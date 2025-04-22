Жилой комплекс Современный жилой комплекс с широким спектром услуг недалеко от пляжа Раваи, Пхукет, Таиланд

Этот современный кондоминиум с неповторимым романтическим стилем пленяет с первой секунды своей уютной атмосферой и ощущением абсолютной безмятежности. Будоражащий чувства коктейль из светлых оттенков, на удивление простых форм и характерных интерьеров создает ощущение простора и прекрасно подчеркивает многообразие окружающей природы. Здесь вы найдете огромный спектр услуг для удовлетворения любых потребностей. При знакомстве с объектами общего пользования на ум сразу же приходит слово перфекционизм в самом лучшем его значении, а территории, прилегающие к жилым зонам, таят в себе простоту и спокойствие в чистом виде. Для истинных ценителей романтической атмосферы. Комплекс предлагает 48 стильных квартир с 1 и 2 спальнями и хорошей инфраструктурой:

Зона ресепшена

Ресторан

Бар на крыше

Бассейн Infinity с видом на море

Зона для загара

Центр йоги

Прачечная

Торговая зона

Парковка

Шаттл-бас до пляжа Най-Харн

Круглосуточная охрана

Всего 2 минуты от пляжа Раваи.

Панорамный бассейн на крыше с потрясающим видом на море.

Возможен трансфер на пляж.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Кондоминиум удобно расположен в нескольких минутах ходьбы от пляжа Раваи на возвышенности с видом на мыс Промтеп и пляж Най Харн. Такое расположение позволяет наслаждаться пляжами и каждый день очаровательными закатами, посещать роскошные вечеринки в популярных пляжных клубах вокруг, наслаждаться ресторанами интернациональной кухни или посещать небольшие домашние пекарни и кафе по всему округу. Кондоминиум окружен Villa Market, банком, магазинами шаговой доступности, Seven-Eleven, Tesco Lotus Express, пунктом такси, туристическими агентствами и пунктами обмена валют.