Новая резиденция с бассейнами, садами и коворкингом, Пхукет, Таиланд

Паттайя, Таиланд

от €69,446

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Dusit Grand Park 2 - это современный комплекс класса люкс, расположенный в самом центре Джомтьена. Данный район отличается удобной транспортной доступностью и развитой внешней инфраструктурой. Комплекс представляет собой пять 8-этажных зданий, окружающих большой бассейн с лагуной с джакузи, водными горками, зонами отдыха и двумя современными клубами с полностью оборудованным фитнес-центром, сауной и парными, рестораном и кафе. Общее количество квартир составляет 919 единиц различной планировки площадью 25-63 кв. м. Все квартиры полностью меблированы по самым высоким стандартам, включая электроприборы, кондиционеры, обои и шторы! Расстояние до моря и благоустроенного городского пляжа составляет всего 900 метров. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. Для всех жильцов кондоминиума доступна внутренняя инфраструктура со следующими удобствами: - Бассейн - Водные развлечения - Террасы для загара - Тренажерный зал - Сауна - Тропические сады - Зона барбекю - Детские зоны - Ресторан - Бар - Услуга уборки квартир - Прачечная - Система электронного доступа в здание - Видеонаблюдение 27/7 - Охрана 24/7 - Лифт - Парковка - Кабельное телевидение - WI-FI - Трансфер до пляжа и обратно Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Тайланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!