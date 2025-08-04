  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.

Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.

Пхукет, Таиланд
от
$160,000
BTC
1.9031681
ETH
99.7531795
USDT
158 189.5209329
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
Оставить заявку
ID: 27565
ID новостройки на Realting
In CRM: 001155
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао.

Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.5000 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к общим или приватным бассейнам.

Управление комплексом - Radisson Hotel Group:

  • Radisson Hotel Group - один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся операторов в сфере гостиничного бизнеса.
  • Портфель Radisson включает девять брендов и более 1500 отелей в 114 странах мира. Более 60 лет компания работает в индустрии гостеприимства, делая акцент на персонализации и уникальном опыте для гостей.
  • Отельное управление Radisson гарантирует высокий уровень сервиса и стабильный доход для инвесторов.
  • В комплексе будет действовать система Rental Pool в пропорции 70/30 с возможностью собственникам самостоятельно проживать в апартаментах.
  • Кроме того, Radisson предлагает собственную программу лояльности с эксклюзивными тарифами и привилегиями для участников.

В проекте реализованы современные инженерные решения: системы «умный дом», панорамные окна, звукоизоляция, огнеупорные двери, системы пожаротушения, японская система очистки воды, собственные водонагреватели, подземный паркинг и зарядные станции для электромобилей.

Локация отличается развитой инфраструктурой: рядом расположены гольф-поля, спа-центры, международные рестораны, спортивные клубы, торговые зоны Boat Avenue и Porto de Phuket. До международного аэропорта Пхукета — около 30 минут езды.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

  • Ресторан на первом этаже
  • Rooftop-ресторан с баром
  • Фитнес-зона на крыше
  • Коворкинг и лобби
  • Бассейны и зоны для отдыха
  • Wellness & SPA
  • Водные виды спорта и прокат инвентаря
  • Детская площадка для разных возрастов
  • Аквапарк и детский клуб с анимацией
  • Мини-дискотека, квесты и мастер-классы

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Once Pattaya Condominium
Паттайя, Таиланд
от
$106,830
Жилой комплекс The Base Bukit – Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$71,379
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с известной международной школой, Пхукет, Таиланд
Thalang, Таиланд
от
$757,186
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$435,345
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 5 минутах от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд
Карон, Таиланд
от
$1,77 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Пхукет, Таиланд
от
$160,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Показать все Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Пхукет, Таиланд
от
$120,470
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом и потрясающим видом на Андаманское море. Комплекс расположен в самом сердце Раваи, в 15 минутах от пляжей Ката и Карон и в пешей доступности до всей туристической инфраструктуры! Кондоминиум со…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Показать все Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Жилой комплекс La Belle De Rawai Residence
Равай, Таиланд
от
$133,968
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 36–73 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс в районе Раваи Роскошный жилой комплекс La Belle из 226 апартаментов, всего в 80 метрах от набережной Раваи! Вид на море, первая береговая линия! 10 пляжей и островов поблизости. От 3-го по величине в мире подрядчика CRCC с 70-летней историей Не упустите свой шан…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0
16,72 млн
Квартира 2 комнаты
73.0
18,79 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$1,00 млн
Комплекс состоит из 6 эксклюзивных вилл с 4-5 спальнями. Каждый элемент тщательно продуман здесь для создания атмосферы роскоши и изысканности. парковка террасы зона отдыха на открытом воздухе инфинити-бассейн зона барбекю система "умный дом" Окончание строительства - 2026 год. Расположен…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации