Новая резиденция с ресторанами в окружении трех пляжей, Пхукет, Таиланд

Патонг, Таиланд
Сдача в: 2025
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартирами площадью 45,5 квадратных метров.
Квартиры с просторным дизайном и современным интерьером полностью меблированы, из них открывается великолепный вид на залив Патонг!
В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также собственный балкон с видом на море и бассейн, что дает владельцам возможность расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря.
В апартаментах есть кухня открытой планировки, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места.
Проект имеет 4 типа номеров: Тип А - для вида на море и тип B, C, D и E - для вида на море и вид на сад.
Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Sea View Patong Bay находится по адресу: Hasippee Road, Patong, Kathu, Пхукет и может похвастаться тихим местом всего в нескольких шагах от шума и суеты Патонга.
В этом районе есть пологие холмы и естественные виды, но при этом он безопасен.
Патонг Бич является всемирно известным туристическим направлением.
Для тех, кто хочет исследовать остальную часть острова, пляж Патонг находится примерно в двадцати минутах от Центрального фестиваля и Пхукет-тауна. До южной достопримечательности Пхукета, мыса Промтхеп, можно добраться за 30 минут, а международный аэропорт Пхукета находится в непосредственной близости, всего в 39 км.
Район, где расположен комплекс, предлагает: отличные рестораны, торговые центры, уникальные местные рынки, множество кафе и известную развлекательную зону Бангла-роуд.
В районе Патонга действительно каждый найдет что-то для себя.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Лобби
- Парковочное место
- Сад
- Бассейн
- Джакузи
- Фитнес-центр
- Гостинная
- Ресторан
- Бесплатный Wi-Fi
- Трансфер
- Кабельное телевидение
- система безопасности 24 часа
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