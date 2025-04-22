Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд

Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильцов и гостей комплекса будут доступны первоклассные услуги для беззаботного образа жизни:
Планировка таунхаусов - гостиная/столовая с кухней, 1 или 2 спальни, ванная комната, терраса.Преимущества
15-летнее долгосрочное соглашение об управлении, обеспечивающее стабильную годовую доходность в размере 6%Расположение и объекты поблизости