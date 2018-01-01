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Evohe Real Estate & Property Consultancy

Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi, Aqua Florya No:93 Floor 3 Apartment 2 Postal Code: 34153 Bakırköy / Istanbul / Turkey
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Evohe Real Estate & Property Consultancy
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Türkçe
Описание

Evohe Real Estate and Property Consultancy: переосмысление совершенства с нашей необычной командой

В Evohe Real Estate and Property Consultancy мы гордимся тем, что предлагаем широкий спектр профессиональных услуг в сфере недвижимости, адаптированных к вашим потребностям. Вот выдающиеся возможности нашей исключительной команды, каждый из которых воплощает превосходство:

Korhan Kalay: Корни в автомобильном секторе, которые превратились в далеко идущую международную сеть, Korhan Kalay сияет как вундеркинд по маркетингу и продажам. Его беспрецедентное мастерство в работе с сетями гарантирует нашим клиентам лучшие возможности, освещая путь к успеху. Он также является востребованным посредником в отношениях с клиентами и деловых переговорах. Телефон: Электронная почта:

Мурат Эре: Внедряя творческий талант в сфере недвижимости, Мурат Эре сочетает свой опыт в автомобильном секторе со своей невероятной способностью к рекламе и продвижению. Творческое видение и красноречие Мурата служат безупречными инструментами, превращающими ваши свойства в незабываемые истории. Убедившись, что ваши свойства выделяются замечательным образом, он очаровывает потенциальных клиентов. Телефон: Электронная почта:

Гёхан Акдере: Имея большой опыт работы в сфере недвижимости, Гёхан Акдере выделяется своей способностью ориентироваться в сложных проектах и связываться с ключевыми фигурами в отрасли. Его определяет опыт в обогащении портфелей недвижимости, поиске целевых объектов недвижимости и формировании стратегических альянсов с крупными строительными фирмами. Телефон: Электронная почта:

Çağdaş Albek: Преобразование ландшафта недвижимости с международной точки зрения, Çağdaş Albek пленяет своим глубоким пониманием туристической недвижимости, отелей и мировых финансовых рынков. Его глубокое понимание экономической динамики разных стран позволяет ему предоставлять клиентам международные инвестиционные возможности. Телефон:

Салар Маджак Фандаклы, магистр инженерии и лингвистики, привносит в нашу команду уникальное сочетание технического мастерства и многоязычного общения. Получив степень магистра в области электротехники и электроники в KTU, а также степень магистра в области биомедицинской инженерии, разнообразное образование Salar дает новую перспективу нашему консультанту. Полиглот с знанием арабского, английского и французского языков, она еще больше укрепляет наши возможности в области международного общения. Кроме того, ее опыт работы в качестве сертифицированного судом переводчика арабского и английского языков в суде Трабзон Йомра демонстрирует ее приверженность четкому и точному общению. Навыки программирования Салара и свободное владение различными иностранными языками в сочетании с ее специализацией в международной переписке и переговорах делают ее бесценным активом для преодоления сложностей глобального ландшафта недвижимости.

Cankerem Bozkurt: сближение технической хватки и стратегического видения определяет Cankerem Bozkurt, выдающийся в секторе недвижимости. Его опыт в области устойчивости, анализа цен и оценки дает четкую перспективу, помогая вам рассматривать вашу недвижимость не только как инвестиции, но и как возможности, которые определяют ваше будущее. Телефон: Электронная почта:

В Evohe Real Estate and Property Consultancy мы стремимся изменить ваш опыт работы с недвижимостью с нашей командой уникальных людей. Благодаря нашим исключительным навыкам, глобальному видению и целенаправленному подходу мы предлагаем нашим клиентам необыкновенные услуги. Сочетая многолетний опыт работы в отрасли, креативность и лидерство, мы будем рады сотрудничать с вами.

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Все процедуры являются официальными, и каждая ситуация находится под гарантией нашей компании.

В этом направлении мы будем рады внести свой вклад в повышение качества жизни, которого вы заслуживаете.

Желаем соединить великолепные дома с великолепными людьми ..

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