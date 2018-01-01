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Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€78,544
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17
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О комплексе

Предлагаются современные апартаменты нескольких типов (от 24 м2 до 36 м2).

Резиденция располагает кинотеатром, ресторанами и баром, спа, сауной, игровой комнатой, двумя бассейнами.

Окончание строительства - 31 марта 2024 года.

Преимущества

Ежегодный доход 7% в течение 3 лет.

При оплате 100% сразу, первые 7% начисляются через месяц!

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в окружении трех пляжей, в пешей доступности от пляжей Най Харн и Равай.

  • Пляж Най Харн - 800 метров
  • Пляж Раваи - 1 км
  • Центр Пхукета - 15 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 40 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€78,544
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