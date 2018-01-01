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Cadde emlak

Antalya, Lıman mah.,Ataturk cad.,sok.27 Apt^5 D.1
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Cadde emlak
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.caddegayrimenkul.com.tr
Описание

Cadde Real Estate & Investment Consulting - ведущая компания, которая предоставляет экспертные консультации и услуги, чтобы помочь клиентам ориентироваться в сложном мире недвижимости и инвестиций.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
Коньяалты, Турция
Цена по запросу
Агентство: Cadde emlak
Наши агенты в Турции
Almira KHAMİTOVA
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ALL IN ONE Invest
15 объектов

Мы ведем бизнес, основанный на удержании и рекомендации, а это означает, что большинство клиентов являются постоянными покупателями и продавцами или людьми, которых рекомендуют друзья и члены семьи.

У нас также есть ценные рекомендации для юристов по недвижимости, агентов по недвижимости, подрядчиков и других продавцов, которые могут помочь вам подготовить ваш дом к продаже.

Наша миссия состоит в том, чтобы предоставить потребителям лучшие услуги компаний по недвижимости, тем самым гарантируя, что недвижимость продается или сдается в аренду образцовым образом. Мы стремимся предоставлять профессиональные услуги нашим клиентам, чтобы гарантировать, что сделки будут завершены к удовлетворению всех сторон.

Extra Property
5 объектов

Наша консалтинговая компания в сфере недвижимости предоставляет услуги по инвестициям и управлению недвижимостью местным и иностранным инвесторам в Турции. Благодаря пониманию процесса роста капитала, оценки имущества и постоянно меняющихся тенденций развития рынка мы предлагаем гарантированные инвестиционные стратегии в сочетании с достоверной аналитической информацией о турецкой недвижимости. Мы не ограничиваемся традиционными инвестиционными стратегиями при покупке, продаже или управлении активами, а постоянно находим инновационные решения для наших клиентов. В нашем портфолио – более 300 объектов жилой и коммерческой недвижимости, что позволяет нашим покупателям выбирать лучшее из того, что предлагают ведущие застройщики по всей Турции.  

Park estate
356 объектов
Агентство недвижимости PARK ESTATE, входит в группу компаний KOSTA GROUP, работает на рынке недвижимости в Турции уже более 5 лет и является одним из ведущих агентств в Махмутларе. Наши специалисты – это команда профессионалов, которые всегда готовы предоставить консультацию по вопросам аренды, продажи или приобретения недвижимости. Вся наша работа и каждая услуга в частности, проводится при неукоснительном соблюдении морально-этических норм и правил, а также законодательства Турции. Приобретение квартиры или виллы за границей – очень серьезный шаг в жизни каждого, кто его совершает. Мы всегда ставим себя на место клиента, который к нам обратился, и оказываем свои услуги с наивысшим качеством.
FOA INVEST
1 объект

FOA INVEST

Мы помогаем клиентам выгодно инвестировать в недвижимость в Турции, получая гражданство страны. Мы берём на себя все заботы об оформлении и делаем ваш опыт инвестирования в турецкую недвижимость максимально комфортным и позитивным.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ

Команда FOA Invest – это более тридцати профессионалов, которые вместе идут к цели. Наша главная особенность — каждый воспринимает компанию, как свою, и выкладывается полностью для общего дела. Свои знания и опыт в сфере недвижимости и иммиграции в Турцию мы ставим на службу самых важных для компании людей — наших клиентов.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Все объекты, которые есть в нашем каталоге, мы рассматриваем с точки зрения выгоды для клиентов. Мы предлагаем недвижимость под разные потребности и бюджет, честно говорим о достоинствах и скрытых недостатках, помогаем увидеть все инвестиционные преимущества каждого объекта.

ВИДЕНИЕ И ЦЕЛИ

Компания FOA Invest активно развивается, мы используем накопленный опыт работы на рынках недвижимости не только в Турции, но и в других странах: Испании, США, Великобритании, ОАЭ. Следующая цель FOA Invest – выход на новые международные рынки, где мы также готовы предложить нашим клиентам лучший выбор, оптимальные цены и комфортное сотрудничество.

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