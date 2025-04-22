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Жилой комплекс Виллы с большим земельным участком в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$770,387
14.04.2025
$765,630
13.04.2025
$766,079
12.04.2025
$762,168
11.04.2025
$760,905
10.04.2025
$749,117
09.04.2025
$758,937
08.04.2025
$757,142
07.04.2025
$763,339
06.04.2025
$763,409
05.04.2025
$761,234
04.04.2025
$766,261
03.04.2025
$779,956
02.04.2025
$781,398
01.04.2025
$783,123
31.03.2025
$783,670
30.03.2025
$783,454
29.03.2025
$786,636
28.03.2025
$787,182
27.03.2025
$787,437
26.03.2025
$784,165
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19
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19694
ID новостройки на Realting
In CRM: 2367477
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, садами и парковочными местами.

Резиденция располагает детской площадкой, садом, зоной для мероприятий, полем для мини-гольфа, теннисным кортом.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 5 минут
  • Аквапарк - 6 минут
  • Пляж Банг Тао - 15 минут
  • Гольф-клуб - 15 минут
  • Местный рынок - 1 минута ходьбы
  • Больница - 12 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 25 минут

Местонахождение на карте

Столичный ампхе Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Виллы с большим земельным участком в 5 минутах от международной школы, Пхукет, Таиланд
Столичный ампхе Пхукет, Таиланд
от
$770,387
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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