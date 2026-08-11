Binaa Investment: Получение турецкого гражданства за инвестиции происходит в соответствии с рядом условий и процедур, предусмотренных поправками к Закону о натурализации 2022 года, ратифицированными президентом Турции Реджепом Эрдоганом ранее в этом году.
В этой статье Binaa Investment рассматривает способы получения турецкого гражданства за инвестиции. Гражданство можно получить через покупку недвижимости, инвестиции в основные средства, банковский депозит или трудоустройство граждан Турции. Мы также расскажем обо всех процедурах и условиях получения гражданства через инвестиции в недвижимость в свете последних поправок.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Преимущества турецкого гражданства
Гражданство Турции через инвестиции
1- Гражданство Турции через инвестиции в недвижимость
2- Гражданство Турции путем внесения банковского депозита
3- Турецкое гражданство путем инвестиций в основные средства
4- Гражданство Турции путем найма на работу турецких граждан
Документы, необходимые для натурализации в Турции 2022
Процедуры получения турецкого гражданства
ПРЕИМУЩЕСТВА ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА
Обладатель турецкого гражданства имеет право на постоянное проживание на территории Турции без необходимости продления вида на жительство или получения въездной визы.
Может пользоваться государственными услугами, предоставляемыми гражданам в области здравоохранения, образования и др.
Получение турецкого паспорта, который занимает 50-е место в списке самых влиятельных паспортов в мире, дает право сохранить гражданство страны происхождения, кроме того, он имеет срок действия 10 лет с последующим беспрепятственным продлением.
ТУРЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Иностранный инвестор может получить турецкое гражданство следующими способами:
1- Гражданство Турции путем инвестиций в недвижимость
Купите один или несколько объектов недвижимости на сумму не менее 250 тысяч долларов США и начните процедуру получения гражданства для себя и своей семьи, при условии, что недвижимость останется в вашем владении в течение трех лет; в этот период вы можете получать доход, сдавая ее в аренду.
2- Гражданство Турции путем внесения банковского депозита
Вы можете получить гражданство, сделав банковский вклад или купив государственные облигации.
Положив $500 000 в турецкий банк на 3 года или купив государственные облигации такой же стоимости, вы имеете возможность получить турецкое гражданство. Обратите внимание, что депозит или облигации должны находиться в вашем владении в ближайшие три года.
3- Турецкое гражданство путем инвестиций в основные средства
Инвестиции в основной капитал в размере $500 000 дают право на получение турецкого гражданства. Этот вид инвестиций находится под контролем Министерства промышленности и технологий.
4- Турецкое гражданство путем найма на работу турецких граждан
Иностранный инвестор, открывший компанию на территории Турции, может получить гражданство, приняв на работу минимум 50 турецких граждан. Процедуры осуществляются под контролем Министерства труда и социального обеспечения.
Заявление на получение гражданства Турции
Перед подачей заявления на получение гражданства Турции убедитесь, что вы соответствуете требованиям, предъявляемым к заявителю на получение гражданства, и подготовьте документы.
Куда подавать заявление
В провинциальное управлении по делам населения и гражданства.
Чем мы можем вам помочь?
Мы предоставим вам всю необходимую информацию о гражданстве и консультацию по инвестированию. А также у нас есть огромный выбор недвижимости по всей Турции.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАТУРАЛИЗАЦИИ В ТУРЦИИ 2022 ГОДА
Процедура получения турецкого гражданства осуществляется после подачи нескольких официальных документов и бумаг в государственные ведомства.
Конечно, некоторые документы зависят от типа заявления, подаваемого для получения гражданства. Документы, необходимые для получения гражданства путем инвестиций в недвижимость (в соответствии с поправками к Закону о гражданстве Турции 2022 года), следующие:
Официальная квитанция о переводе денег, эквивалентных стоимости недвижимости в долларах США, в Центральный банк Турции.
Квитанция о переводе денег, эквивалентных стоимости недвижимости в турецких лирах, со счета покупателя на счет продавца.
Переведенная копия паспорта, заверенная нотариусом.
Перевод свидетельства о рождении, заверенный у нотариуса.
Копия документа о праве собственности на недвижимость.
Документ об оценке недвижимости.
ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА
Если вы хотите получить турецкое гражданство через инвестиции, команда юристов и консультантов по недвижимости Binaa Investment проведет вас шаг за шагом, начиная с выбора подходящей недвижимости среди ряда предложений от крупных турецких строительных компаний.
Мы также поможем вам в процедуре покупки и передачи права собственности на недвижимость. Таким образом, мы сразу же начинаем процесс натурализации, в результате которого вы сможете получить турецкое гражданство.
Это была краткая презентация способов получения турецкого гражданства через инвестиции, а также необходимых документов для натурализации через владение недвижимостью в Турции. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Преимущества турецкого гражданства
Турецкий паспорт
Владельцы турецкого паспорта могут посещать 72 страны без виз, а именно:
Европейские страны:
Албания-Беларусь-Босния и Герцеговина-Грузия-Косово-Молдова-Черногория-Северная Македония-Сербия-Украина.
Северная и Южная Америка Страны:
Аргентина-Белиз-Боливия-Бразилия-Чили-Колумбия-Коста-Рика-Эквадор-Эль-Сальвадор-Гватемала-Гондурас-Никарагуа-Панама-Парагвай-Перу-Венесуэла.
Азиатские страны:
Азербайджан-Бруней-Индонезия-Иран-Япония-Иордания-Казахстан-Кыргызстан-Макао-Малайзия-Монголия-Филиппины-Катар-Сингапур-Южная Корея-Сирия-Таиланд-Узбекистан.
Африканские страны:
Ботсвана-Эсватини-Гамбия-Маврикий-Марокко-Сан-Томе и Принсипи-Южная Африка-Тунис.
Страны Океании:
Фиджи-Микронезия-Вануату.
Страны Карибского бассейна:
Антигуа и Барбуда - Багамские острова - Барбадос - Доминика - Доминиканская Республика - Гаити - Ямайка - Сент-Китс и Невис - Сент-Люсия - Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго.
Территории:
Британские Виргинские острова - Кук-Айленд - Гонконг - Ниуэ - острова Теркс и Кайкос.
И многие другие страны, которые дают возможность получения визы по прилету для владельцев турецких паспортов.