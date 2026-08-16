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Купить жилую недвижимость в Анкаре, Турция

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Kalecik
91
Cankaya
65
Гёльбаши
19
Etimesgut
14
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228 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$198,959
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Квартира 1 комната в Mamak, Турция
Квартира 1 комната
Mamak, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$42,188
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Квартира 3 комнаты в Mamak, Турция
Квартира 3 комнаты
Mamak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$83,710
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Квартира 2 комнаты в Mamak, Турция
Квартира 2 комнаты
Mamak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$62,927
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Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$103,528
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Квартиры в комплексе с богатой социальной инфраструктурой в Чанкая, Анкара Квартиры располож…
$488,143
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$120,301
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартиры в комплексе с богатой социальной инфраструктурой в Чанкая, Анкара Квартиры располож…
$237,852
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Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры рядом с озером в Анкаре, Гёльбаши Новые квартиры расположены в Гёльбаши, Анка…
$86,755
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Квартира 3 комнаты в Pursaklar, Турция
Квартира 3 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 15
Квартиры в Анкаре, Пурсаклар, на дороге, проезжает президентский кортеж Анкара — столица и в…
$104,493
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/6
Роскошные квартиры с 3 спальнями в Анкаре с видом на лес Анкара — столица Турции, известная …
$240,602
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Дуплекс 3 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$184,607
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры с видом на долину в Анкаре в районе Чанкая Продаются квартиры с видом на доли…
$314,633
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Квартиры в закрытом комплексе с развитой социальной инфраструктурой в Анкаре Проект располож…
$345,865
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в престижном месте в охраняемом комплексе в Инджеке, Анкара Гёльбаши – же…
$1,89 млн
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Квартира 5 комнат в Cankaya, Турция
Квартира 5 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 17/40
Квартиры с видом на долину в экологическом проекте в Чанкая, Анкара Экологически чистый прое…
$573,742
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Квартира 5 комнат в Mamak, Турция
Квартира 5 комнат
Mamak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 37
Готовые к заселению квартиры с видом на город в Анкаре Квартиры находятся в районе Мамак — о…
$269,520
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Вилла 7 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 7 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,15 млн
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Дуплекс 6 комнат в Cankaya, Турция
Дуплекс 6 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Этаж 38/40
Квартиры с видом на долину в экологическом проекте в Чанкая, Анкара Экологически чистый прое…
$859,456
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Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$318,103
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 44
Роскошные квартиры в Анкаре в проекте с пляжной концепцией Столица Турции Анкара — один из с…
$366,686
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Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Площадь 71 м²
$68,749
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 38/48
Готовые квартиры с видом на город и долину в проекте «Sinpaş Ege Vadisi» в Анкаре Квартиры н…
$437,247
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Просторные и элегантные новые квартиры в Анкаре, Чанкая, Кючюкесат Анкара — столица Турции с…
$230,191
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Новые роскошные виллы с 7 спальнями в элитном проекте в Анкаре, Гёльбаши Анкара, столица Тур…
$1,47 млн
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Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 38
Готовые квартиры на продажу в элитном жилом комплексе в Анкаре, Чанкая Чанкая, один из самых…
$251,012
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Квартира 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
$114,194
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$190,376
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Квартира 4 комнаты в Yenimahalle, Турция
Квартира 4 комнаты
Yenimahalle, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Этаж 3/13
$8,08 млн
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Квартира 5 комнат в Cankaya, Турция
Квартира 5 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 25
Просторные и светлые квартиры класса люкс в Анкаре, Чанкая, Бююкесат Эти квартиры расположен…
$353,962
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Типы недвижимости в Анкаре

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Анкаре, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Анкары

Сколько стоит кв.м жилой недвижимости в Анкаре?

Стоимость жилья в Анкаре зависит от района и колеблется от 650 до 1400 евро за кв.м.

В каких районах Анкары чаще всего покупают жилье?

Наиболее активно продажа недвижимости в Анкаре осуществляется в Чанкая и Этимесгут - самых престижных районах города, а также в густонаселенном районе Кечиорен.

Могут ли иностранцы свободно приобретать недвижимость?

Граждане других стран имеют право купить недвижимость в Анкаре при условии, что ее метраж не будет превышать 10% площади района, где она расположена.

Что входит в пакет документов, необходимых для покупки жилья?

  • Паспорт или другой удостоверяющий личность документ.
  • Документ о декларированной стоимости объекта сделки.
  • Свежее (не старше 6 месяцев) фото покупателя.
  • Доверенность, если покупатель приобретает объект дистанционно.
Кроме этого, продавец должен предъявить тапу (т.е. подтверждение права собственности) и страховку от землетрясения.
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