TREM GLOBAL
Турция, ZAFER MAH. ADİLE NAŞİT BLV. ARIS GRAND TOWER NO: 30 -32R ESENYURT/ İSTANBUL
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Описание
Добро пожаловать в TREM GLOBAL
Легкие инвестиции в недвижимость.
Мы больше, чем просто компания по недвижимости. Trem Global предлагает комплексные решения, которые сочетают в себе инвестиции в зарубежную недвижимость, а также иммиграционные и юридические консультации по вопросам гражданства.
Наша команда предоставляет комплексные консультационные услуги ведущим инвесторам, семейным предприятиям, банкам, инвестиционным компаниям, предприятиям и частным клиентам по всему миру.
Поделитесь с нами своими ожиданиями.
Позвольте нам предложить вам индивидуальные и персональные решения.
Вы можете запланировать бесплатный звонок для первой консультации прямо сейчас.
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