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TREM GLOBAL

Турция, ZAFER MAH. ADİLE NAŞİT BLV. ARIS GRAND TOWER NO: 30 -32R ESENYURT/ İSTANBUL
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TREM GLOBAL
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.tremglobal.com
Описание

Добро пожаловать в TREM GLOBAL

Легкие инвестиции в недвижимость.

Мы больше, чем просто компания по недвижимости. Trem Global предлагает комплексные решения, которые сочетают в себе инвестиции в зарубежную недвижимость, а также иммиграционные и юридические консультации по вопросам гражданства.

Наша команда предоставляет комплексные консультационные услуги ведущим инвесторам, семейным предприятиям, банкам, инвестиционным компаниям, предприятиям и частным клиентам по всему миру.

Поделитесь с нами своими ожиданиями.
Позвольте нам предложить вам индивидуальные и персональные решения.
Вы можете запланировать бесплатный звонок для первой консультации прямо сейчас.

Наши агенты в Турции
Humay Vahabova
Humay Vahabova
698 объектов
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Viya Law & Consulting
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О компании

Viya Legal- является  международной юридической компанией, основной деятельностью которой является в сферах гражданства, инвестиций, иммиграции, частного капитала  и недвижимости.

Наша компания, имеет 26-летний опыт работы а так же предоставляет услуги  премиум-класса. Во всех этапах процесса получения гражданства или покупки недвижемости наша компания предоставляет юридическое сопровождение.  Мы  закрыли более чем 600  работ по гражданству и успешно завершили 1800 работ по недвижемостям, что в себя включает отели, виллы,бизнес центры, земли, квартиры и дома. Всего за 3 месяца мы поможем вам получить Турецкое Гражданство.

Viya Legal активно предоставляет высококачественные услуги турецким и международным клиентам в области коммерческих судебных разбирательств, недвижимости и строительного права под брендом юридической фирмы Viya с 1996 года.

Наша юридическая идентификация способствует легкому и беспроблемному процессу организации документов и юридических деталей вашего заявления. Наши юристы специализируются в северной Глобальное гражданство, вид на жительство и программа гражданства Турции - они лучше всего помогут вам на каждом этапе подачи заявления.

Viya Legal - ведущая фирма в программе получения гражданства Турции по инвестициям с командой профессионалов, состоящей из опытных юристов, международных экспертов по продажам, высококлассных поставщиков услуг и наших бесчисленных партнеров по разработке решений.

Realty World UTM Gayrimenkul
37 объектов

Компания Realty World, основанная в США в 1973 году, является самым быстрорастущим гигантом в сфере недвижимости в США. Для повышения узнаваемости бренда было вложено 1,5 миллиарда долларов США, а ежегодный рост составил 30%.

Расширяя свою деятельность в Турции в 2005 году, Realty World стала самым быстроразвивающимся брендом недвижимости в Турции с ростом, достигнутым в первый год. Realty World Turkey закрепила этот успех, получив приз за самый быстрорастущий бренд среди стран Realty World в течение многих лет, и он достиг более 120 офисов по всей Турции.

Realty World Turkey поддерживает свой рост на Балканах, приобретая права мастер-франшизы в Болгарии и Греции после Турецкой республики Северного Кипра.

Extra Property
5 объектов

Наша консалтинговая компания в сфере недвижимости предоставляет услуги по инвестициям и управлению недвижимостью местным и иностранным инвесторам в Турции. Благодаря пониманию процесса роста капитала, оценки имущества и постоянно меняющихся тенденций развития рынка мы предлагаем гарантированные инвестиционные стратегии в сочетании с достоверной аналитической информацией о турецкой недвижимости. Мы не ограничиваемся традиционными инвестиционными стратегиями при покупке, продаже или управлении активами, а постоянно находим инновационные решения для наших клиентов. В нашем портфолио – более 300 объектов жилой и коммерческой недвижимости, что позволяет нашим покупателям выбирать лучшее из того, что предлагают ведущие застройщики по всей Турции.  

BRILLIANT Real Estate

Компания, специализирующаяся на продаже недвижимости в средиземноморском регионе, консалтинге в сфере иммиграции и инвестиций в недвижимость.

Мы помогаем нашим клиентам найти дом мечты. Обеспечить их семьи качественным уровнем жизни. Платить справедливые налоги. Зарабатывать деньги в прозрачных и безопасных условиях.

Well Homes Gayrimenkul
21 объект

Мы рады приветствовать вас на сайте недвижимости. Агентство Well Homes Gayrimenkul Готово предложить вам большой спектр профессиональных услуг в области продажи недвижимости в г. Мерсин (Турция), оптимальные цены и большой выбор объектов на первичном и вторичном рынках – от элитной недвижимости до апартаментов эконом-класса. Понимаем ваши цели и оперативно подбираем объекты с достойным уровнем комфорта проживания и приумножением вложенных средств.

 

Основной принцип нашей работы – всегда действовать в интересах клиента. Наши профессионализм и опыт, в сочетании с турецким гостеприимством, позволяют нашим клиентам чувствовать себя комфортно с первых минут обращения и далее, на всех этапах покупки недвижимости и адаптации в Турции. Обращаясь к специалистам Well Homes Gayrimenkul, вы можете быть уверены, что вам предложат лучший сервис, уважение и заботу, и, конечно, недвижимость, оптимально подходящую под ваш запрос

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