
$1,77 млн
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры с панорамным видом на море и собственными садами в Бодруме, Конаджик Квартиры на пр…
$838,632
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Типы недвижимости в Мугле

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Параметры недвижимости в Мугле, Турция

с гаражом
с садом
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с видом на горы
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с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
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