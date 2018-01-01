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Babylon Sky Garden II

Пхукет, Таиланд
от
€116,099
;
14
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Описание Описание
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О комплексе

Babylon Sky Garden II - Новый кондоминиум с видом на море, расположенный в районе Раваи в Таиланде.

Уникальный проект, отличающийся итальянским дизайном и традиционным тайским гостеприимством.

Пятиэтажное здание из 49 стильных юнитов с одной/двумя спальнями, а также свит с частным бассейном.

В каждой квартире есть «живая терраса» с видом на море, это является нашей отличительной особенностью. 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
6
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Babylon Sky Garden II
Пхукет, Таиланд
от
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Жилой комплекс Ideo Sukhumvit Rama 4 с отличной локацией
Жилой комплекс Ideo Sukhumvit Rama 4 с отличной локацией
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1 объект 1
Сдача в: 2024
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