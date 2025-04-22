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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$361,308
08.05.2025
$361,308
07.05.2025
$360,784
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20
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ID: 25859
ID новостройки на Realting
In CRM: 2451193
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

Этот современный кондоминиум с неповторимым романтическим стилем пленяет с первой секунды своей уютной атмосферой и ощущением абсолютной безмятежности. Будоражащий чувства коктейль из светлых оттенков, на удивление простых форм и характерных интерьеров создает ощущение простора и прекрасно подчеркивает многообразие окружающей природы. Здесь вы найдете огромный спектр услуг для удовлетворения любых потребностей. При знакомстве с объектами общего пользования на ум сразу же приходит слово перфекционизм в самом лучшем его значении, а территории, прилегающие к жилым зонам, таят в себе простоту и спокойствие в чистом виде. Для истинных ценителей романтической атмосферы. Комплекс предлагает 48 стильных квартир с 1 и 2 спальнями и хорошей инфраструктурой:

  • Зона ресепшена
  • Ресторан
  • Бар на крыше
  • Бассейн Infinity с видом на море
  • Зона для загара
  • Центр йоги
  • Прачечная
  • Торговая зона
  • Парковка
  • Шаттл-бас до пляжа Най-Харн
  • Круглосуточная охрана
Преимущества
  • Всего 2 минуты от пляжа Раваи.
  • Панорамный бассейн на крыше с потрясающим видом на море.
  • Возможен трансфер на пляж.
Расположение и объекты поблизости

Кондоминиум удобно расположен в нескольких минутах ходьбы от пляжа Раваи на возвышенности с видом на мыс Промтеп и пляж Най Харн. Такое расположение позволяет наслаждаться пляжами и каждый день очаровательными закатами, посещать роскошные вечеринки в популярных пляжных клубах вокруг, наслаждаться ресторанами интернациональной кухни или посещать небольшие домашние пекарни и кафе по всему округу. Кондоминиум окружен Villa Market, банком, магазинами шаговой доступности, Seven-Eleven, Tesco Lotus Express, пунктом такси, туристическими агентствами и пунктами обмена валют.

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$361,308
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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