Жилой квартал FANTASEA CONDO CHALONG

Инвестируйте в уникальные апартаменты, обеспечивающие высокую доходность и рост цены каждый год.
Рассрочка!
Полностью меблированные апартаменты!
FANTASEA CONDO CHALONG будет расположен в самом сердце Чалонга , напротив торгового центра Robinson Lifestyle. Данный проект предлагает идеальное сочетание доступности и природной красоты, поддерживая желания и предпочтения каждого жителя.
Удобства: парковка, бассейн, коворкинг-зона, фитнес, охрана 24/7.
Расположение:
- в нескольких минутах езды от живописных пляжей юга;
- рядом многочисленные магазины, рестораны и развлечения;
- вблизи международная школа и детский сад.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса