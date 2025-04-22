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  4. Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд

Ban Sa Pam, Таиланд
от
$3,02 млн
18.05.2025
$3,02 млн
17.05.2025
$3,01 млн
16.05.2025
$3,01 млн
14.05.2025
$3,04 млн
13.05.2025
$3,00 млн
11.05.2025
$3,00 млн
10.05.2025
$3,01 млн
09.05.2025
$2,98 млн
08.05.2025
$2,97 млн
07.05.2025
$2,98 млн
14.04.2025
$2,97 млн
13.04.2025
$2,97 млн
12.04.2025
$2,98 млн
11.04.2025
$3,05 млн
10.04.2025
$3,06 млн
09.04.2025
$3,08 млн
08.04.2025
$3,08 млн
06.04.2025
$3,08 млн
05.04.2025
$3,05 млн
04.04.2025
$3,09 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16323
ID новостройки на Realting
In CRM: 2364644
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Ко Кео
  • Деревня
    Ban Sa Pam

О комплексе

Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильцов и гостей комплекса будут доступны первоклассные услуги для беззаботного образа жизни:

  • Супермаркет
  • Аптека
  • Ресторан
  • Кафе
  • Аквапарк
  • Бар на крыше
  • Игровая комната
  • Трансфер до комплекса
  • Автобус туда и обратно до Пхукет тауна
  • Детская площадка более 1000 м2
  • Семейная библиотека
  • Аквапарк
  • Детский ресторан
  • Комната ухода за ребенком
Особенности квартир

1 уровень - гостиная со столовой и кухней, гостевой туалет, спальня с ванной комнатой, прачечная, комнатная персонала и душевая, терраса.

2 уровень - главная спальня с ванной комнатой, гардеробной и выходом на балкон, ещё 2 спальни с ванными комнатами.

Преимущества

15-летнее долгосрочное соглашение об управлении, обеспечивающее стабильную годовую доходность в размере 6%

Расположение и объекты поблизости
  • Бангкокская больница Пхукета - 5 км
  • Международная школа Finnway - 6 км
  • Британская международная школа Пхукета - 6 км
  • Аутлет премиум-класса - 5 км
  • Пирс Интара - 0,4 км
  • Биг Си Пхукет - 4 км
  • Международная школа Каджонкиет - 9 км
  • Пхукет Таун - 6 км
  • Кокосовый остров - 1 км
  • Гольф-клуб Red Mountain - 10 км
  • Рынок Чиллва - 6 км
  • Обезьяний холм - 8 км
  • Острова СуСтар - 14 км
  • СПА Let's Relax - 7 км

Местонахождение на карте

Ban Sa Pam, Таиланд

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Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами в жилом комплексе премиум класса, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$3,02 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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