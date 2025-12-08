  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чалонг
  4. Жилой квартал FANTASEA CONDO CHALONG

Жилой квартал FANTASEA CONDO CHALONG

Чалонг, Таиланд
от
$78,998
;
9
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33041
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Чалонг

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Инвестируйте в уникальные апартаменты, обеспечивающие высокую доходность и рост цены каждый год.  
Рассрочка!
Полностью меблированные апартаменты!
FANTASEA CONDO CHALONG будет расположен в самом сердце Чалонга , напротив торгового центра Robinson Lifestyle. Данный проект предлагает идеальное сочетание доступности и природной красоты, поддерживая желания и предпочтения каждого жителя.
Удобства: парковка, бассейн, коворкинг-зона, фитнес, охрана 24/7.
Расположение:
- в нескольких минутах езды от живописных пляжей юга;
- рядом многочисленные магазины, рестораны и развлечения;
- вблизи международная школа и детский сад.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса

Местонахождение на карте

Чалонг, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$203,247
Жилой комплекс Проект Sea Heaven на берегу моря под управлением Wyndham.
Са Кху, Таиланд
от
$176,000
Жилой комплекс Dominion Rawai
Равай, Таиланд
от
$146,836
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$133,505
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, садами и зонами отдыха в 8 минутах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$143,361
Вы просматриваете
Жилой квартал FANTASEA CONDO CHALONG
Чалонг, Таиланд
от
$78,998
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Показать все Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Таиланд
от
$77,800
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Роскошная жизнь уровня 5 звезд на пляже Вонгамат в тропическом стиле Этот роскошный кондоминиум от опытного застройщика Global Top Group состоит из 188 современных квартир в очаровательной тропической местности. Экзотическая тема продолжена в дизайне потрясающего лобби, пышных и живописны…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Гостиничные номера в отеле Radisson Blu Phuket с гарантией дохода от аренды.
Жилой комплекс Гостиничные номера в отеле Radisson Blu Phuket с гарантией дохода от аренды.
Жилой комплекс Гостиничные номера в отеле Radisson Blu Phuket с гарантией дохода от аренды.
Жилой комплекс Гостиничные номера в отеле Radisson Blu Phuket с гарантией дохода от аренды.
Жилой комплекс Гостиничные номера в отеле Radisson Blu Phuket с гарантией дохода от аренды.
Показать все Жилой комплекс Гостиничные номера в отеле Radisson Blu Phuket с гарантией дохода от аренды.
Жилой комплекс Гостиничные номера в отеле Radisson Blu Phuket с гарантией дохода от аренды.
Пхукет, Таиланд
от
$128,000
Radisson Blu расположен среди эксклюзивных отельных комплексов класса люкс, на границе с национальным парком Сиринат, а до пляжа Лаян - 350 метров. В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитны…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Показать все Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Na Kluea, Таиланд
от
$214,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 55
Arom Wongamat - новый роскошный небоскреб в 55 этажей в Паттайе, представляющий собой бутик- резиденцию высокого качества. Arom Wongamat расположен на берегу моря в районе Вогнамат– наиболее желаемый и богатый район города Паттайя. Расстояние до моря всего 50 метров, приватный выход на пл…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Показать все публикации