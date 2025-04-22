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Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд

Ban Sa Pam, Таиланд
от
$227,460
;
20
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ID: 16325
ID новостройки на Realting
In CRM: 2364801
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Ко Кео
  • Деревня
    Ban Sa Pam

О комплексе

Великолепный комплекс на восточном побережье Пхукета включает несколько зон — 3 роскошные виллы, таунхаусы, 2 корпуса с апартаментами, клубный дом, отель и пристань. 20 минут на лодке — и вы можете добраться до другого уединённого острова Coconut Island прямо в 500 метрах напротив. Для жильцов и гостей комплекса будут доступны первоклассные услуги для беззаботного образа жизни:

  • Супермаркет
  • Аптека
  • Ресторан
  • Кафе
  • Аквапарк
  • Бар на крыше
  • Игровая комната
  • Трансфер до комплекса
  • Автобус туда и обратно до Пхукет тауна
  • Детская площадка более 1000 м²
  • Семейная библиотека
  • Аквапарк
  • Детский ресторан
  • Комната ухода за ребенком
Особенности квартир

Планировка таунхаусов - гостиная/столовая с кухней, 1 или 2 спальни, ванная комната, терраса.

Преимущества

15-летнее долгосрочное соглашение об управлении, обеспечивающее стабильную годовую доходность в размере 6%

Расположение и объекты поблизости
  • Бангкокская больница Пхукета — 5 км
  • Международная школа Finnway — 6 км
  • Британская международная школа Пхукета — 6 км
  • Аутлет премиум-класса — 5 км
  • Пирс Интара — 0,4 км
  • Биг Си Пхукет — 4 км
  • Международная школа Каджонкиет — 9 км
  • Пхукет Таун — 6 км
  • Кокосовый остров — 1 км
  • Гольф-клуб Red Mountain — 10 км
  • Рынок Чиллва — 6 км
  • Обезьяний холм — 8 км
  • Острова СуСтар — 14 км
  • СПА Let's Relax — 7 км

Местонахождение на карте

Ban Sa Pam, Таиланд

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Жилой комплекс Современные таунхаусы в первоклассном жилом комплексе, Муанг Пхукет, Таиланд
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$227,460
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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