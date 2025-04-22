Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд

Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова.

Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м². Кухня с видом на внутренний сад. Паркинг 53 м² – 68 м² на два автомобиля, заезд со второго этажа.

Форма собственности: leasehold и freehold

Схемы оплаты:

2% - бронирование

28% - подписание контракта (30 дней после бронирования)

20% - 10 дней после завершения фундамента

20% - 10 дней после возведения стен и кровли

20% - 10 дней после завершения интерьерных работ

10% - регистрация прав собственности

Гарантированный застройщиком прирост стоимости к моменту ввода в эксплуатацию – 30%

Собственная скважина чистейшей воды и электричество напрямую от PEA – государственного поставщика

Каждый из участков имеет свое свидетельство права собственности

Управляющая компания обеспечит уход за виллой, решит вопросы аренды и продажи

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Международные школы

British School — 3 минуты

Finnway — 7 минут

KIS — 15 минут

HeadStart — 25 минут

Пляжи

Bangtao — 20 минут

Layan — 25 минут

Яхт-клубы

Boat Lagoon — 7 минут

Royal Phuket Marina — 7 минут

Гольф-клуб Loch Palm – 7 минут

Супермаркеты, международные госпитали и торговые центры — 10-15 минут