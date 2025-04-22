Жилой комплекс Новый первоклассный жилой комплекс рядом с пляжем Ката, Пхукет, Таиланд

Комплекс предлагает сочетание стиля, лучшего качества и выгодных инвестиций. Это место, где роскошь сочетается с комфортом, а каждый день наполнен радостными эмоциями. На территории будут водные и зелёные зоны, 2 больших паркинга. Кроме того для владельцев домашних животных будет отдельный pet-friendly корпус!

Комплекс состоит из 10 зданий, включая 8 жилых зданий и 2 паркингов. Он предлагает различные планировки для разных стилей жизни:

1-спальные квартиры: размеры от 28 до 37 м2, идеально подходят для одиноких людей или пар, ищущих компактное и функциональное пространство.

1-спальные квартиры Plus: просторные варианты от 41 до 54 м2, предлагающие повышенный комфорт и гибкость.

2-спальные квартиры: размеры от 56 до 71 м2, идеально подходят для семей или совместного проживания.

Пентхаусы: роскошная жизнь с обширными планировками от 68 до 129 м2, предлагающие эксклюзивность и достаточно места для изысканного образа жизни.

Каждая квартира тщательно продумана, чтобы обеспечить максимальный комфорт и функциональность, что делает ее идеальным сочетанием роскоши и практичности.

Особенности квартир

Полная меблировка, бытовая техника, декор и текстиль.

2 онсена

салон красоты

груминг

фитнес

йога

домашний кинотеатр

бассейн

игровая площадка для животных

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Надежный застройщик - с 1989 года успешно реализовал 6 крупных курортных проектов на Пхукете.

До 30% капитализация за 2 года строительства.

Ожидаемая арендная доходность более 8% годовых. Цены на аренду в низкий сезон начинаются от 6 тыс. батов в сутки, в высокий — достигают 25 тыс. батов. При этом на Кате наблюдается острый дефицит пятизвездочных отелей и кондоминиумов.

Расположение и объекты поблизости

Этот комплекс расположен в самом сердце района Ката, в 800 метрах от пляжа. Расположенный всего в нескольких шагах от нетронутых песчаных берегов, комплекс предлагает безмятежный отдых. Это место идеально подходит для тех, кто ищет уединения и спокойствия, при этом наслаждаясь удобным доступом к ярким достопримечательностям и инфраструктуре Пхукета.