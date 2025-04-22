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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд

Ко Кео, Таиланд
от
$1,56 млн
14.04.2025
$1,55 млн
13.04.2025
$1,55 млн
12.04.2025
$1,56 млн
11.04.2025
$1,59 млн
10.04.2025
$1,60 млн
09.04.2025
$1,61 млн
08.04.2025
$1,60 млн
06.04.2025
$1,61 млн
05.04.2025
$1,59 млн
04.04.2025
$1,61 млн
03.04.2025
$1,63 млн
02.04.2025
$1,63 млн
01.04.2025
$1,62 млн
30.03.2025
$1,62 млн
29.03.2025
$1,63 млн
28.03.2025
$1,64 млн
27.03.2025
$1,63 млн
26.03.2025
$1,63 млн
25.03.2025
$1,62 млн
24.03.2025
$1,62 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19659
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371755
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Ко Кео

О комплексе

Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова.

Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м². Кухня с видом на внутренний сад. Паркинг 53 м² – 68 м² на два автомобиля, заезд со второго этажа.

Форма собственности: leasehold и freehold

Схемы оплаты:

  • 2% - бронирование
  • 28% - подписание контракта (30 дней после бронирования)
  • 20% - 10 дней после завершения фундамента
  • 20% - 10 дней после возведения стен и кровли
  • 20% - 10 дней после завершения интерьерных работ
  • 10% - регистрация прав собственности
Преимущества
  • Гарантированный застройщиком прирост стоимости к моменту ввода в эксплуатацию – 30%
  • Собственная скважина чистейшей воды и электричество напрямую от PEA – государственного поставщика
  • Каждый из участков имеет свое свидетельство права собственности
  • Управляющая компания обеспечит уход за виллой, решит вопросы аренды и продажи
Расположение и объекты поблизости

Международные школы

  • British School — 3 минуты
  • Finnway — 7 минут
  • KIS — 15 минут
  • HeadStart — 25 минут

Пляжи

  • Bangtao — 20 минут
  • Layan — 25 минут

Яхт-клубы

  • Boat Lagoon — 7 минут
  • Royal Phuket Marina — 7 минут

Гольф-клуб Loch Palm – 7 минут

Супермаркеты, международные госпитали и торговые центры — 10-15 минут

Местонахождение на карте

Ко Кео, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд
Ко Кео, Таиланд
от
$1,56 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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