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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$567,741
19.05.2025
$567,741
18.05.2025
$568,927
17.05.2025
$570,642
16.05.2025
$565,266
14.05.2025
$570,154
13.05.2025
$570,556
11.05.2025
$570,535
10.05.2025
$569,372
09.05.2025
$570,048
08.05.2025
$569,202
07.05.2025
$568,376
14.04.2025
$556,650
13.04.2025
$556,977
12.04.2025
$554,134
11.04.2025
$559,724
10.04.2025
$551,053
09.04.2025
$558,276
08.04.2025
$556,956
07.04.2025
$561,515
06.04.2025
$561,566
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22412
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398430
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

Представляем вам эксклюзивную коллекцию элитных вилл в безмятежном районе Раваи. Эти тщательно спроектированные виллы с 3-4 спальнями предлагают великолепное сочетание элегантности и функциональности.

Виллы располагаются в 850 метрах от чистейшего пляжа и создают для своих жильцов непревзойденное убежище на берегу моря. Погрузитесь в умиротворенную атмосферу в окружении природы и насладитесь свежими морепродуктами из Андаманского моря.

Каждая вилла может похвастаться современным архитектурным стилем с плавными линиями, функциональными жилыми пространствами и открытой планировкой. Интерьеры продуманы до мелочей, чтобы обеспечить органичный переход между открытыми и закрытыми пространствами, обилие естественного света и ощущение простора. Каждая деталь здесь создает гармоничный баланс между эстетикой и практичностью.

Особенности

  • собственный бассейн
  • клуб
  • фитнес-центр
  • кафе
  • коворкинг
  • площадка для пиклбола

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Гардероб
  • Кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Раваи - 850 метров
  • Супермаркет - 1,2 км
  • Пляж Най Харн - 3 км
  • Морской рынок Раваи - 1 км
  • Международная школа - 5 км
  • Пирс Чалонг - 5,6 км
  • Международный аэропорт Пхукета - 46,3 км

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$567,741
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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