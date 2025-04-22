Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл напротив British International School в Ко Кео, Пхукет, Таиланд

Закрытый поселок из 9 просторных и функциональных резиденций, тщательно продуманный для семей с детьми. Проект расположен на холме с живописными видами в непосредственной близости к международным школам острова.
Большие участки от 670 м² до 1195 м². Спальни 20-27 м², ванные комнаты 10-16 м². Кухня с видом на внутренний сад. Паркинг 53 м² – 68 м² на два автомобиля, заезд со второго этажа.
Форма собственности: leasehold и freehold
Схемы оплаты:
Международные школы
Пляжи
Яхт-клубы
Гольф-клуб Loch Palm – 7 минут
Супермаркеты, международные госпитали и торговые центры — 10-15 минут