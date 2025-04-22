Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд

Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильцов и гостей комплекса будут доступны первоклассные услуги для беззаботного образа жизни:

Супермаркет

Аптека

Ресторан

Кафе

Аквапарк

Бар на крыше

Игровая комната

Трансфер до комплекса

Автобус туда и обратно до Пхукет тауна

Детская площадка более 1000 м2

Семейная библиотека

Аквапарк

Детский ресторан

Комната ухода за ребенком

Особенности квартир

1 уровень - гостиная со столовой и кухней, гостевой туалет, спальня с ванной комнатой, прачечная, комнатная персонала и душевая, терраса.

2 уровень - главная спальня с ванной комнатой, гардеробной и выходом на балкон, ещё 2 спальни с ванными комнатами.

Преимущества

15-летнее долгосрочное соглашение об управлении, обеспечивающее стабильную годовую доходность в размере 6%

Бангкокская больница Пхукета - 5 км

Международная школа Finnway - 6 км

Британская международная школа Пхукета - 6 км

Аутлет премиум-класса - 5 км

Пирс Интара - 0,4 км

Биг Си Пхукет - 4 км

Международная школа Каджонкиет - 9 км

Пхукет Таун - 6 км

Кокосовый остров - 1 км

Гольф-клуб Red Mountain - 10 км

Рынок Чиллва - 6 км

Обезьяний холм - 8 км

Острова СуСтар - 14 км

СПА Let's Relax - 7 км

Расположение и объекты поблизости