Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд

Предлагаются меблированные апартаменты.
Резиденция располагает коворкингом и игровой комнатой, 30-метровым бассейном и джакузи, детским бассейном, фитнес-центром и зоной для йоги, солнечной террасой, садами, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. С террасы на крыше открывается живописный вид на весь остров.
Форма собственности - Freehold.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Рассрочка.
30% - первоначальный взнос
70% - до окончания строительства
Возможна перепродажа после оплаты 30% стоимости.Расположение и объекты поблизости
Жилой комплекс находится рядом с дорогой Wichit Songkram Road, от которой можно быстро добраться как до пляжа Патонг, больниц или ведущих международных школ острова, так и регулярным организованным транcфером до торгового комплекса Central Festival (550 м) — многие называют его лучшим торговым центром Пхукета.