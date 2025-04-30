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ВНЖ в Турции

Турция Турция
Срок получения: от 15 дней
Расходы: от
$263
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ВНЖ в Турции
ВНЖ
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Преимущества Преимущества
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 15 дней
Расходы
Расходы
от
$263
Длительность
Длительность
6 месяцев
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ВНЖ в Турции
Турция Турция
от
$263
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Другие программы иммиграции
Гражданство
Турецкое гражданство за инвестиции
Турецкое гражданство за инвестиции
Турция Турция
от
$400,000
Тип программы иммиграции Гражданство
Срок получения от 3 месяцев
Binaa Investment: Получение турецкого гражданства за инвестиции происходит в соответствии с рядом условий и процедур, предусмотренных поправками к Закону о натурализации 2022 года, ратифицированными президентом Турции Реджепом Эрдоганом ранее в этом году. В этой статье Binaa Investment ра…
Иммиграционный консультант
Binaa Investment
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ПМЖ
Ускоренное получение гражданства Турции
Ускоренное получение гражданства Турции
Турция Турция
от
$400,000
Тип программы иммиграции ПМЖ
Срок получения от 5 месяцев
Преимущества турецкого гражданства 1. Безвизовые путешествия. Гражданин Турции получает безвизовый доступ в 110 стран мира, включая Южную Корею, Сингапур и Японию, куда при наличии только российского паспорта нужно оформлять визу. Кстати, от российского паспорта вам отказываться не нуж…
Иммиграционный консультант
TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии
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