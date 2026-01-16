  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. газивисор

газивисор

Турция, Газипаша
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
gazivisor.com
Время работы
Закрыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

газивисор - это бренд в сфере недвижимости, инвестиций и консалтинга. Он был основан Эролом Гёргечем, который работал в различных отраслях, в первую очередь в сфере туризма и обслуживания, и благодаря накопленным знаниям, опыту и практическим навыкам решил реализовать собственный проект.

Услуги

Недвижимость и инвестиции
Аренда и управление недвижимостью
Консультации и послепродажное обслуживание

Ваша отправная точка от локального к глобальному. Мы предлагаем долгосрочное руководство и сопровождение, включающее множество решений благодаря эффективному, продуктивному и динамичному управлению процессами.

Наши агенты в Турции
Эрол Гёргэч
Эрол Гёргэч
Агентства рядом
Remax Loca
Турция, Енишехир
Год основания компании 2013
Жилая недвижимость 11
- Надежный сервис - Ориентированные на результат быстрые решения - 16 агентов по недвижимости, специализирующихся в регионе - Консультанты по недвижимости с обучением - 2 международных лицензированных эксперта по коммерческой недвижимости
Оставить заявку
Mavi Invest
Турция, Аланья
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1
Предлагаем Вам познакомиться с рынком недвижимости в Аланье, получить квалифицированные консультации по всем интересующим Вас вопросам.
Оставить заявку
HECHENES PROPERTY INVESTMENT
Турция, Cankaya
Жилая недвижимость 2
Оставить заявку
En Maximum
Турция, Мраморноморский регион
Жилая недвижимость 5
Мы начали свою деятельность в Стамбуле в 2005 году и активно предоставляем услуги по продаже квартир, магазинов, торговых площадок, а также земельных участков и недвижимости на проектной основе в Европейской части Стамбула, Бейликдюза, Авджлара, Есенюурта и Бахчешехира, на побережье моря в А…
Оставить заявку
Alanya-home
Турция, Оба
Год основания компании 2010
Жилая недвижимость 68
Получать пассивный доход и не переживать за свое будущее - мечта многих. Один из возможных путей к этому - инвестирование. Рынок недвижимости в Турции ликвиден, перспективен и успешно развивается.  Компания Alanya Home с 2010 года успешно работает в сфере недвижимости, и уверенно продвигает…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти