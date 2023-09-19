Сколько иностранцев живет в Турции по ВНЖ, и как их число сократилось за последние полгода
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Стало известно, сколько иностранцев живут в Турции по ВНЖ, и граждане каких стран эти иностранцы. Статистику постоянно обновляет .
Итак, по данным за сентябрь 2023 года в Турции по существующим видам на жительство проживает чуть более 1,2 млн иностранцев, в 2022 году было 1,3 млн. Интересно посмотреть на эти цифры в динамике, так как заметно, что количество выданных иностранцем ВНЖ значительно снизилось за последние полгода.
Какие есть типы ВНЖ в Турции и сколько людей по этим документам там проживает
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Топ-10 стран, граждане которых живут в Турции по ВНЖ
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Топ-3 региона, где зарегистрированы иностранцы:
- Стамбул — 608.648 (полгода назад — 706 тыс.)
- Анталья — 141.269 (полгода назад — 158 тыс.)
- Анкара — 76.440 (полгода назад — 86 тыс.)
Во всех остальных регионах мигрантов гораздо меньше.