  1. Realting.com
  2. Иммиграционный консультант
  3. Binaa Investment

Binaa Investment

Турция, Мраморноморский регион
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
На платформе
На платформе
3 года 6 месяцев
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.binaainvestment.com/
Мы в соцсетях
О компании

Binaa Investment является специализированной компанией в сфере недвижимости и инженерного консалтинга в Стамбуле, предоставляющей юридические и консультационные услуги, специализирующиеся на турецком секторе недвижимости. Мы начали свою деятельность в 2015 году с небольшой командой и менее чем 10 проектами, сейчас мы управляем более чем 1000 объектами недвижимости и предоставляем услуги из более чем 60 стран мира. Благодаря своим выдающимся услугам, Binaa Investment достигла больших успехов, в первую очередь создавая удовлетворение и признание среди своих клиентов.

Услуги

Турецкое гражданство

Компания Binaa предлагает вам уникальные инвестиционные возможности на сумму 250 000 долларов США для получения турецкого гражданства и завершения всех необходимых юридических процедур.

Маркетинг недвижимости в Турции

Узнайте о маркетинге недвижимости и воспользуйтесь наиболее важными инвестиционными возможностями в Турции только через Binaa Investment.

Юридические услуги и послепродажное обслуживание

Наш офис предоставляет необходимые услуги и юридические консультации и отвечает на все ваши юридические запросы относительно покупки недвижимости в Турции.

переселение

Binaa покроет расходы на переезд через свои логистические услуги, учитывая первые 48 часов покупки новой недвижимости у Binaa.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 23:42
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Программы иммиграции
Смотреть все 1 программа
Турецкое гражданство за инвестиции
Гражданство
Турция Турция
Турецкое гражданство за инвестиции
Срок получения: от 3 месяцев
от
$400,000
Binaa Investment: Получение турецкого гражданства за инвестиции происходит в соответствии с рядом условий и процедур, предусмотренных поправками к Закону о натурализации 2022 года, ратифицированными президентом Турции Реджепом Эрдоганом ранее в этом году. В этой статье Binaa Investment рассматривает способы получения турецкого гражданства за инвестиции. Гражданство можно получить через покупку недвижимости, инвестиции в основные средства, банковский депозит или трудоустройство граждан Турции.
Иммиграционный консультант
Binaa Investment
Наши агенты в Турции
Navar Ghadri
Navar Ghadri
Агентства рядом
TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии
Турция, Коньяалты
Год основания компании 2007
Программы иммиграции 1
DNM.Turkrealt™  - самые выгодные варианты недвижимости в Анталье - недвижимость в рассрочку,  «горячие» варианты вторичной недвижимости, земельных участков и предоставят полнейшую информацию о покупке недвижимости в Турции, кредитах, ВНЖ. Полный спектр услуг - от индивидуального подбора недв…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти