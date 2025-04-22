Жилой комплекс Виллы с большим земельным участком в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд

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Предлагаются меблированные виллы с крытой парковкой на 2 машины, панорамным видом на море, бассейном.
Сдача дома- в течение 12-15 месяцев после заключения контракта.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Кондиционеры
Бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость н…
Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха.
Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии.
В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1–3 спальнями, дуплексы.
Особенности к…
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета - стильные апартаменты, идеально сочетающие комфорт и доступность!
Полная меблировка!
Bamboo Forest представляет собой интересный вариант для тех, кто ищет жилье на Пхукете с акцентом на экологичность и комфорт. Этот проект может быть …
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Агентство
DDA Real Estate
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