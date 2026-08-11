О программе иммиграции

Binaa Investment: Получение турецкого гражданства за инвестиции происходит в соответствии с рядом условий и процедур, предусмотренных поправками к Закону о натурализации 2022 года, ратифицированными президентом Турции Реджепом Эрдоганом ранее в этом году.

В этой статье Binaa Investment рассматривает способы получения турецкого гражданства за инвестиции. Гражданство можно получить через покупку недвижимости, инвестиции в основные средства, банковский депозит или трудоустройство граждан Турции. Мы также расскажем обо всех процедурах и условиях получения гражданства через инвестиции в недвижимость в свете последних поправок.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Преимущества турецкого гражданства

Гражданство Турции через инвестиции

1- Гражданство Турции через инвестиции в недвижимость

2- Гражданство Турции путем внесения банковского депозита

3- Турецкое гражданство путем инвестиций в основные средства

4- Гражданство Турции путем найма на работу турецких граждан

Документы, необходимые для натурализации в Турции 2022

Процедуры получения турецкого гражданства

ПРЕИМУЩЕСТВА ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА

Обладатель турецкого гражданства имеет право на постоянное проживание на территории Турции без необходимости продления вида на жительство или получения въездной визы.

Может пользоваться государственными услугами, предоставляемыми гражданам в области здравоохранения, образования и др.

Получение турецкого паспорта, который занимает 50-е место в списке самых влиятельных паспортов в мире, дает право сохранить гражданство страны происхождения, кроме того, он имеет срок действия 10 лет с последующим беспрепятственным продлением.



ТУРЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Иностранный инвестор может получить турецкое гражданство следующими способами:

1- Гражданство Турции путем инвестиций в недвижимость

Купите один или несколько объектов недвижимости на сумму не менее 250 тысяч долларов США и начните процедуру получения гражданства для себя и своей семьи, при условии, что недвижимость останется в вашем владении в течение трех лет; в этот период вы можете получать доход, сдавая ее в аренду.

2- Гражданство Турции путем внесения банковского депозита

Вы можете получить гражданство, сделав банковский вклад или купив государственные облигации.

Положив $500 000 в турецкий банк на 3 года или купив государственные облигации такой же стоимости, вы имеете возможность получить турецкое гражданство. Обратите внимание, что депозит или облигации должны находиться в вашем владении в ближайшие три года.

3- Турецкое гражданство путем инвестиций в основные средства

Инвестиции в основной капитал в размере $500 000 дают право на получение турецкого гражданства. Этот вид инвестиций находится под контролем Министерства промышленности и технологий.

4- Турецкое гражданство путем найма на работу турецких граждан

Иностранный инвестор, открывший компанию на территории Турции, может получить гражданство, приняв на работу минимум 50 турецких граждан. Процедуры осуществляются под контролем Министерства труда и социального обеспечения.