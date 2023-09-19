Сколько иностранцев живет в Турции по ВНЖ, и как их число сократилось за последние полгода

Стало известно, сколько иностранцев живут в Турции по ВНЖ, и граждане каких стран эти иностранцы. Статистику постоянно обновляет Управление по миграции Турции .

Итак, по данным за сентябрь 2023 года в Турции по существующим видам на жительство проживает чуть более 1,2 млн иностранцев, в 2022 году было 1,3 млн. Интересно посмотреть на эти цифры в динамике, так как заметно, что количество выданных иностранцем ВНЖ значительно снизилось за последние полгода.

Какие есть типы ВНЖ в Турции и сколько людей по этим документам там проживает

Краткосрочный вид на жительство 744.025 (в январе 2023-го было 939.351 человек) Студенческий вид на жительство 147.290 (в январе 2023-го было 150.973 человек) Семейный вид на жительство 110.589 (в январе 2023-го было 102.070 человек) Другие 198.421 (в январе 2023-го было 164.531 человек)

Топ-10 стран, граждане которых живут в Турции по ВНЖ

Россия 134.073 (в январе 2023-го — 153.639 человек) Туркменистан 104.707 (в январе 2023-го — 115.404 человек) Ирак 100.278 (в январе 2023-го — 131.132 человек) Иран 85.527 (в январе 2023-го — 96.869 человек) Сирия 83.340 (в январе 2023-го — 100.263 человек) Азербайджан 66.662 (в январе 2023-го — 68.046 человек) Узбекистан 54.563 (в январе 2023-го — 60.154 человек) Афганистан 46.211 (в январе 2023-го — 51.773 человек) Казахстан 44.110 (в январе 2023-го — 45.504 человек) Украина 38.897 (в январе 2023-го — 47.201 человек)

Топ-3 региона, где зарегистрированы иностранцы:

Стамбул — 608.648 (полгода назад — 706 тыс.)

Анталья — 141.269 (полгода назад — 158 тыс.)

Анкара — 76.440 (полгода назад — 86 тыс.)

Во всех остальных регионах мигрантов гораздо меньше.