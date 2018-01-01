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Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€95,817
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9
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты.

Резиденция располагает коворкингом и игровой комнатой, 30-метровым бассейном и джакузи, детским бассейном, фитнес-центром и зоной для йоги, солнечной террасой, садами, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. С террасы на крыше открывается живописный вид на весь остров.

Форма собственности - Freehold.

Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.

Рассрочка.

30% - первоначальный взнос

70% - до окончания строительства

Возможна перепродажа после оплаты 30% стоимости.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс находится рядом с дорогой Wichit Songkram Road, от которой можно быстро добраться как до пляжа Патонг, больниц или ведущих международных школ острова, так и регулярным организованным транcфером до торгового комплекса Central Festival (550 м) — многие называют его лучшим торговым центром Пхукета.

  • Центр Пхукета - 550 метров
  • Больница - 10 минут
  • Исторический центр Пхукета - 15 минут
  • Патонг - 25 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Пхукет, Таиланд
от
€95,817
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