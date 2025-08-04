Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.

Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао.

Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.5000 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к общим или приватным бассейнам.

Управление комплексом - Radisson Hotel Group:

Radisson Hotel Group - один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся операторов в сфере гостиничного бизнеса.

Портфель Radisson включает девять брендов и более 1500 отелей в 114 странах мира. Более 60 лет компания работает в индустрии гостеприимства, делая акцент на персонализации и уникальном опыте для гостей.

Отельное управление Radisson гарантирует высокий уровень сервиса и стабильный доход для инвесторов.

В комплексе будет действовать система Rental Pool в пропорции 70/30 с возможностью собственникам самостоятельно проживать в апартаментах.

Кроме того, Radisson предлагает собственную программу лояльности с эксклюзивными тарифами и привилегиями для участников.

В проекте реализованы современные инженерные решения: системы «умный дом», панорамные окна, звукоизоляция, огнеупорные двери, системы пожаротушения, японская система очистки воды, собственные водонагреватели, подземный паркинг и зарядные станции для электромобилей.

Локация отличается развитой инфраструктурой: рядом расположены гольф-поля, спа-центры, международные рестораны, спортивные клубы, торговые зоны Boat Avenue и Porto de Phuket. До международного аэропорта Пхукета — около 30 минут езды.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

Ресторан на первом этаже

Rooftop-ресторан с баром

Фитнес-зона на крыше

Коворкинг и лобби

Бассейны и зоны для отдыха

Wellness & SPA

Водные виды спорта и прокат инвентаря

Д етская площадка для разных возрастов

етская площадка для разных возрастов Аквапарк и детский клуб с анимацией

Мини-дискотека, квесты и мастер-классы

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.