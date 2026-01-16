газивисор - это бренд в сфере недвижимости, инвестиций и консалтинга. Он был основан Эролом Гёргечем, который работал в различных отраслях, в первую очередь в сфере туризма и обслуживания, и благодаря накопленным знаниям, опыту и практическим навыкам решил реализовать собственный проект.
Недвижимость и инвестиции
Аренда и управление недвижимостью
Консультации и послепродажное обслуживание
Ваша отправная точка от локального к глобальному. Мы предлагаем долгосрочное руководство и сопровождение, включающее множество решений благодаря эффективному, продуктивному и динамичному управлению процессами.