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Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд

Карон, Таиланд
от
$163,514
14.04.2025
$162,504
13.04.2025
$162,598
12.04.2025
$161,769
11.04.2025
$163,401
10.04.2025
$160,869
09.04.2025
$162,978
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$162,593
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$163,923
06.04.2025
$163,939
05.04.2025
$163,472
04.04.2025
$164,551
03.04.2025
$167,492
02.04.2025
$167,801
01.04.2025
$168,172
31.03.2025
$168,289
30.03.2025
$168,243
29.03.2025
$168,927
28.03.2025
$169,044
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$169,098
26.03.2025
$168,395
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24868
ID новостройки на Realting
In CRM: 2419456
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

О комплексе

Комплекс предлагает сочетание стиля, лучшего качества и выгодных инвестиций. Это место, где роскошь сочетается с комфортом, а каждый день наполнен радостными эмоциями. На территории будут водные и зелёные зоны, 2 больших паркинга. Кроме того для владельцев домашних животных будет отдельный pet-friendly корпус!

Комплекс состоит из 10 зданий, включая 8 жилых зданий и 2 паркингов. Он предлагает различные планировки для разных стилей жизни:

  • 1-спальные квартиры: размеры от 28 до 37 м2, идеально подходят для одиноких людей или пар, ищущих компактное и функциональное пространство.
  • 1-спальные квартиры Plus: просторные варианты от 41 до 54 м2, предлагающие повышенный комфорт и гибкость.
  • 2-спальные квартиры: размеры от 56 до 71 м2, идеально подходят для семей или совместного проживания.
  • Пентхаусы: роскошная жизнь с обширными планировками от 68 до 129 м2, предлагающие эксклюзивность и достаточно места для изысканного образа жизни.

Каждая квартира тщательно продумана, чтобы обеспечить максимальный комфорт и функциональность, что делает ее идеальным сочетанием роскоши и практичности.

Особенности квартир

Полная меблировка, бытовая техника, декор и текстиль.

Удобства и оснащение в доме
  • 2 онсена
  • салон красоты
  • груминг
  • фитнес
  • йога
  • домашний кинотеатр
  • бассейн
  • игровая площадка для животных
Преимущества

Надежный застройщик - с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете.

До 30% капитализация за 2 года строительства.

Ожидаемая арендная доходность более 8% годовых. Цены на аренду в низкий сезон начинаются от 6 тыс. батов в сутки, в высокий — достигают 25 тыс. батов. При этом на Кате наблюдается острый дефицит пятизвездочных отелей и кондоминиумов.

Расположение и объекты поблизости

Этот комплекс расположен в самом сердце района Ката, в 800 метрах от пляжа. Расположенный всего в нескольких шагах от нетронутых песчаных берегов, комплекс предлагает безмятежный отдых. Это место идеально подходит для тех, кто ищет уединения и спокойствия, при этом наслаждаясь удобным доступом к ярким достопримечательностям и инфраструктуре Пхукета.

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

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Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд
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$163,514
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