Стало известно, сколько иностранцев живут в Турции по ВНЖ, и граждане каких стран эти иностранцы. Статистику постоянно обновляет Управление по миграции Турции

Итак, по данным за сентябрь 2023 года в Турции по существующим видам на жительство проживает чуть более 1,2 млн иностранцев, в 2022 году было 1,3 млн. Интересно посмотреть на эти цифры в динамике, так как заметно, что количество выданных иностранцем ВНЖ значительно снизилось за последние полгода.

Какие есть типы ВНЖ в Турции и сколько людей по этим документам там проживает 

Краткосрочный вид на жительство

744.025 (в январе 2023-го было 939.351 человек)

Студенческий вид на жительство

147.290 (в январе 2023-го было 150.973 человек)

Семейный вид на жительство 

110.589 (в январе 2023-го было 102.070 человек)

Другие

198.421 (в январе 2023-го было 164.531 человек)

«Жила в Турции 11 лет, а потом мне отказали в продлении ВНЖ». Что сейчас происходит с мигрантами в Турции: личные истории и советы адвоката

Топ-10 стран, граждане которых живут в Турции по ВНЖ 

Россия

134.073 (в январе 2023-го — 153.639 человек)

Туркменистан

104.707 (в январе 2023-го — 115.404 человек)

Ирак

100.278 (в январе 2023-го — 131.132 человек)

Иран

85.527 (в январе 2023-го — 96.869 человек)

Сирия

83.340 (в январе 2023-го — 100.263 человек)

Азербайджан

66.662 (в январе 2023-го — 68.046 человек)

Узбекистан

54.563 (в январе 2023-го — 60.154 человек)

Афганистан

46.211 (в январе 2023-го — 51.773 человек)

Казахстан

44.110 (в январе 2023-го — 45.504 человек)

Украина

38.897 (в январе 2023-го — 47.201 человек)

Топ-3 региона, где зарегистрированы иностранцы:

  • Стамбул — 608.648 (полгода назад — 706 тыс.)
  • Анталья — 141.269 (полгода назад — 158 тыс.)
  • Анкара — 76.440 (полгода назад — 86 тыс.)

Во всех остальных регионах мигрантов гораздо меньше. 