Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.

Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао.
Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.5000 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к общим или приватным бассейнам.
Управление комплексом - Radisson Hotel Group:
В проекте реализованы современные инженерные решения: системы «умный дом», панорамные окна, звукоизоляция, огнеупорные двери, системы пожаротушения, японская система очистки воды, собственные водонагреватели, подземный паркинг и зарядные станции для электромобилей.
Локация отличается развитой инфраструктурой: рядом расположены гольф-поля, спа-центры, международные рестораны, спортивные клубы, торговые зоны Boat Avenue и Porto de Phuket. До международного аэропорта Пхукета — около 30 минут езды.
Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.