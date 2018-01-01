Liga Real Estate
Турция, Isa Kuculmez caddesi, 39/A, 07400 Kestel mahallesi, Turkey (Турция)
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2018
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Описание
Нам всего 4 года, которые измеряются сотнями довольных и благодарных клиентов. Мы не видим необходимости начислять своей фирме лишних лет для придания «солидности». Наши достижения — не количество лет на плаву, а качество проделанной работы и всегда блестящий результат.
Мы можем смело заверить наших клиентов в том, что в нашей компании работают лучшие сотрудники, имеющие опыт работы у самых надежных застройщиков и в самых крупных агентствах недвижимости на территории Турции. Кроме того, мы работаем только напрямую с надежными застройщиками и собственниками недвижимости, не прибегая к услугам перекупщиков и, тем самым, не начисляя дополнительных комиссионных.
Мы гарантируем ЛУЧШУЮ цену на понравившийся вам объект недвижимости.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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