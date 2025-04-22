Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Представляем вам эксклюзивную коллекцию элитных вилл в безмятежном районе Раваи. Эти тщательно спроектированные виллы с 3-4 спальнями предлагают великолепное сочетание элегантности и функциональности.
Виллы располагаются в 850 метрах от чистейшего пляжа и создают для своих жильцов непревзойденное убежище на берегу моря. Погрузитесь в умиротворенную атмосферу в окружении природы и насладитесь свежими морепродуктами из Андаманского моря.
Каждая вилла может похвастаться современным архитектурным стилем с плавными линиями, функциональными жилыми пространствами и открытой планировкой. Интерьеры продуманы до мелочей, чтобы обеспечить органичный переход между открытыми и закрытыми пространствами, обилие естественного света и ощущение простора. Каждая деталь здесь создает гармоничный баланс между эстетикой и практичностью.
Особенности
Окончание строительства - декабрь 2024 года.Удобства и оснащение в доме