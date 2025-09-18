Binaa Investment является специализированной компанией в сфере недвижимости и инженерного консалтинга в Стамбуле, предоставляющей юридические и консультационные услуги, специализирующиеся на турецком секторе недвижимости. Мы начали свою деятельность в 2015 году с небольшой командой и менее чем 10 проектами, сейчас мы управляем более чем 1000 объектами недвижимости и предоставляем услуги из более чем 60 стран мира. Благодаря своим выдающимся услугам, Binaa Investment достигла больших успехов, в первую очередь создавая удовлетворение и признание среди своих клиентов.
Турецкое гражданство
Компания Binaa предлагает вам уникальные инвестиционные возможности на сумму 250 000 долларов США для получения турецкого гражданства и завершения всех необходимых юридических процедур.
Маркетинг недвижимости в Турции
Узнайте о маркетинге недвижимости и воспользуйтесь наиболее важными инвестиционными возможностями в Турции только через Binaa Investment.
Юридические услуги и послепродажное обслуживание
Наш офис предоставляет необходимые услуги и юридические консультации и отвечает на все ваши юридические запросы относительно покупки недвижимости в Турции.
переселение
Binaa покроет расходы на переезд через свои логистические услуги, учитывая первые 48 часов покупки новой недвижимости у Binaa.