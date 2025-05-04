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INCOME MERSIN

Турция, Средиземноморский регион
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
На платформе
На платформе
2 года 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
income-mersin.com
Об агентстве

Лицензированное агентство недвижимости Инком Мерсин работает с 2009 года в г.Мерсин, Турция. За эти годы было продано тысячи объектов недвижимости.

Мерсин – перспективный регион на берегу Средиземного моря, который выбирают в качестве инвестиций и места курортного или постоянного проживания.

Инком Мерсин предлагает своим клиентам:

Продажу квартир и вилл в Мерсине от застройщика и вторичное жилье

Сдачу недвижимости в аренду

Оформление Вида на жительство

Оформление турецкого гражданства при покупке недвижимости.

Цены на квартиры 1+1 (1спальня + кухня - гостиная) от 50.000 долларов. Прирост цен на недвижимость в Мерсине за 2021 – 2022 год составил не менее 100%. Возможна покупка он-лайн. Инком Мерсин предлагает выгодные инвестиционные проекты по ценам застройщика.

Клиенты получают профессиональный комплексный сервис по сопровождению сделки купли-продажи, подключение абонентов электричества, воды, газа, обустройство квартиры.

Услуги

Продажа квартир и вилл в Мерсине от застройщика и вторичное жилье

Сдача недвижимости в аренду

Оформление Вида на жительство

Оформление турецкого гражданства при покупке недвижимости.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 04:16
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Агентство
INCOME MERSIN
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