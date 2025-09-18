Услуги

Турецкое гражданство

Компания Binaa предлагает вам уникальные инвестиционные возможности на сумму 250 000 долларов США для получения турецкого гражданства и завершения всех необходимых юридических процедур.

Маркетинг недвижимости в Турции

Узнайте о маркетинге недвижимости и воспользуйтесь наиболее важными инвестиционными возможностями в Турции только через Binaa Investment.

Юридические услуги и послепродажное обслуживание

Наш офис предоставляет необходимые услуги и юридические консультации и отвечает на все ваши юридические запросы относительно покупки недвижимости в Турции.

переселение

Binaa покроет расходы на переезд через свои логистические услуги, учитывая первые 48 часов покупки новой недвижимости у Binaa.